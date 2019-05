Constanţa văzută de Cronicari Digitali. Ce a spus primarul Făgădău despre clădirile de patrimoniu lăsate în paragină

Cazinoul, Sinagoga, Hotelul Intim, Edificiul roman cu mozaic, Biserica catolică Sfântul Anton şi-au deschis uşile pentru comunitatea Cronicari Digitali care a vizitat Constanţa duminică, 12 mai. Ei au fost aduşi de o agenţie, Zaga Brand, aceeaşi care a realizat redecorarea cu motive tradiţionale şi locale a vapoarelor de la intrarea în Constanţa.

Astfel, cu ajutorul dat de municipalitate, 20 de influenceri şi bloggeri din Bucureşti, 100 de instagrammeri din Constanţa, Capitală, Braşov, Cluj şi alte oraşe din ţară au explorat bogăţiile de patrimoniu de la malul mării, completând astfel galeria cronicaridigitali ce cuprinde cele mai valoroase locuri din România.

Poveştile celor 5 obiective importante de patrimoniu au fost spuse de specialişti în patrimoniu, într-un limbaj adaptat Generaţiei Millenials, născute în anii 2000.

Mii de poveşti virtuale (instastories) au fost postate în mediul online, fiecare creator de conţinut personalizând în stilul propriu imaginile surprinse şi informaţiile aflate.

Cronicari Digitali reprezintă cel mai amplu proiect de promovare a patrimoniului cultural în rândul tinerilor din România. Campania Cronicari Digitali a demarat în iulie 2018, când „reprezentanţi ai generaţiilor X, Y şi Z şi-au unit forţele pentru a demonstra că patrimoniul nu e altceva decât oglinda prezentului“ – spun organizatorii.

Cronicari Digitali în Cazinoul din Constanţa Sursa Primăria Constanţa

„Dacă nu îl vom descoperi, nu vom putea să îl apreciem. Dacă nu îl apreciem, nu îl vom proteja. Odată protejat, restaurat, poate fi valorificat. Aceasta este povestea patrimoniului cultural pe care Institutul Naţional al Patrimoniului o încurajează să fie spusă prin digital storytelling. În curând, prin demersuri comune cu societatea civilă, sectorul privat şi celelalte autorităţi, vom demara proiecte de consevare şi de restaurare a obiectivelor de patrimoniu”, a declarat Ştefan Bâlici, director al Institutului Naţional al Patrimoniului, instituţie parteneră în desfăşurarea proiectului, alături de agenţia de comunicare Zaga Brand.

„Am răspuns <Prezent> Cronicarilor Digitali care au ales să îşi înceapă anul cu primul Heritage Instameet aici, la Constanţa, primul organizat în ţară. Am încercat să sprijinim cu tot ce am putut şi am încredere că împreună vom reuşi să punem în valoare patrimoniul unic pe care oraşul nostru îl are. Pentru Constanţa este important că are loc aici această acţiune, întrucât poveştile oraşului, clădirile şi oamenii au nevoie să fie respuse şi repuse în locul pe care îl merită. Salutăm comunitatea de pe Instagram din Constanţa şi pe cei veniţi din Cluj, Braşov, Feteşti, Bucureşti ori Sibiu”, a declarat Decebal Făgădău, primarul Constanţei.

După 60 de obiective de patrimoniu vizitate anul trecut la nivel naţional, în cadru organizat, alături de specialişti în patrimoniu şi care au generat conţinut digital vizionat de un milion de tineri, proiectul Cronicari Digitali a parafat ceea ce înseamnă supravieţuirea identităţii culturale a României în vremea digitală. În 2019, această campanie de promovare a patrimoniului cultural românesc în mediul online vine cu un upgrade naţional: acţiunile de explorare a comorilor cu valoare istorică se mută în noi zone ale ţării, oferind instagrammerilor şi tinerilor activi în online experienţa unică de a face cunoştinţă cu obiectivele care contează, chiar în oraşul lor.

În cadrul ediţiei 2019 Cronicari Digitali, comunitatea construită în mediul online, care are deja sute de participanţi activi zilnic şi în offline, va ajunge şi depăşi obiectivul de patrimoniu cu numărul 100. Întreg conţinutul livrat în online este reunit sub hashtagul oficial al proiectului: #cronicaridigitali.

