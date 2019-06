Cum renasc staţiunile din sudul litoralului românesc. „Acolo este viitorul. Mamaia şi Năvodari arată ca un cartier de oraş“

De departe, cele mei multe investiţii le-a atras Neptun-Olimp, o staţiune despre care specialiştii spun că va deveni perla litoralului românesc. În paralel cu investiţiile private din sudul litoralului, şi administraţiile locale încearcă să modernizeze aceste localităţi prin atragerea de fonduri europene.



Omul de afaceri Mohammad Murad are investiţii în sudul litoralului de peste 20 de milioane de euro, iar în curând acestea vor ajunge la peste 50 de milioane de euro. Investeşte masiv în modernizarea hotelurilor Amfiteatru, Panoramic, Belvedere, Majestic şi Craiova din zona Neptun-Olimp. Din 2020 va deschide cel mai mare complex hotelier din sud, iar pe viitor vrea să se orienteze către zona balneară care va atrage şi mulţi turişti străini la malul mării.



„Am ales viitorul, nu prezentul. Încă sudul arată a staţiune. Din păcate, Mamaia şi Năvodari arată ca un cartier de oraş. Sunt convins că românul va alege întotdeauna o staţiune în locul unui cartier de oraş. Dacă există o implicare a autorităţilor locale, sunt convins că Neptun a rămas singura staţiune care poate concura orice altă staţiune din străinătate”, declară pentru „Adevărul” omul de afaceri de origine libaneză.



Hotel Majestic Olimp FOTO: Phoenicia Hotels

Tot în sud a investit şi familia Movileanu, oameni cu afaceri în domeniul industriei auto, care au ales să intre şi pe piaţa turismului. Au investit la început 12 milioane de euro în hotelurile Cocor şi Pajura din Venus şi au făcut Mera Resort, apoi alte 12 milioane în hotelul Onix din Cap Aurora. Au reabilitat şi un hotel în Mangalia care este deschis tot timpul anului şi au în plan să realizeze cel mai mare Aqua Parc de pe litoralul românesc.

Mera Resort FOTO: Mera Resort

„Multe hoteluri din sud şi-au schimbat proprietarii. Aici s-au făcut modernizări, acum se văd faţade noi, zugrăvite. Acolo mai era loc de investit şi acolo este potenţial de dezvoltare atât ca microclimat zonal, cât şi ca strategie de poziţionare pe piaţă. În Mamaia, de exemplu, nu mai ai cum să faci turism all inclusive”, spune Dragoş Răducan, vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).



Turismul destinat familiilor pare să fie cartea câştigătoare a investitorilor din sudul litoralului. Familiştii se orientează spre aceste zone deoarece aici se păstrează senzaţia de vacanţă, staţiunile sunt verzi şi nu s-a construit haotic, arată specialiştii. Şi mai este iun motiv: mâncarea din abundenţă la all inclusive. „Românul este foarte sensibil la mâncare. All inclusive trebuie făcut cu dărnicie, de aceea plecau românii în Bulgaria. Turistul trebuie să aibă tot timpul impresia că primeşte mai mult decât plăteşte”, spune Dragoş Răducan.



Primăriile încearcă să ţină pasul



Pentru dezvoltarea staţiunilor din sudul litoralului nu este suficient ca investitorii să vină cu milioanele de euro, ei solicită şi implicarea administraţiilor locale, care au un rol decisiv în ceea ce priveşte infrastructura unei staţiuni.



Tranzitul de la Nord către Sud se face prin Eforie. Dacă Eforie Nord nu a dus niciodată lipsă de investitori privaţi, Eforie Sud a pierdut ani buni în care putea fi modernizată. Acum, primăria Eforie derulează patru proiecte cu finanţare europeană, având o valoare de peste 18 milioane de euro. Banii se vor duce către reabilitarea de străzi, trotuare, faleză, parcuri şi ecologizarea lacului Belona.



Plaja din Eforie Sud FOTO: Călin Gavrilaş

Mai la sud, Tuzla se lăuda cândva cu una dintre puţinele plaje sălbatice de pe litoral. Acum, drumul din localitate până pe plajă este asfaltat, primăria intenţionează să dezvolte un cartier de locuinţe în apropierea mării şi ar vrea să realizeze chiar şi un port turistic.



Costineştiul, staţiunea cândva a tineretului, este un sat liniştit, cochet, plin de vile, care se transformă într-un furnicar două-trei luni pe an când vin aici turiştii. Principalele investiţii private sunt la nivelul construirii acestor vile turistice, iar administraţia locală a atras fonduri UE pentru asfaltarea unor străzi şi realizarea reţelei de apă şi canalizare. „Primim şi ajutăm orice investitor vrea să vină în Costineşti”, spune primarul comunei, Traian Cristea.



Mangalia - fotografie aeriană FOTO: primăria Mangalia



Cei doi plămâni ai Mangaliei



Primăria Mangalia este administraţia de care aparţin nu mai puţin de 7 staţiuni de pe litoral, întinse pe mai bine de 8 kilometri de plajă: Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp.



Administraţia locală a atras fonduri europene de aproximativ 20 de milioane de euro, bani destinaţi dezvoltării infrastructurii şi modernizării staţiunilor. Proiectele sunt în implementare şi într-un an sau doi lucrurile se vor transforma radical. Dintre aceştia, 5 milioane de euro vor merge către lucrări de amenajare şi modernizare care contribuie la valorificarea atracţiei turistice principale: Marea Neagră. Alte 5 milioane de euro sunt destinate modernizării străzilor, trotuarelor, iluminatului public şi asigurarea spaţiului verde în staţiunea Neptun-Olimp. Cu alţi 23 de milioane de lei se va amenaja zona de promenadă a falezei, din Mangalia până în Saturn, pe o distanţă de peste 2 kilometri.



„Turismul, alături de Şantierul Naval Damen, sunt cei doi plămâni cu care poate respira economia din sudul litoralului. Sudul este mult mai aerisit, mult mai verde şi este destinat familiilor care doresc să petreacă un concediu liniştit la mare. În ultimii ani au apărut din ce în ce mai multe unităţi cu all inclusive”, spune primarul Radu Cristian. El dă asigurări că oraşul sprijină investitorii prin reducerea birocraţiei, scutirea de anumite taxe şi impozite locale şi modernizarea infrastructurii staţiunilor unde aceştia aleg să facă afaceri.

