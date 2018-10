Cum a ajuns un centru pentru copii din România să poarte numele unei echipe de fotbal din Olanda. Suporterii au reuşit să trimită la Techirghiol 200.000 de euro

Centrul născut dintr-o întâmplare



În anul 2012 se inaugura la Techirghiol, judeţul Constanţa, Complexul de servicii comunitare – „Sparta Rotterdam“, un loc unde astăzi sunt găzduiţi 44 de copii şi tineri cu deficienţe intelectuale (retard). Povestea acestui centru, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, începe în anul 2011 când fundaţia olandeză „Breath” dorea să construiască în cadrul Spitalului Municipal din Constanţa un aşezământ destinat copiilor abandonaţi, infectaţi cu HIV-SIDA.



Întâmplarea a făcut că delegaţia olandeză a auzit şi de Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Techirghiol (pe atunci cămin-spital) şi au fost curioşi să vadă despre ce este vorba. Aşa au descoperit oraşul de pe malul lacului cu nămol binefăcător. Cel care le-a oferit atunci detalii, fiind şi translatorul grupului, a fost chiar Olgun Seitcadil, actualul şef al centrului.



„Am vorbit cu ei despre multe lucruri, chiar şi despre necesitatea de a face un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi. La noi veneau foarte mulţi beneficiari din anii 1996-1997 care deveniseră adulţi şi nu mai puteau fi recuperaţi. Am gândit că recuperarea ar trebui făcută încă din copilărie, de când sunt mici, dar cei de la <Breath> erau axaţi pe problema copiilor seropozitivi”, îşi aminteşte Olgun.



Şansa a făcut ca în aceeaşi perioadă, în Constanţa, o altă fundaţie americană să inaugureze un centru pentru copiii seropozitivi. Aşa că olandezii, care ridicaseră o primă locuinţă de tip familial la Techirghiol, au decis să schimbe destinaţia proiectului într-un centru pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi. În numai un an au ridicat pe un teren oferit de primărie (2.900 de metri pătraţi) trei locuinţe de tip familial.



Primii beneficiari ai centrului au fost 24 de copii transferaţi de la un centru de plasament pentru copiii cu dizabilităţi din Cernavodă care a fost închis definitiv în anul 2012.

Echipă de fotbal olandeză, sponsorul centrului



Primul sprijin pentru Fundaţia „Breath” în strângerea de fonduri pentru realizarea investiţiei de la Techirghiol a venit de la echipa de fotbal Sparta Rotterdam. Atât suporterii, cât şi clubul au pus umărul la adunarea primilor 200.000 de euro cu care s-au construit cele trei case de tip familial şi cu care s-a amenajat toata incinta stabilimentului. Chiar o parte din vânzarea unor bilete la meciurile echipei au mers către proiectul din România.



După inaugurare, centrul a primit numele de Centrul de Plasament „Sparta Rotterdam“, după numele echipei olandeze, înfiinţată în anul 1888.



Investiţiile olandeze în acest loc au continuat, astfel că în anul 2005 s-a ridicat şi Centrul de recuperare de zi, unde, în prezent, fac terapie şi 12 copii din afara sistemului de protecţie. De atunci, denumirea s-a schimbat în Complexul de Servicii Comunitare „Sparta Rotterdam“. Peste 500.000 de euro au fost donaţi de Fundaţia „Breath” pentru acest proiect.



Spaţiu de joacă în cadrul complexului FOTO DGASPC

În cadrul complexului lucrează 53 de persoane, de la îngrijitori până la psihologi, educatori, kinetoterapeuţi, logopezi, psihopedagogi şi asistenţi medicali. Cel mai mic beneficiar are 8 ani, iar cel mai mare are 26 de ani, fiind şi limita de vârstă pentru a sta aici. După aceea, în funcţie de gradul de reabilitare, tinerii sunt mutaţi în locuinţe sociale.



„Începutul cu acest complex a fost unul extrem de greu. Am plecat de la spitalul-cămin, cum îi zicea pe atunci, de la adulţi, să lucrez cu copiii, cu un personal nou, o activitate complet diferită. Dar am avut echipă foarte bună şi ne-am organizat ad-hoc“, spune şeful Complexului de Servicii Comunitare „Sparta Rotterdam“.



Prin diferitele activităţi derulate în cadrul căsuţelor de la Techirghiol, copiii şi tinerii îşi dezvoltă deprinderi care să îi ajute în viaţa de zi cu zi – după posibilităţile intelectuale şi fizice ale fiecăruia, bineînţeles - astfel încât, la un moment dat, să capete un grad ridicat de autonomie ori chiar să aibă o meserie care să le asigure un venit.





Copii ajutaţi de specialişti



Silviu este cel mai mic beneficiar al centrului din Techirghiol. Are numai 8 ani, iar din 2016 casa lui a devenit acest loc. „Refuza tot ceea ce i se punea pe masă pentru că singurul gust pe care îl cunoştea era al ceaiului cu pâine. Nu ştia ce este lingura şi nici pentru ce foloseşte. Nu vorbea deloc şi se izola de ceilalţi copii şi tineri, preferând doar compania câinilor şi pisicilor. Nu ştia să vorbească şi nici să distingă culorile”, spune Olgun Seitcadil.

Silviu, alături de cel mai bun prieten

Acum, Silviu este cel care te întâmpină când intri pe poarta lor, iar primul lucru este să-ţi spună culorile hainelor pe care le porţi. Asta, după doi ani de tratamente cu personal specializat. Cu toate acestea, câinele din zona complexului a rămas în continuare cel mai bun prieten al său.



Şi Mustafa, un tânăr de 14 ani, a venit de curând în centru, înainte fiind în asistenţă maternală. Acum urmează cursurile Liceului Emil Racoviţă din Techirghiol. S-a adaptat destul de repede la şcoală. Îşi doreşte să devină şofer de TIR deoarece îi plac foarte mult maşinile mari şi aşa, spune el, poate să vadă locuri noi şi să cunoască noi oameni”, adaugă Olgun Seitcadil.



Olgun Seitcadil, şeful Complexului de servicii sociale FOTO DGASPC Constanţa

Conducerea Complexului de servicii sociale face eforturi pentru reintegrarea tinerilor în familii, acolo unde este posibil. Astfel, recent a reuşit ca cinci fraţi să ajungă din nou acasă, la familia lor din Hârşova. Şi în acest caz, fundaţia olandeză s-a implicat şi a reuşit să le ridice o locuinţă.



