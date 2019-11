Corina Ozon, autoarea „Amanţilor“, îşi lansează la Constanţa noul volum: „Cel care te va lua de mână pe timp de furtună va rămâne alături de tine“

„Poate e prima oară când scriu puţin despre o carte de-a mea şi simt pur şi simplu nevoia să o las pe ea să spună ce are de spus. Poveştile sunt atât de consistente şi cu un conţinut dens de emoţii, încât eu însămi am ieşit greu din ele. Veţi vedea din carte ce se află dincolo de furtună. Încă am aceeaşi bătaie de aripi în suflet când îi dau drumul în lume. <<Cel care te va lua de mână pe timp de furtună va rămâne alături de tine>>“, spune Corina Ozon.

Autoarea este creatoarea popularii serii „Amanţii“, publicată de editura Herg Benet, care a devenit best-seller de la prima apariţie.

Corina Ozon este un exemplu - alături de poliţistul Marian Godină şi de sociologul Sorin Psatta, prezentaţi de „Adevărul“ - despre cum să-ţi construieşti singur succesul, fără să investească un leu în publicitate. A început prin a posta pe blogul personal, apoi a postat pe contul de Facebook pasaje din cartea pe care o scria din mers. Postările sale au devenit atât de urmărite, încât fanii au început să ceară insistent publicarea cărţii. La apariţia „Zilelor amanţilor“, priza la public era garantată.

Au urmat alte cărţi despre „Amanţi“, astfel că în 2019, în 5 ani de la debut, Corina a realizat o serie de 5 volume despre Cati, Mircea şi Teo, personajele din triunghiul amoros.

Scrierile au urmat, Corina Ozon devenind unul dintre scriitorii-invitaţi la ateliere şi evenimente literare în care rolul femeii, adevărurile domestice şi realităţile relaţiilor din societate erau disecate de ochiul fin şi încercat al condeierului.

„Am avut confirmarea că cel mai important, după sănătate, este să-ţi menţii echilibrul. Toţi purtăm pe cap o coroană imaginară, care ne reprezintă rolul asumat. Important e să ştii cum să o porţi, astfel ca ceilalţi să nu vadă stânjeneala sau diferenţa între ceea ce eşti şi ceea ce vrei să arăţi. Cu alte cuvinte, să fie pe măsura ta. Mi s-a confirmat că, dacă ai sufletul deschis, nu înseamnă întotdeauna că eşti naiv. Şi un alt lucru frumos care mi s-a întâmplat sunt prietenii alături de care am mai străbătut un an. Nu-mi mai fac planuri multe, vreau să mă las surprinsă de acest 2019“, mărturisea Corina la începutul de an.

Sâmbătă, 2 noiembrie, ora 17.00, la librăria Cărtureşti din City Park Mall, Corina Ozon va fi printre constănţeni la lansarea volumului său „Dincolo de furtună“.

Manifestarea va avea ca amfitrioni alte două nume cunoscute publicului: Angela Doicescu (profesoară, Colegiul Naţional de Arte Regina Maria) şi Enache Tuşa (istoric, Litoral TV).

