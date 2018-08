De ce începe Anul Nou bisericesc pe 1 septembrie. Evenimente importante legate de această dată

Anul Nou nu începe pentru toată lumea pe 1 ianuarie. Este şi cazul Bisericii Ortodoxe care a stabilit că intrarea într-un nou an religios se face pe data de 1 septembrie. Oamenii Bisericii spun că în această lună s-au întâmplat multe evenimente religioase importante.



Din Sinaxarul Ortodox aflăm că în septembrie arca lui Noe a stat pe Muntele Ararat, apele potopului scăzând. De asemenea, Tablele Legii au fost aduse de Moise în faţa oamenilor tot în luna septembrie.



„În această lună a început a se zidi cortul Domnului în cetele israeliţilor. În această lună arhiereul cel mare intra singur, o dată pe an, în cortul ce se numea Sfânta Sfintelor, care era după a doua catapeteasmă, ca să aducă jertfă sângeroasă pentru sine şi pentru neştiinţele poporului. În această lună, poporul lui Dumnezeu se curăţa de păcatele făcute în anul întreg, smerindu-şi cu post sufletele înaintea lui Dumnezeu şi aducând ardere de tot Domnului”, se mai arată în Sinaxar.



Şirul evenimentelor care s-ar fi petrecut în luna septembrie continuă: a fost sfinţită biserica (templul) ridicată de Solomon, loc unde a fost aşezat chivotul Legii; se adunau toate seminţiile lui Israel în Ierusalim pentru a sărbători praznic; din septembrie începeau a se număra anii poruncilor Legii Vechi, care se întindeau până la 50 de ani.



Dacă toate evenimentele de mai sus sunt cuprinse în Vechiul Testament, teologii afirmă că şi în Noul testament se regăsesc motive pentru care luna septembrie trebuie să fie prima din noul an bisericesc.



„Conform hotărârii primului Sinod Ecumenic (325 Niceea), la data de 1 septembrie creştinii încep un an nou bisericesc, în amintirea momentului în care Hristos îşi începe activitatea de propovăduire, prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Totodată, în decursul unui an bisericesc se aminteşte întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca şi cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activităţii de răscumpărare a lui Iisus Hristos.



Un alt moment semnificativ legat de data de 1 septembrie este şi începutul indictionului, o perioadă de 15 ani conform vechiului calendar roman. Indiction se traduce din latină prin termenii poruncă sau arătare”, spun reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului.



Sinaxarul Ortodox notează că Sfinţii Părinţi au rânduit să se prăznuiască Anul Nou bisericesc ca un început al mântuirii creştinilor, aducându-ne aminte de intrarea lui Hristos în mijlocul adunării evreilor şi de vestirea din cartea lui Isaia a „anului Domnului bine primit”. „Aşadar, nu prăznuim praznicul Legii Vechi în prima zi a lunii septembrie, ci prăznuim intrarea Domnului, când singur dătătorul Legii S-a arătat pe Sine lumii, pogorându-Se din cele de sus şi purtând în Sine pe Duhul Tatălui; când a scris Legea lui Dumnezeu, nu cu degetul, ci cu dumnezeiasca Sa limbă şi cu prea dulcea Sa gură; nu pe lespezi de piatră, ci pe lespezile inimii noastre cele trupeşti. Mântuitorul, zidind cortul cel gândit al Bisericii Sale, S-a adus lui Dumnezeu-Tatăl jertfă sângeroasă pe Sine pentru păcatele noastre, singur fiind Arhiereul cel mare Care a străbătut cerurile, curăţindu-ne pe noi de păcate prin sângele Său vărsat pe Cruce pentru noi, făcându-ne pentru El biserici sfinte”.

