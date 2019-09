Cine este tânăra din România pe care Ambasada Suediei o consideră „super-mişto“. „Fii ca Mara“, îndeamnă suedezii

Mara Bălaşa este o tânără din Constanţa, care a absolvit Liceul Ovidius şi a fost membru în Asociaţia Elevilor din Constanţa.

„Era foarte implicată în acţiunile noastre. Noi am cunoscut-o pe ea în 2011 cu prilejul participării la nişte dezbateri academice. Foarte isteaţă şi muncitoare“, spun despre ea foştii colegi de asociaţie.

Ambasada Suediei la Bucureşti a postat despre Mara câteva cuvinte de apreciere, relatând despre experienţa româncei la Stockholm:

„Să îţi povestesc despre Mara.

Mara a început un master în economie la 🇸🇪 Stockholm School of Economics. Aşa că am rugat-o să ne povestească despre viaţa în Suedia:

„Experienţa mea în Suedia a început recent, atunci când m-am mutat aici pentru a urma cursurile de masterat. Primele impresii au fost minunate: din fericire, vremea a fost de partea noastră, mai ales în ziua când am avut programată o excursie în Vaxhom, una din insulele pitoreşti din arhipelag.

Eu şi colegii mei am avut parte de o după-amiază liniştită, în care am putut admira peisajele de pe insulă, casele roşii pitoreşti şi cafeneaua albă cu o grădină impresionană unde am mâncat fika.

Iniţial am crezut că pauza de fika este o pauză ca oricare alta. M-am înşelat. „Fika” înseamnă prăjitură în suedeză, iar termenul este folosit pentru a desemna o tradiţie foarte veche pe care toată lumea încă o respectă cu stricteţe. În general, aceasă pauză este după-amiaza, iar oamenii mănâncă o prăjitură cu scorţişoară şi savurează o cafea (sau un ceai, după preferinţe). Totodată, lemnul dulce este tradiţional, iar oamenii fie îl adoră, fie nu îl suportă. Fac parte din prima categorie, iar acest lucru mă atrage în dezbateri, mai ales cu oameni care sunt miraţi şi nu pot înţelege cum îmi poate plăcea.

Lumea mă opreşte des pe stradă şi îmi vorbeşte în suedeză, iar câteodată chiar mă întreabă cum să ajungă în anumite locuri! Am învăţat să le spun „Jag talar inte svenska” (nu vorbesc suedeză), iar acest lucru îi induce şi mai tare în eroare. Suedeza este cea mai expresivă limbă pe care o cunosc şi pare a fi totul un cântec. Orice propoziţie îmi sună ca un cuvânt lung, cu suişuri şi coborâşuri. Totuşi, este similară cu germana, structurată într-un mod foarte logic şi în principal lipsit de excepţii de la regulă (din fericire!).

Totodată, am avut oportunitatea de a participa la un banchet şi am fost impresionată de tradiţia suedeză de a cânta numeroase cântece. Cum m-am aşezat la masă am descoperit cartea cu cântece aşezată atent lângă farfuria mea şi am putut sa ma alătur mulţimii pe tot parcursul serii. Toată lumea cântă şi majoritatea ştiu versurile pe dinafară (bineînţeles, totul se desfăşoară în suedeză!).

Viaţa de noapte este vibrantă, cu excepţia faptului că majoritatea localurilor se închid în jurul orei 2. Din punctul meu de vedere, acest lucru este un plus, având în vedere că toată lumea este odihnită următoarea zi. Mereu are loc câte un festival sau un eveniment la care toată lumea este încurajată să participe, aşa că este nevoie de acea odihnă.

Există şi multe oportunităţi pentru a practica sporturi, iar mersul prin pădure şi culesul ciupercilor sunt activităţi populare. Suedezii par a duce o viaţă foarte activă în general, dar nimeni nu pare a fi prea obosit, prea stresat, sau prea grăbit. Sunt foarte politicoşi, dornici să te ajute şi plini de energie. Sistemul de învăţământ se bazează pe aceste lucruri, munca în echipă fiind nelipsită. Totodată, seminariile durează 4 ore deoarece vor să se asigure că toată lumea are timp să pună întrebări şi să înţeleagă materia.

Există multe lucruri pe care încă nu le cunosc despre cultura suedeză. Aşadar, pot concluziona că abia aştept să aflu mai multe despre activităţile şi tradiţiile de aici, dar şi despre cum este de fapt o iarnă suedeză (despre care am auzit atât de multe lucruri în majoritatea conversaţiilor pe care le-am purtat)!”

Mara e super-mişto.

Fii ca Mara.“

