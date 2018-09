Comuna din România care are o aplicaţie pentru telefonul mobil făcută de un tânăr din sat. „Este darul meu pentru comunitate“

Alin Eduard Grosu (20 de ani) este din comuna Peştera, judeţul Constanţa, şi studiază la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Ovidius” (anul III). Băiatul a realizat gratuit o aplicaţie pentru telefonul mobil prin care locuitorii comunei pot accesa informaţii sau documente de interes public şi pot face sesizări sau sugestii administraţiei locale.



Utilizatorii telefoanelor inteligente, cu sistem de operare Android, pot descărca aplicaţia „Comuna Peştera” din Google Play. Cu doar câteva atingeri ale ecranului, cei interesaţi pot accesa informaţii legate de activitatea primăriei din comună, a poliţiei locale sau a unităţii de învăţământ. De asemenea, pot accesa datele de contact ale unor instituţii publice sau private din localitate: biserici din comună, dispensar, operator cablu tv şi internet, diferite societăţi comerciale, ENEL, serviciul poştal etc.



„Eu nu aş folosi site-ul primăriei”



Eduard spune că ideea de a face o aplicaţie destinată în special tinerilor şi persoanelor care utilizează telefoane inteligente i-a venit în ultimele zile din vacanţa de vară. „Nu ştiu ce m-a dus pe site-ul primăriei Peştera. M-am gândit că nu prea este folosit de tineri, nu văd ce ar putea folosi de acolo. Nici eu nu l-aş folosi. Am fost în situaţii în care mi-ar fi venit foarte uşor să am un buton de sesizări sau de propuneri. Am considerat că pot să fac ceva mai bun şi cred că mi-a ieşit”, spune tânărul.



Timp de trei săptămâni s-a documentat şi a învăţat cum se realizează o astfel de aplicaţie mobilă, apoi, într-o săptămână a reuşit să pună în practică proiectul. Recunoaşte că l-au ajutat foarte mult cunoştinţele dobândite deja în domeniul informaticii, dar este sigur că orice tânăr, chiar şi fără cunoştinţe în domeniu, poate să încerce să îşi dezvolte propria aplicaţie folosind M.I.T. AppInventor, trecând apoi la platforme mai complexe, aşa cum a făcut şi el. Ai nevoie doar de curiozitate, timp si creativitate, crede Eduard.



Iniţial, pentru a-şi dovedi că poate realiza asta, a făcut un demo cu care s-a dus la primarul comunei pentru a discuta. Acesta a fost încântat de idee, astfel că luni, 24 septembrie, aplicaţia a apărut pe Google Play şi a început să fie descărcată gratuit de oricine este interesat (în mai puţin de 24 de ore a avut peste 50 de descărcări). „O aplicaţie este mai la îndemână decât un site, în plus, pe aplicaţie nu ai nevoie de internet pentru a accesa anumite informaţii.”





Cadou pentru comunitate



Eduard a realizat aplicaţia şi o pune la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Tot gratuit va face şi îmbunătăţiri ale ei, în funcţie de sugestiile celor care deja o folosesc. „Este darul meu pentru comunitate şi primărie. Am prieteni care urmează să devină doctori, avocaţi, profesori. Tinerii din comuna Peştera sunt ambiţioşi, îi cunosc şi ştiu că fiecare dintre ei va aduce un plus comunităţii prin ceea ce au învăţat. Îmi place să cred că asta am făcut şi eu şi voi mai face”, adaugă tânărul.



Informaţiile cuprinse în aplicaţie au fost furnizate de fiecare instituţie în parte, iar acum platforma urmează să fie administrată de reprezentanţii primăriei Peştera.



„Tinerii au idei superbe, dar fiind tineri, nu sunt obişnuiţi să fie luaţi în seamă. Prima mea propunere trimisă administraţiei locale este să îi facă pe tineri să înţeleagă că vocea lor este importantă, poate chiar cea mai importantă, pentru că dacă ei se implică nu o să mai existe dorinţa de a părăsi locul natal, pentru că o să creăm împreună cel mai frumos loc aici, acasă”, spune convins Eduard.



Primarul comunei, Marius-Liviu Petre, este încântat de iniţiativa tânărului, mai ales că, spune el, este prima aplicaţie de acest gen din România pentru o comună sau un sat. „Am căutat în magazinul Google Play şi nu am găsit o aplicaţie asemănătoare pentru nicio altă comună. Am găsit pentru 2 sau 3 oraşe. ”



Pentru edil, această aplicaţie care se adresează tinerilor, persoanelor active, persoanelor posesoare de smartphone, vine în întâmpinarea dorinţei de a implica tinerii în viaţa de zi cu zi. „Până la urmă nu este atât de importat în această platformă transmiterea de informaţii sau stocarea de documente, ci faptul că putem primii reclamaţii, sugestii sau sfaturi pentru dezvoltarea comunităţii”, afirmă Marius-Liviu Petre care ne asigură că va citi toate mesajele adresate de utilizatori.

