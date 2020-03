Coronavirusul întârzie transportul pe mare şi trage pe dreapta navele de croazieră

Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, spune că transportul de mărfuri este afectat de pandemia de coronavirus care a cuprins toate continentele. „Echipejele navelor care vin din zonele roşii, cu probleme, şi acestea sunt din ce în ce mai extinse, sunt obligate să intre în carantină la descărcare. Acest lucru se întâmplă după ce marinarii stau în carantină şi în ţările de unde încarcă mărfurile“, explică liderul SLN.

Astfel, toate livrările de mărfuri sunt întârziate cu cel puţin 30 de zile, pentru că trebuie să intre în carantină din ce colţ al lumii ar veni şi oriunde s-ar îndrepta. Din punctul său de vedere, după criza transportului pe mare, dar şi pe uscat, va urma criza serviciilor, însă este greu de prevăzut cât va afecta omenirea, însă cu siguranţă va fi afectată toată economia globală.

Navigatorii români nu sunt testaţi înainte de a pleca în cursă

Reprezentanţii SLN avertizează aspra unui aspect deloc de neglijat: navigatorii români nu sunt testaţi de virusul nou înainte de a pleca în curse. „Sunt români care sunt gata de plecare şi ar trebui să fie testaţi. Problema este că rezultatul acestor teste nu vine pe loc ci, în cel mai fericit caz, după câteva ore“, spune Mihălcioiu, care reclamă inexistenţa măsurilor de prevenţie.

România are aproximativ 45.108 de marinari. Dintre aceştia, aproximativ 14.000 de ofiţeri şi nebrevetaţi români navigă pe mările şi oceanele lumii, având un contract de muncă.

Sindicatul Liber al Navigatorilor avertizează navigatorii care aşteaptă să plece în voiaje comerciale sau de agrement să se intereseze înainte despre condiţiile de sănătate de la bord, despre traseul călătoriei şi programul navelor pe durata valabilităţii contractelor de ambarcare. „Toate aceste informaţii sunt foarte utile înainte de decizia de a semna contractul de muncă. Dacă decideţi sa plecaţi, pe perioada transportului până sau de la navă, trebuie să vă luaţi măsurile de igienă recomandate. De asemenea, testarea în portul de îmbarcare ar trebui să fie obligatorie, însă, din păcate, această acţiune depinde de deciziile autorităţilor din ţara respectivă“, spune Adrian Mihălcioiu.

Marile companii turistice iau în calcul suspendarea serviciilor

Foarte afectat va fi şi sectorul de croaziere, unde marile companii au decis să tragă navele pe dreapta: unele la cheu, altele în rada porturilor unde le-a fost permis accesul. Pasagerii urmează să fie debarcaţi, iar pe luxoasele nave vor rămâne doar echipajele. În acest sector, lucrează aproximativ 10.000 de români: personal navigant şi auxiliar.

Daniela, o constănţeancă îmbarcată pe vasul de croazieră „Oasis of the Seas“, spune că la 12 martie au primit un comunicat oficial prin care au fost anunţaţi că „Royal“ îşi suspendă activitatea până la 11 aprilie. Vaporul pe care se află a ajuns duminică în Miami, unde au fost debarcaţi pasagerii, apoi echipajul ca sta o lună în carantină. „Până la acest anunţ, itinerariul pe care îl aveam în această săptămână s-a schimbat deoarece Jamaica a închis portul şi nu ne-a dat voie să docăm acolo, aşa ca am mers în Costa Maya, Mexic“, spune românca.

În opinia acesteia, viitorul nu sună prea bine, în condiţiile în care pentru următoarea croazieră, mai mult de jumătate dintre pasageri şi-au anulat vacanţa: „O parte dintre turişti nu au cum să ajungă la navă pentru că provin din ţări de pe tot cuprinsul globului şi nu au cum să ajungă la bord din cauza faptului că America a închis graniţele, iar ceilalţi sunt speriaţi“, mărturiseşte ea. Echipajul nu va avea voie să meargă pe uscat, pentru a nu aduce virusul.

Alte companii au trecut deja la măsuri drastice, prin reducerea echipajelor şi scăderea salariilor.