Cum a spulberat Ludovic Orban speranţa Dreptei într-o alianţă câştigătoare la Primăria Constanţa. „Candidatul PNL are prima şansă, este adversar clar PSD“

Liderii locali ai PNL şi USR au avut mai multe declaraţii din care rezultă că nu au reuşit să realizeze nicio alianţă de dreapta pentru alegerile locale din toamna acestui an. Din partea USR şi-a anunţat candidatura pentru Primăria municipiului Constanţa deputatul Stelian Ion, iar PNL îl va susţine pe senatorul Vergil Chiţac (independent). Bătălia dreptei s-ar da cu PSD, partidul reprezentat de actualul primar al oraşului, Decebal Făgădău.



Întrebat despre situaţia dreptei politice din Constanţa, Ludovic Orban a spus: „Partidul Naţional Liberal este cu certitudine un partid de centru-dreapta, dreapta. Până la proba contrarie, nu ştiu de un alt partid care să aibă o astfel de identitate clar conturată şi conturată într-o perioadă de activitate de peste 140 de ani.”



Mai departe, preşedintele PNL a explicat că partidul său îl va susţine în continuare pe senatorul Vergil Chiţac. „Nu l-am ales întâmplător, l-am ales că este un om care se bucură de încredere, care are o carieră în spate, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD şi al modului în care şi-a bătut joc PSD de judeţul Constanţa şi municipiul Constanţa.”



Orban a invocat şi câteva sondaje de opinie care îl dau pe Chiţac drept candidat cu şanse mari să câştige fotoliul de primar. „Parametrii din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chiţac are prima şansă să câştige primăria. Ce să facem? Să alegem pe cineva care are 12-14% (Stelian Ion, USR - n.red.), când avem un candidat care are scoruri între 30-35%, cu şansa de a câştiga primăria. Ne alegem omul în care avem încredere.”



Ludovic Orban a mai precizat că adversarul politic al PNL este PSD şi modul în care social-democraţii fac politică.



„Lipsa de viziune, neatragerea investiţilor, lipsa de respect faţă de cetăţean, păcăleala, nu mai poate să continue. Ne batem să dăm Constanţei o nouă şansă, să intre într-un proiect amplu de dezvoltare care să îmbunătăţească viaţa oamenilor”, a subliniat Ludovic Orban.

