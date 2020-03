Comandantul acuzat de trafic de droguri este liber: „După doi ani s-a făcut dreptate. Vin acasă şi intru în carantină“

Miercuri, cererea comandantului Tanase Adrian înaintatǎ de avocatul sǎu Marco Tringali a fost definiv aprobatǎ. Comandantul Tǎnase este liber sǎ plece în tarǎ dupǎ mai bine de doi ani de detenţie şi arest la domiciliu. În Italia s-au suspendat sedinţele de judecatǎ cu excepţia celor foarte urgente.

Comandantul Adrian Florin Tănase a anunţat cotidianul Adevărul, care i-a susţinut cauza în ultima perioadă, că este liber. „A venit Poliţia la mine şi m-a anunţat că sunt liber. Nu-mi venea să cred. L-am sunat pe avocatul meu şi el mi-a confirmat acest lucru. Imediat am luat legătura cu familia, care mi-a cumpărat bilet de avion. Vin acasă şi voi intra în carantină“, a mărturisit comandantul pentru Adevărul.

Avocatul său a declarat pentru Sindicatul Liber al Navigatorilor: „Clientul meu, Dl. Tǎnase Adrian este nevinovat şi drept urmare pronuntarea judecatorilor din acest dosar este evidentǎ. Aceştia au acceptat cererea de eliberare fǎrǎ condiţii, o decizie foarte importantǎ care ne aratǎ cǎ judecatorii au luat în calcul apǎrarea facutǎ de noi şi au devoalat capetele de acuzare înaintate de procurori. Ne aṣteptǎm ca aceastǎ decizie sǎ fie menţinutǎ în urmatoarea şedintǎ de judecatǎ si astfel calvarul acestui om sǎ se incheie definitiv“.

Comandantul a fost arestat în urmă cu aproape doi ani în Sicilia sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc. Românul spune că a fost victima marinarilor de pe propriul vas şi că încearcă în zadar de atunci să-şi dovedească nevinovăţia.

Comandantul Adrian Florin Tănase (64 de ani) are o experienţă de peste 40 de ani în lumea marinăriei. Şi-a început activitatea în timpul regimului comunist pe navele de pescuit oceanic, apoi s-a angajat la Romline. După dispariţia companiei de stat, la începutul anilor 2000, Tănase a obţinut contracte pe cont propriu, cele mai multe pe nave sub pavilion italian. Chiar şi după ieşirea la pensie, a continuat să lucreze în marinărie pentru a-şi mări veniturile, în condiţiile unei pensii de doar 1.500 de lei.

În primăvara anului 2018, s-a angajat pe „Sea View“, o navă înregistrată sub pavilionul statului Kingston. Vaporul vechi, construit în anul 1967, a fost transformat din navă de pescuit într-una destinată transportului de persoane şi rebotezat „M/Y Quest“. Necazurile comandantului român au început pe 22 mai 2018, când oficialii companiei pentru care lucra l-au trimis să conducă nava din portul La Valletta (Malta) spre Tunisia, unde urma să transporte angajaţi ai unor platforme marine către uscat şi invers.

Luat prizonier de echipaj

„Imediat ce nava a plecat spre Tunisia, am fost trezit din somn şi mi s-a spus să vin urgent pe puntea de comandă. Ajungând acolo am fost întâmpinat de marinarii Groeneweg This - Olanda, Mohamed Elbosati - Egipt, Ahmed Mohamed - Egipt şi secundul maltez Bonello David. Ultimul, pe un ton ameninţător, mi-a comunicat că din acel moment nu mai sunt comandantul navei şi că va trebui să mă supun necondiţionat ordinelor ce le voi primi de la el, spunându-mi că jurnalul de bord nu va mai fi completat“, povesteşte căpitanul Adrian Tănase.

Potrivit acestuia, marinarii au schimbat traseul navei către zona de frontieră dintre Algeria şi Maroc, în dreptul oraşului Gazaouet. „Acolo, în largul mării, lângă navă au acostat două bărci, din care s-au încărcat pachete uriaşe pachete uriaşe, care ulterior s-a dovedit a conţine 10 tone de haşiş“, mai arată comandantul român.

Pe drumul de întoarcere spre La Valletta, la 29 mai 2018, nava pe care comandantul susţine că era prizonier a fost interceptată de o nava militară italiană, în dreptul Siciliei, iar soldaţii le-au cerut informaţii despre traseu. „Eu, fiind supravegheat şi neştiind la ce distanţă este nava de ţărm, nu am putut să le spun ce mi s-a întâmplat, de frică că voi fi aruncat peste bord. Doar atât am putut să fac: la întrebarea care era portul de plecare al navei, eu am răspuns eronat că era Gibraltar, ceea ce era imposibil să fie în poziţia şi direcţia pe care o avea nava, fapt ce a trezit suspiciunea celor de pe nava militară şi a ajutat la decizia de a inspecta nava şi astfel la deconspirarea traficanţilor“, povesteşte căpitanul.

Şi astfel nava a fost oprită în largul marii, la 170 mile distanţă de portul Catania, din Sicilia. „În timpul controlului, s-au găsit acele pachete suspecte şi am aflat şi eu că era vorba de droguri. Nava a fost dusă în portul Catania şi întregul echipaj arestat“, adaugă comandantul.

Din închisoare, sub control judiciar

Versiunea căpitanului român a fost ignorată de autorităţile italiene, iar începând din iunie 2018 şi până în iulie 2019 a stat închis în două închisori siciliene care ar fi fost controlate de mafia italiană: Piazza Lanza şi Luigi Bodenza. Ulterior a fost plasat în arest la domiciliu, începând cu 23 iulie 2019 şi până în decembrie 2019, când judecătorii italieni au decis să-l lase sub control judiciar.