Cort terapeutic pe plaja din Vama Veche. „Este cel mai potrivit loc prin nepotrivirea lui”

Aproape 2 milioane de români suferă de depresie şi foarte puţini dintre ei au încredere în terapeuţi şi încă şi mai puţini le cer ajutorul acestora la nevoie. „Iar în 2020, din nefericire, statisticile arată că depresia va fi prima cauza de incapacitate de muncă. Înţelegând cum îi poate ajuta psihoterapia şi demitizând-o, mai mulţi români ar putea parcurge cu succes drumul dezvoltării personale, spre a ştii mai bine cum pot găsi resursele pentru a deveni cea mai bună versiune a lor, a depăşi greutăţile şi a trăi cât mai multe momente de AHA: de cunoaştere de şine, de eliberare, de motivare”, spun organizatorii.



Cortul Terapeutic este o campanie estivală pro-bono demarată de un grup de psihologi şi psihoterapeuţi români, parte din Asociaţia Enable Emotions, care sunt pregătiţi să ofere tinerilor şi adulţilor prezenţi pe plajă din Vamă Veche între 20 iulie şi 19 august informaţii despre importantă psihoterapiei şi impactul acesteia la nivelul stării de bine şi a unei vieţi sănătoase.



„Dacă nu aş fi mers niciodată la restaurant probabil că nu aş fi mâncat niciodată risotto cu legume. De ce? Pentru că nu aş fi ştiut că există şi chiar dacă aş fi ştiut probabil că aş fi preferat tot tocăniţă de cartofi. Dar am mers la restaurant, am deschis meniul, am văzut o poză cu risotto de legume şi mi-am zis: Hmmm, hai să încerc dacă tot sunt aici şi dacă tot este în meniu. Rezultatul a fost un AHA, bun şi risotto asta.



Mergem în Vamă Veche unde oamenii vin în vacanţă şi gustă din toate ofertele de acolo: o clătită, o bere, un răsărit, o noapte albă, o beţie, o porţie de hamsie, un shot, un somn bun pe plajă. Anul acesta Vamă are în meniu şi Cortul Terapeutic. Şi e gratis. Ne bazăm pe curiozitatea oamenilor. Şi o să mă întrebi acum de ce în Vamă? Pentru că este cel mai potrivit loc prin nepotrivirea lui. Nu mergem acolo să facem terapie. Mergem să le arătăm oamenilor că viaţă are în meniul ei şi această posibilitatea de dezvoltare personală, de cunoaştere a sinelui. Mergem să le arătăm oamenilor că terapia e cool”, spune Alexandru Buşilă, psiholog şi psihoterapeut, iniţiatorul proiectului Cortul Terapeutic.

Pe aceeaşi temă:

Ce probleme medicale putem să avem la mare. Medic specialist: „Turiştii nu prea respectă sfaturile noastre”

Furtună violentă la Constanţa: copaci căzuţi, străzi impracticabile, grădiniţă inundată