Ce faci în weekend la Constanţa. Agenda evenimentelor pentru un public divers

Ziua începe cu „Cupa Mării Negre la ciclism”, ce se desfăşoară sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 10:00, pe faleza Caelia din staţiunea Mamaia. Cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului sportiv, organizat de Clubul Sportiv Bilal Constanţa continuă cu etapa a 3-a. Competiţia se adresează copiilor cu vârste între 5 şi 14 ani şi se desfăşoară în trei etape cu clasamente întocmite după fiecare etapă şi un clasament general. Primul start va fi la ora 10:00. Evenimentul sportiv este organizat pe 5 categorii de vârstă, între 5 şi 14 ani. Taxă de participare - 25 lei per etapă şi 60 lei pentru toate cele trei etape.

„Tzitzi-Poc - Cel mai mare vis al copilăriei” are loc sâmbătă, 19 octombrie, de la 10:30, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Programul de educaţie emoţională îi împrieteneşte pe cei mici cu emoţiile lor şi îi învaţă ce înseamnă un vis măreţ. Spectacolul este plin de aventuri, în care cei mici descoperă cum s-au cunoscut Tzitzi şi Poc. Proiectul care educă prin teatru vorbeşte despre auto-disciplină, responsabilitate şi înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre noi. Spectacol este avizat psihologic şi supervizat de Asociaţia Română de Psihodramă Clasică.

„Toţi alături de Tomitanii!“ este sloganul galeriei la meciul dintre A.C.S. Tomitanii Constanţa şi CSM Ştiinţa Baia Mare, care se dispută sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 11.00, pe stadionul „Mihai Naca” din Constanţa.

Totodată, la Techirghiol, are loc Festivalul de Artă Culinară Turcească, ajuns la cea de-a 14-a ediţie şi organizat de femeile din Uniunea Democrată Turcă din România. Manifestarea gastronomică începe sâmbătă, 19 octombrie, la ora 11.00, la Techirghiol şi va fi găzduită de Pensiunea Admir Ghiol, situată pe malul lacului Techirghiol. „Vor fi premiate cele mai gustoase măncăruri tradiţionale turceşti şi delicii orientale pregătite la filialele UDTR din: Medgidia, Tulcea, Bucureşti, Brăila, Cernavoda, Hârşova, Cumpăna, Lazu, Amzacea, Cobadin, Techirghiol, Tuzla, Eforie, Măcin, Babadag, şi Fântâna Mare. Preparate culinare specifice insulei Ada Kaleh vor fi expuse de membrii filialei ce poartă numele vechii insule scufundate“, declară Filiz Ismail, preşedinta comisiei de femei din UDTR. Concursul va cuprinde trei secţiuni: mâncare tradiţională, patiserie şi dulciuri. Gospodinele din Dobrogea vor primi premii oferite de organizatori. Publicul se va delecta, pe lângă bunătăţile bucătăriei turceşti, cu un spectacol de dansuri tradiţionale turceşti susţinut de ansamblul folcloric Delikanlılar.

Manifestări dedicate „Zilei limbii, alfabetului şi culturii armene“ au loc sâmbătă, 19 octombrie, ora 17.00, la Muzeul de Artă Constanţa. Instituţia de cultură va găzdui o serie de activităţi organizate de Uniunea Armenilor din România (UAR), filiala Constanţa prin care vor fi omagiate două personalităţi ale culturii armene, la împlinirea a 150 de ani de la naştere: arhimandritul Komidas, compozitori muzicolog, pedagog, profesor şi etnograf, şi poetul armean Hovhannes Tumanian.

În prima parte a evenimentului va fi lansat volumul „Limba armeană fără profesor“, de Arsen Arzumanyan. Vor prezenta dr. Corina-Mihaela Apostoleanu - directorul Bibliotecii Judeţene Constanţa „Ioan N. Roman“ şi Liviu Merdinian - preşedintele UAR Constanţa. În cea de-a doua parte a evenimentului, soprana Armine Khachatryan şi pianista Carmen Asfadurian vor susţine un concert-omagiu adus celor două personalităţi ale culturii armene, Komidas şi Hovannes Tumanian. De asemenea, tânărul pianist Aram Niţă va oferi un recital special cu piese de Wolfgand Amadeus Mozart, Frederic Chopin şi Franz Liszt. România serbează la 12 octombrie Ziua alfabetului, limbii şi culturii armene.

La Harlequin Romance din Mamaia revin cei 4 actori îndrăgiţi din serialul „Las Fierbinţi“: Mihai Bobonete, Adrian Vancica, Mihai Răit şi Constantin Diţă, cu un spectacol de stand-up comedy. Vor avea loc două spectacole sâmbătă, 19 octombrie, de la orele 15.00 şi 21.00.

Un meci caritabil se joacă sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor din Constanţa. Astfel, BC Athletic Constanţa debutează în faţa propriilor suporteri în Liga Naţională de Baschet Masculin. Primul meci în Arena Gladiatorilor o aduce pe CSM Miercurea Ciuc în cea de-a doua etapă a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, Grupa B. Meciul este însoţit de campania „Bucurie în fiecare zi”, în care vor fi strânse alimente, produse de igienă sau rechizite, care vor ajunge la copiii din satul Băltăgeşti.

La Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” este prezentat spectacolul „Don Giovanni”, sâmbătă, 19 octombrie, ora 19.00. Opera a fost compusă de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret scris în limba italiană de Lorenzo da Ponte. Regia artistică este semnată de Beatrice Rancea iar scenografia - de Constantin Ciubotariu. Sub conducerea muzicală a lui Roberto Buffo, pe scenă vor evolua soliştii Marius Eftimie, Akiko Hayakawa, Elena Rotari, Stela Sîrbu, Orest Pîslariu, Doru Iftene, Smaranda Drăghici, Bogdan Ocheşel şi Constantin Acsinte.

Tot sâmbătă, 19 octombrie, este mare concert mare la Rock Halle, în Constanţa. Bucovina & Focuri cântă de la ora 21.00 piese grele pentru fanii de la malul mării.

Asociaţia „Agiacai Saladin“ din Constanţa continuă organizarea manifestărilor de promovare a elitelor comunităţii tătare din Romania prin susţinerea unui eveniment editorial de excepţie: o nouă apariţie editorială a prof. univ. dr. Tasin Gemil - „Pe drumurile istoriei“, două volume de interviuri cu personalităţi care cunosc îndeaproape comunitatea din care face parte reputatul istoric, fiu al Medgidiei.

Lansarea de carte „Pe drumurile istoriei“ va avea loc duminică, 20 octombrie, de la ora 11.00, la Hotelul Aurora din Mamaia. Evenimentul editorial se află în premieră la Constanţa şi va fi moderat de conf. univ. dr. Denis Ibadula, co-preşedinte Asociaţia „Agiacai Saladin“ şi de prof. Narciz Amza, metodist la Casa Corpului Didactic din Constanţa. Invitaţi sunt: prof. univ. dr. Stoica Lascu, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, prof. Vicenţiu Armand Dascălu. Gazda şi iniţiatoarea manifestării editoriale este Meryem Mambet, preşedinte al Asociaţiei „Agiacai Saladin“.

Istoricul Tasin Gemil este primul deputat al comunităţii tătare dupa 1989 şi este primul ambasador al României de etnie turco-tătară în Azerbaidjan şi Turkmenistan. „Pe drumurile istoriei“ cuprinde convorbiri realizate cu regretatul Virgil Coman, Vasile Soare, Adina Fodor, Laura Cornea şi Melek Fetisleam. Lucrarea beneficiază de cuvântul-înainte al fostului preşedinte el României Emil Constantinescu, iar prefaţa este semnată de academicianul Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române şi rector al Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. „Este pentru prima oară când comunitatea tătară din România este analizată din interiorul ei şi prezentată în coordonatele reale ale evoluţiei sale din ultimul secol şi jumătate“, spun organizatorii.

Tot la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” va avea loc o reprezentaţie cu „Madama Butterfly”, duminică, 20 octombrie, ora 19.00. Opera este compusă de Giacomo Puccini, pe un libret de Luigi Illica şi Giuseppe Giacosa. Regia artistică este semnată de Ognian Draganov, iar scenografia, de Grigore Gorduz. Conducerea muzicală este asigurată de Koichi Inoue. Corpul de solişti este format din: Akiko Hayakawa, Lucia Mihalache, Răzvan Săraru, Marius Eftimie, Anton Zidaru, Ionela Duma, Cristian Caragea, Laurenţiu Severin, Constantin Acsinte şi Andrei Băican.

Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa găzduieşte duminică, 20 octombrie, ora 19.00, piesa de teatru „Coaste din viaţa lui Adam”. Spectacolul prezintă o viziune în cheie comică a vieţii de după moarte. Regia şi scenariul poartă semnătura lui Octavian Strunilă. Din distribuţie fac parte: Leonid Doni, Paul Ipate, Octavian Strunilă, Anca Dinicu şi Oana Strunilă. Preţul unui bilet este de 50 şi 60 lei.

Şi în fine, The Library Constanţa oferă un recital Mircea Baniciu, care susţine un concert aniversar 7 ani de „Music for Autism“. Evenimentul va avea loc duminică, 20 octombrie, de la ora 20.00. Concertul vine în sprijinul campaniei "Music for Autism", care are ca scop amenajarea terenurilor de sport pentru copiii cu dizabilităţi din Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Constanţa.

