Constanţa, oraşul cu spatele la mare. „Este plin de construcţii începute şi neterminate, de schelete urbane”

„Vraja mării pe banii tăi”, s-a intitulat turul pe mare organizat sâmbătă, 22 septembrie, de Expert Forum şi Centrul pentru Resurse Civice Constanţa. Participanţii au văzut din barcă zona de coastă a Constanţei, precum şi staţiunea Mamaia.



„Am ales Constanţa deoarece este un oraş cu potenţial, dar insuficient exploatat din diferite motive, în principal proasta guvernare, centrală sau locală. Acum am vrut să facem ceea ce puţini români fac: să vadă Constanţa de pe mare. Nu numai mintal, dar şi fizic, oraşele noastre sunt întoarse cu spatele spre apă. În general, nu ştim să exploatăm partea de mare. Nu e vorba numai de turism, este vorba de cum planifici urbanismul, cum îl dezvolţi”, a declarat Sorin Ioniţă, preşedintele Expert Forum.



Cazinoul din Constanţa a fost primul obiectiv vizitat de pe mare, construcţia fiind una simbolică pentru oraş şi reprezentativă pentru eşecul administraţiilor locale de după 1989. De asemenea, au fost prezentate proiecte precum „Şoseaua de coastă”, consolidarea diferitelor porţiuni de faleză, dar au fost discutate şi clădirile ridicate recent atât pe zona de coastă a municipiului, cât şi în staţiunea Mamaia.



„Constanţa a beneficiat de 20 de ani de o proastă guvernare locală, cu totul specială, în sensul că s-au folosit foarte puţin din resursele publice care existau, de exemplu, fondurile europene. Nu a valorificat patrimoniul special pe care îl are, Centrul Vechi sau alte zone au fost ocazii ratate de a cheltui bani şi a repara locuri. Oraşul nu are o viziune urbanistică, nu funcţionează. În continuare, partea costieră, de la mare, este lăsată de izbelişte. Unul dintre maidanele oraşului este partea dinspre mare. Până în urmă cu câţiva ani se revărsau în mare gunoaiele. E plină de construcţii începute şi neterminate, schelete urbane, nu toată faleza este consolidată, dar în continuare se dau aprobări de construcţii în buza malului şi se fac tot felul de lucruri necoordonate între ele”, subliniază Sorin Ioniţă.





Constanţa privită de pe mare, spun experţii, arată stratificat: „vezi ţeapa 1, teapa 2, ţeapa 3, proiectul 1 rămas abandonat şi, din loc în loc, clădirile de patrimoniu care, de fapt, ele ar fi trebuit să fie definitorii”, conchide preşedintele Expert Forum.





Diana Slav este persoana care de ani buni oferă turiştilor tururi gratuite prin zona Peninsulară a Constanţei. De pe mare, însă, oraşul arată altfel. „Nu s-a luat în calcul că marea poate să aşeze arhitectura oraşului pe termen lung. Nu ştiu dacă a existat un plan de dezvoltare urbanistic pe termen mediu şi lung. Asta i-a lipsit oraşului. Noi avem tendinţa să ne plimbăm doar cu autobuzul etajat şi să vedem din interior, inclusiv de pe plajă. Ei, când vezi de aici e altceva.”



Turul a fost organizat în cadrul proiectului „Europa MEA - Active Local Citizens for An Accountable Europe”, finanţat de către Comisia Europeană prin fondul Europe for Citizens. Proiectul se derulează în patru ţări: Italia, Ungaria, Cehia şi România.







