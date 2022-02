Cât îi costă pe îndrăgostiţi  să petreacă Valentine’s Day la malul mării sau în Delta Dunării

Ziua Îndrăgostiţilor (14 februarie) s- transformat în luna îndrăgostiţilor deoarece majoritatea hotelurilor care au oferte în acest sens le-au extins pe durata întregii luni februarie. Ca şi anul trecut, pachete speciale de Valentine’s Day au oferit aceleaşi hoteluri de pe litoral, cunoscute prin faptul că activitatea lor se desfăşoară pe parcursul întregului an, nu doar pe perioada sezonului estival.

Hotel Sulina Internaţional Mamaia (patru stele) oferă „Happy Valentine’s” pe tot parcursul lunii februarie cu pachete de două nopţi (530 de lei/camera dublă), cu mic dejun şi o cină romantică, 10% discount la restaurant, surprize în cameră şi decor romantic sau pachet de o noapte (350 de lei).

Tot în Mamaia, Hotelul Iaki (patru stele) oferă pachetul „Be my Valentine”, valabil în perioada 1-28 februarie. Îndrăgostiţii vor plăti 1.290 de lei pentru două persoane/camera dublă şi vor beneficia de două nopţi de cazare cu mic dejun, o cină specială, un pachet de bun venit, acces la piscină interioară, saună, jacuzzi, duş emoţional, cascadă cervicală şi multe altele.

La Hotel Vega (cinci stele) din Mamaia gazdele au pregătit pachete speciale pentru ca „momentele petrecute în cuplu să fie mai relaxante şi mai frumoase”. Astfel, în toată luna februarie, îndrăgostiţii pot alege pachetul „Răsfăţul iubirii” (895 de lei) ce cuprinde două nopţi de cazare, o cină (fără băuturi) la Shanti by Vega sau Restaurant Akolade, vin şi fructe la sosire. Dacă un cuplu optează pentru apartamentul cu vedere frontală la mare trebuie să achite 1.635 lei/pachet 2 nopţi. Pentru cei care doresc să petreacă doar o noapte la mare, hotelul a lansat o ofertă la preţul de 570 de lei.

Sudul litoralului şi Delta Dunării

În sudul litoralului, în Eforie Nord, Hotelul Boutique Citadel (cinci stele) oferă îndrăgostiţilor posibilitatea de a închiria o cameră dublă cu 119 euro/noapte, cu mic dejun inclus. „Celebrăm iubirea, nu doar de Ziua Îndrăgostiţilor, ci mereu, doar că acum te aşteptăm într-un cadru special cu surprize în apartament şi decor romantic”, spun reprezentanţii hotelului.

Novum By The Sea din Olimp oferă la preţul de 870 de lei camera dublă, în perioada 11-13 februarie. „Prosecco şi decorul apartamentelor va fi în grija noastră, voi va trebui să aduceţi magia iubirii voastre şi dorinţa de relaxare. Micul dejun poate fi servit în regim roomservice sau la Leto Restaurant, iar fiecare preparat va fi tematic, VdayVibes. Patinoarul va rămâne principala atracţie şi cei cazaţi vor beneficia de reduceri. Pe 12 şi 13 februarie (sâmbătă şi duminică) vă veţi putea delecta cu muzica live în timpul cinelor romantice de la Leto Restaurant!”, spun organizatorii.

În Delta Dunării, Hotelul Lebăda Luxury Resort & Spa (cinci stele) oferă pachete de ziua îndrăgostiţilor începând cu 145 de euro. Pachetul cuprinde două nopţi de cazare, mic dejun variat şi delicios, cină bufet în data de 11.02, cină romantică în data de 12.02, concurs cu premii (ex. sejur în timpul sezonului cald; masaje la Up the River SPA), voucher de 10% reducere pentru nunta la Militari Residence Ballroom in anul 2022/2023.

