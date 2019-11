Cum şi-a bătut joc Ministerul Transporturilor de angajaţii unei companii de stat. „În câteva săptămâni suntem pe drumuri“

De 9 luni, angajaţii Radionav Constanţa (40 de oameni) nu şi-au mai primit salariile. Mai mult, în urmă cu câteva săptămâni au aflat că societatea va fi desfiinţată, iar ei vor ajunge şomeri, deşi anul trecut Guvernul îi asigura că vor trece în subordinea Autorităţii Navale Române. De mai bine de un an, nimeni din Ministerul Transporturilor (Radionav este companie de stat în subordinea MT) nu vrea să le spună oamenilor nimic despre soarta lor.



Ultimele salarii s-au dat pentru luna ianuarie 2019, iar de atunci incertitudinea s-a aşezat peste compania care era unic operator de radiocomunicaţii pentru zona maritimă a României.



Povestea desfiinţării Radionav a început în anul 2018, când guvernul a decis începerea procedurilor de desfiinţare a companiei şi trecerea ei în subordinea Autorităţii Navale Române (ANR). În acest sens, în luna august 2018 era pus în dezbatere publică un proiect de lege în care se reglementa acest lucru. Însă, schimbarea ministrului de atunci - Lucian Şova - a lăsat lucrurile nefinalizate, iar Radionav a rămas fără finanţare începând din februarie 2019.



Apoi, Ministerul Transporturilor condus de Răzvan Cuc s-a răzgândit, nu mai trece Radionav în curtea ANR, ci o desfiinţează pur şi simplu. Astfel, în luna august 2019, ministrul a depus în guvern un memorandum cu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” – S.A. Constanţa. În acelaşi document, guvernanţii nu fac deloc vorbire de angajaţii neplătiţi ai companiei.



„Vom fi pe drumuri“



În urmă cu câteva săptămâni, s-au făcut şi primii paşi concreţi: Adunarea Generală a Acţionarilor Radionav a aprobat dizolvarea societăţii. Urmează etapa de depunere la Registrul Comerţului a documentelor necesare lichidării şi radierii societăţii. O mare parte din bunuri - aparatură tehnică - vor trece, conform memorandumului Ministerului Transporturilor, la ANCOM şi la Autoritatea Navală Română.



„În câteva săptămâni suntem pe drumuri. Nimeni nu ne spune nimic, lucrurile se întâmplă în jurul nostru. Am venit 9 luni la muncă, trăind din împrumuturi. Practic, am plătit noi ca să muncim. Acum ce vom face?”, declară un angajat Radionav.



Oamenii au sperat în aceste luni în care nu-şi primeau salariile că vor trece în subordinea Autorităţii Navale Române, un lucru extraordinar pentru ei deoarece acolo salariile ar fi fost chiar mai mari decât la Radionav. „Conducerea a anunţat salariaţii încă de anul trecut că, începând cu luna februarie, guvernul nu ne mai dă subvenţie. S-au făcut multe demersuri la guvern, fără niciun rezultat. Începând cu 1 noiembrie ni s-a promis că personalul şi atribuţiile staţiei de coastă vor fi preluate de Autoritatea Navală Română (ANR)”, declara în luna aprilie Marian Vlacicu, liderul de sindicat.



În tot acest timp, oamenii au trăit din împrumuturi, ajutaţi de familie sau „întreţinuţi de soţii”, după cum mărturiseşte chiar un angajat Radionav. Chiar şi compania a ajuns la mila furnizorilor, astfel încât mai au curent şi apă.



Nu în ultimul rând, angajaţii au dat în judecată Radionav pentru neplata salariilor restante şi au câştigat, însă acum nu ştiu cine trebuie să pună în executare sentinţa dacă societatea va fi radiată. Mai mult, oamenii afirmă că în Contractul Colectiv de Muncă, valabil până în luna decembrie, se vorbeşte despre plata unor salarii compensatorii în cazul desfiinţării companiei.

Motivele desfiinţării Radionav



Desfiinţarea Radionav şi trecerea ei în subordinea ANR a fost decisă de guvern deoarece, în urma unui control efectuat de Corpul de Control al premierului în anul 2016, s-a concluzionat că o parte dintre atribuţiile Radionav sunt realizate de către Autoritatea Navală Română, care gestionează interfaţa electronică unică de raportare. De asemenea, desfiinţarea companiei ar aduce o economie la buget de 3 milioane de lei pe an.

Reporterii „Adevărul” au încercat încă din luna aprilie să obţină un punct de vedere din partea Ministerului Transporturilor sau a ministrului Răzvan Cuc, referitor la soarta companiei Radionav şi a angajaţilor acesteia, însă autorităţile nu au dat niciun răspuns.



