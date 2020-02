Constanţa, sub cod portocaliu de viscol: 19 localităţi au rămas fără curent electric, porturile sunt închise

Conform unei informări transmise de ISU Dobrogea, până la ora 23.00, în judeţul Constanta sunt afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrică 19 localităţi (aproximativ 2823 de abonaţi).

La nivelul judeţului Constanta a fost activat Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Constanta, la sediul ISU Constanţa. Administratorii drumurilor nationale si judetene au spus ca au in bazele de deszapezire toate utilajele prevazute in planuri, atat cele proprii cat si cele prevazute prin contract si stocurile de material antiderapand si solutii chimice. De asemenea, au fost identificate femeile gravide aflate la termen si s-a luat legatura cu medicii care le au in evidenta. S-aa discutat cu conducerea DSP Constanta si 9 persoane planificate la dializa, in data de 06.02.2020, au fost aduse din aceasta seara.

Începand cu ora 23 este restrictionat traficul vehiculelor cu masa mai mare de 7.5 tone pe următoarele drumuri din judeţul Constanţa : DN22A km 64 -85; DN2A km 127 -196, DN22 239+100 - 287 +000; DN3 Murfatlar-Ostrov, DN22C Cernavoda-Murfatlar, DN38 Agigea - Vamă Negru Vodă;

Echipajele ISU au intervenit la 7 degajari de copaci de pe carosabil si un autoturism (din fericire, fara victime), un acoperis smuls in Techirghiol, elemente smulse dintr-o schela pe bd Aurel Vlaicu,

În toate porturile manevrele sunt suspendate.

Primăria Constanţa a scos utilajele pe străzile din municipiu

Constanţa se află în această noapte sub cod portocaliu de vreme severă. Se vor semnala intensificări susţinute ale vântului şi va ninge viscolit, determinând scăderea vizibilităţii. Primăria Municipiului Constanţa a scos utilajele de deszăpezire în următoarele puncte din oraş: bd. Mamaia(zona Pescărie), intersecţia dintre bd. I.C.Brătianu cu bd. 1 Decembrie 1918, gara CFR Constanţa, intersecţia dintre bd. I.C.Brătianu cu str. Cumpenei, intersecţia dintre bd. Alexandru Lăpuşneanu cu bd. Aurel Vlaicu, str. Crişului(zona pod IPMC), str. Termele Romane(zona Poarta 1), intersecţia dintre bd. Tomis şi bd. Aurel Vlaicu.

În funcţie de evoluţia vremii, sărăriţele vor începe să împrăştie material antiderapant în următoarele ore iar autospecialele cu lamă, precum şi frezele de mici dimensiuni sau ATV-uri cu sărăriţe şi plug vor interveni odată cu primii fulgi de nea, atât pe străzile principale, cât şi pe arterele înguste şi trotuare.

De asemenea, Primăria Constanţa este pregătită să intervină şi cu echipe de ţapinari, drujbari şi alpinişti, în funcţie de intensitatea şi evoluţia fenomenelor meteorologice.





Pentru a veni în sprijinul persoanelor fără adăpost, poliţiştii locali au împânzit astăzi oraşul şi i-au sfătuit pe aceştia să meargă la centrul de urgenţă pentru vreme rea, situat pe şoseaua Mangaliei nr. 86 A. Acolo beneficiază de condiţii civilizate, căldură, apă caldă şi mâncare. Locuitorii oraşului care identifică pe stradă persoane fără adăpost, sunt rugaţi să sune la 112 pentru ca aceştia să fie preluaţi şi transportaţi în centrul special amenajat pentru vremea rea.

Pentru autovehiculele sau tirurile care sunt nevoite să rămână peste noapte în municipiu sunt pregătite parcările din următoarele centre comerciale: Metro(Şoseaua Mangaliei 211)-100 de locuri de parcare şi Centrul Comercial Vivo (bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 220)-100 locuri de parcare.

Pentru persoanele blocate în oraşul Constanţa din cauza condiţiilor meteo au fost amenajate spaţii la Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”(Strada Vifor Haiducul, Nr.34)- 15 locuri şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” (Aleea Pelicanului, Nr.8)- 6 locuri.

Având în vedere faptul că vântul va sufla cu putere, Primăria Municipiului Constanţa sfătuieşte cetăţenii să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcţie.





Conducătorii auto sunt rugaţi să evite oprirea sau staţionarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vântul puternic îi poate rupe, şi să circule cu atenţie sporită prin dreptul panourilor publicitare.





Constănţenii, agenţii economici şi asociaţiile de proprietari pot semnala permanent orice problemă la următoarele numere de telefon:

Dispecerat Primăria Municipiului Constanţa – 0241/550055

Dispecerat Direcţia Generală Poliţia Locală – 0241/484205, sau pe WhatsApp, la numărul 0799606142

Dispecerat Serviciul Protecţie Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă - 0737552271.

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a avertizat că de miercuri, 05 februarie, ora 08:00 până joi, 06 februarie, ora 10:00, în Dobrogea vor fi precipitaţii, ploaie în timpul zilei, iar spre seară vor fi lapoviţă şi ninsoare.

Noaptea vor predomina ninsorile, se va depune strat de zăpadă, iar vântul va avea intensificări susţinute, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii. Rafalele vor depăşi 60-70 km/h.