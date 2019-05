Cum va fi viaţa lui Radu Mazăre în spatele gratiilor. „Nu o să-l vedem îmbrăcat în faraon, dar va avea grijă ca presa să scrie de el“

Carantina de 21 de zile prin care trece orice condamnat cu executare este o perioadă tampon între starea de libertate şi cea de deţinut. Se execută în anumite penitenciare, apoi deţinutul pleacă la închisoarea unde execută pedeapsa.



„În această perioadă, i se vor face un set de analize medicale obligatorii pentru a e stabili dacă suferă de vreo boală şi pentru a se stabili modul în care aceasta poate fi tratată în sistemul penitenciar. Se stabilesc şi nevoile educaţionale pe care le are deţinutul. I se prezintă legislaţia, regulamentul de efectuare a pedepsei, deciziile emise de directorul ANP. I se aduc la cunoştinţă regulile, obligaţiile, interdicţiile, sancţiunile, regulamentul de ordine interioară de către educator şi şeful de secţie”, declară pentru „Adevărul” un ofiţer de penitenciar care doreşte să rămână anonim.



Sorin Dumitraşcu, liderul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), spune că în aceste 3 săptămâni i se stabileşte lui Mazăre un program individual de intervenţie şi se face dosarul de penitenciar. „Se realizează adaptarea la viaţa de penitenciar în sensul în care este supravegheat mai cu atenţie decât ar fi la o cameră normală.”



După scurgerea celor 21 de zile de carantină, Radu Mazăre pleacă spre penitenciarul unde îşi va executa pedeapsa stabilită de magistraţi. Deoarece are buletin de Constanţa, iar pedeapsa nu depăşeşte 10 ani, cel mai probabil deţinutul va ajunge la Poarta Albă.



Mazăre, un deţinut „protejat”



Atunci când într-o puşcărie ajunge un astfel de „VIP” - persoană cu notorietate politică, poate cere sau obţine din partea conducerii statutul de „deţinut protejat”. „De regulă, intră în categoria deţinuţilor protejaţi. Este pus într-o cameră cu deţinuţi cuminţi, intelectuali, foşti politicieni, medici, categorii mai educate şi mai puţin violente”, spune Sorin Dumitraşcu.



Cazarea deţinuţilor se face nu doar în funcţie de regimul de detenţie, ci şi în funcţie de compatibilităţi intelectuale, sociale. „Nu poţi să pui o persoană cu două facultăţi, de exemplu, în aceeaşi celulă cu un analfabet cu care nu ar putea comunica. Trebuie să se ţină cont inclusiv dacă este sau nu fumător pentru a se stabili celula”, afirmă ofiţerul de penitenciar.



Deţinutul Radu Mazăre poate ieşi la plimbare, poate face sport, poate participa la activităţi educative, sociale, să meargă la biserica penitenciarului, poate solicita chiar şi ieşirea la muncă. Decizia de a fi scos la muncă este luată de o comisie de selecţionare formată din mai mulţi membri ai penitenciarului (inclusiv un psiholog şi un medic).



Cât despre condiţiile de cazare, la Poarta Albă, în secţia exterioară Valu lui Traian, deţinuţii VIP au amenajat un spaţiu care aduce mai mult a pensiune decât a închisoare. Secţia 9, o fostă clădire aflată în paragină a fost reabilitată pe măsura rangului deţinuţilor care-i calcă pragul, iar restul lumii nu prea ştie ce se întâmplă acolo. De altfel, condiţiile pe care le au aceste personaje „VIP” fac obiectul unor plângeri la Direcţia Naţională Anticorupţie.



Show cu Radu Mazăre



Deşi închis, Sorin Dumitraşcu nu crede că fostul primar al Constanţei va fi un om liniştit care se va reculege în puşcărie. „Cred că Radu Mazăre este o fire histrionică şi va face cât mai mult spectacol posibil. Nu o să-l vedem îmbrăcat în faraon dar cu siguranţă va avea grijă ca presa să scrie despre el şi să-i plângă de milă. Va fi scos destul de des şi va fi cântat şi plâns pe la diferite televiziuni. Unii o să-i plângă de milă, alţii o să-l laude calităţile pentru că trebuie să facem din domnul infractor un fel de haiduc, de erou modern”.



În puşcărie, personajul care l-a jucat pe Ştefan cel Mare pe carele alegorice din Mamaia v-a interacţiona rar cu ceilalţi puşcăriaşi, deoarece sunt scoşi la plimbare separat, au activităţi separate. „Unii puşcăriaşi vedete sunt priviţi cu respect, alţii sunt desconsideraţi, chiar se poate să li se facă rău din partea celorlalţi deţinuţi. Depinde dacă este o persoană pusă pe făcut reclamaţii sau este dispusă la un dialog constructiv pentru a-şi rezolva problemele care apar”, explică ofiţerul de penitenciare.



În schimb, pentru angajaţii din penitenciar faptul că le vine un personaj ca Mazăre nu reprezintă nimic. Oamenii deja sunt obişnuiţi cu vedete din lumea politică. „Sunt penitenciare unde oamenii s-au obişnuit să-i vadă pe VIP-uri în chiloţi şi nu numai. Chiar şi Năstase a fost la vremea lui în chiloţi, controlat la cavităţi. Nu e ca la televizor, dar nu este nici atât de dură viaţa în puşcărie cum vă închipuiţi. Este o lume mai normală decât s-ar aştepta unii. Sunt multe legende pentru că oamenii nu au curiozitatea să exploreze realitatea”, adaugă Sorin Dumitraşcu.



Trebuie să ceară consiliere psihologică



Oricare ar fi regimul din spatele gratiilor, Mazăre a suferit un şoc psihologic şi are nevoie de ajutor de specialitate. Comisarul în rezervă Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, spune că „L-am văzut foarte trist. Normal că trece prin momente grele. El trebuie să ceară consiliere psihologică, psihiatrică. Poate ajunge la o depresie. Nu trebuie să se ruşineze. În această perioadă poate interveni lipsa somnului, a poftei de mâncare şi altele. De aceea trebuie ajutat. Trebuie să se roage la Dumnezeu, poate acum îl va descoperi pe Dumnezeu.”



Specialistul observă că în ultimele zile şi-au arătat sprijinul pentru Mazăre fiul acestuia şi mama, membri ai familiei care reprezintă un suport esenţial.



„Are o vârstă. Am reţinut că s-a apucat să citească, asta este bine deoarece în psihanaliză există terapia prin artă. Te duci cu gândul acolo, în lumea aceea paralelă şi te ajută. Când o să iasă, o să iasă un alt om, îşi va duce crucea pentru că este puternic. Va ieşi interiorizat, un om care cred că nu se va mai implica în politică, ci va rămâne doar la afaceri. Este important să nu se simtă abandonat de ceilalţi”, adaugă Liviu Chesnoiu.



Pe aceeaşi temă:

Cum s-a ridicat din „tulpina comunistă“ noul lider postdecembrist Radu Mazăre. A scris în primul număr din „Caţavencu“

VIDEO Cine este mama lui Radu Mazăre, demnitara comunistă pe umerii căreia fiul şi-a clădit cariera de „rebel“: „Am lucrat în Comerţ Exterior“

VIDEO Un constănţean i-a strigat lui Făgădău: „Am ajuns un Vaslui cu gârlă! Nu vă e ruşine cum arată oraşul ăsta să mai mergeţi prin el?“







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: