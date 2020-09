Ce fac contracandidaţii lui Vergil Chiţac la Primăria Constanţa. Stelian Ion merge prin cartier, Decebal Făgădău tace VIDEO

În liniştea de după furtună de la alegerile locale, candidaţii care au fost învinşi în cursa pentru Primăria Constanţa au abordări diferite.

Stelian Ion (USR PLUS), candidatul clasat pe locul 2, la 4.000 voturi distanţă de Vergil Chiţac (PNL), şi-a reluat programul de teren şi merge prin cartierul copilăriei, Tomis Nord, făcând transmisii pe Facebook şi povestind cum arăta atunci versus cum arată în prezent.

El a parcurs marţi, 29 septembrie, drumul spre şcoala unde a învăţat (Şcoala nr. 29 Mihai Viteazul), punctând mizeria şi paragină existente pe alei, printre blocuri, pe spaţiul verde pe care samsarii imobiliari intenţionau să facă prăpăd şi pe care Asociaţia sa Verde Urban i-a oprit să o facă.

Deputatul USR de Constanţa a vrut să ilustreze astfel care este motivul pentru care a intrat în politică. El este de părere că şcolile trebuie să aibă porţile deschise pentru copii, care să folosească terenurile de sport pentru a se juca în voie.

Decebal Făgădău (PSD), primarul încă în exerciţiu, situat pe locul 3, este în tăcere absolută. Nu a ieşit în public cu nicio declaraţie, nu a anunţat când şi unde votează, nu a avut nicio reacţie la cele întâmplate.

După rezultatul votului de duminică, 27 septembrie, când constănţenii l-au trimis acasă de la primărie, nemulţumiţi de administrarea urbei, Făgădău a refuzat să mai comunice public ceva, nici măcar prin biroul său de presă de la primărie. Şi acest canal de mediatizare a acţiunilor primăriei, care bombarda zilnic presa şi opinia publică trimiţând şi postând evenimente - mai mari, mai mici şi foarte mici - despre mersul oraşului, şi-a redus mult activitatea.

Vergil Chiţac (PNL), noul primar al Constanţei, a declarat luni, , a declarat luni, în prima conferinţă de presă de după câştigarea alegerilor, că o colaborare cu PSD este exclusă, astfel că este nevoie de una cu USR PLUS pentru a forma o majoritate.

„De ce fără PSD: de 20 de ani, PSD a condus Constanţa şi nu a livrat rezultate în niciun domeniu al vieţii economice, sociale culturale şi toţi indicatorii de viaţă ai constănţenilor sunt foarte scăzuţi faţă de alte oraşe“ a explicat Vergil Chiţac.

El a dezvăluit că preşedintele filialei, Bogdan Huţucă, va lua legătura cu preşedintele Alianţei USR PLUS pentru a demara discuţiile. „Noi plecăm de la principiul că programul de dezvoltare al Constanţei cu care am câştigat este Biblia următorilor patru ani. O să-i chemăm pe colegii de la USR PLUS, vom sta la o masă şi plecăm de la programul acesta. Îi chemăm cu programul şi cu proiectele lor pentru că şi ei au fost votaţi de cetăţeni tot din perspectiva proiectelor pe care vor să le implementeze în Constanţa şi încercăm să dăm o formă închegată şi să construim un proiect de guvernare locală al ambelor partide şi care să ne orienteze direcţiile de acţiune în următorii patru ani“, spune Chiţac. Discuţii despre funcţii şi posturi vor fi purtate de preşedintele partidului.

Consiliul Local al municipiului Constanţa este compus din 27 de consilieri. În componenţa acestuia vor intra doar trei formaţiuni politice: PNL - 11 consilieri, alianţa USR PLUS - 9 consilieri şi PSD - 7 consilieri. Niciunul nu are majoritatea.

Pentru a avea o majoritate în CL, preşedintele judeţean al PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, a anunţat că vor fi demarate negocieri cu reprezentanţii USR PLUS. În acelaşi timp, PNL exclude orice fel de înţelegere cu PSD.



Consilieri locali PNL

1. Ionuţ Rusu

2. Adriana Câmpeanu

3. Adriana Arghirescu

4. Costin Avătavului

5. Mihaela Andrei

6. Cristian Omocea

7. Alexandru Nazaru

8. Stere Hira

9. Teodor Popa

10. Tatu Daniel

11. Ateş Casimceali

Consilieri USR PLUS

1. Dumitru Caragheorghe

2. Romeo Stavăr-Vergea

3. Florin-Daniel Cocârgeanu

4. Mirela Garip

5. Mihai Ochiuleţ

6. Iulian Călin

7. Florin-Cătălin Iacob

8. Cristiana Popescu

9. Aura-Cerasela Badea





Consilieri locali PSD

1. Costin – Ioan Răsăuţeanu

2. Irinela Nicolae

3. Perodin Dede

4. Gabriel – Valentin Pîrvulescu

5. Liviu Merdinian

6. Ioana – Claudia Dobre

7. Cristian Tincu

