Cum a ajuns unul dintre condamnaţii în dosarul lui Nicuşor Constantinescu consilerul Arhiepiscopului Teodosie

Victor Aurelian Coman, administrator al SC Rom Coman SRL, a fost condamnat pe 11 iulie de către magistraţii ÎCCJ la 5 ani şi patru luni de închisoare cu executare. Coman este unul dintre cei condamnaţi în dosarul perdelelor forestiere, dosar în care Nicuşor Constantinescu a fost acuzat de abuz în serviciu şi condamnat definitiv la 10 ani.

Coman, administrator al SC Rom Coman SRL, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu, firma sa fiind cea care a emis diferite documente contabile care au ajutat toată gruparea să comită această fraudă. De asemenea, S.C. Rom Coman S.R.L., firma a primit o amendă penală de 100.000 de lei. Instanţa a mai decis confiscarea de la Victor Aurelian Coman şi Daniel Dan Popa (un alt administrator al societăţii comerciale) a sumei de 7.184.628,81 lei.

Procurorii DNA l-au acuzat pe baronul de Constanţa, Nicuşor Constantinescu, de un prejudiciu de 30 de milioane de lei adus Consiliului Judeţean Constanţa şi un prejudiciu de 1,3 milioane de lei adus statului român, în perioada 2010 - 24 martie 2014. Prejudiciul cauzat CJ Constanţa provine din plăţi făcute de Constantinescu pentru mai multe proiecte realizate doar ”pe hârtie”, constând în special în lucrări de împădurire.

Consilierul Arhiepiscopului Teodosie

Victor Aurelian Coman era la data condamnării sale consilierul pe „probleme agricole” al Arhiepiscopului Teodosie. Conform purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu, Coman era „consilier onorific, iar după condamnarea sa s-a reziliat contractul de colaborare”.

Legătura dintre Victor Aurelian Coman şi Teodosie este însă mai veche şi a fost explicată chiar de condamnat în timpul unei audieri la DNA, într-unul dintre dosarele în care a fost inculpat chiar Arhiepiscopul, dosar care a fost întors la DNA de către judecători.

„L-am cunoscut pe Teodosie în anul 2011, când i-am reabilitat în Nazarcea nişte vii care nu erau pe rod şi m-a rugat pe mine să îl ajut să le facă funcţionale. L-am cunoscut prin intermediul preotului Parpală din localitatea Aliman, unde stăteam la acea vreme. (Coman fusese consilier local la Aliman şi vicepreşedinte al PSD Aliman n.red.). I-am adus un inginer agronom şi i-am reabilitat livada şi via, dar i-am zis să se organizeze singur. Nu puteam să-i fac toată via. I-am zis să gasească un specialist altfel se distruge via, iar IPS Teodosie mi-a zis că sunt pesimist”, spune Victor Aurelian Coman, conform rechizitoriului DNA.

Victor Coman şi IPS Teodosie surprinşi (plan îndepărtat) la aceeaşi masă FOTO FB Arh. Tomisului

Mai departe, omul de afaceri descrie cum l-a reîntâlnit pe arhiepiscop şi cum a început să facă afaceri împreună.

„În anul 2016, prin luna februarie, nepotul meu avea botez în post şi avea nevoie de o hârtie de la Arhiepiscopie. M-am dus să iau acea hârtie şi aşa ne-am reîntâlnit după 5 ani. Teodosie m-a recunoscut. Mi-a spus că vrea să facă un proiect pe fonduri europene, de anvergură, şi m-a trimis la consilierul său pe probleme de agricultură”.

De altfel, Coman este cel care i-a sugerat lui Teodosie înfiinţarea Cooperative Agricole Tomis din care face parte şi Arhiepiscopia Tomisului şi SC integra Woods SBS, o firmă deţinută de soţia lui Victor Coman.

După acest moment, Coman devine din ce în ce mai apropiat de arhiepiscop, deşi era de notorietate că este condamnat în prima instanţă în dosarul perdelelor forestiere, alături de Nicuşor Constantinescu. Mai mult, Teodosie îl numeşte consilier pe probleme agricole, iar Coman primeşte chiar un mic birou în palatul arhiepiscopal.

În momentul în care a fost condamnat şi încarcerat la Poarta Albă, Coman, spun unele surse din rândul preoţilor, lucra pentru IPS Teodosie la un proiect privind construirea unui azil de bătrâni, proiect pentru care Arhiepiscopia Tomisului intenţionează să obţină o finanţare europeană de mai multe milioane de euro.

