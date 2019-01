Care este legătura dintre botezul lui Iisus şi cel oficiat de preoţi în zilele noastre

La vârsta de 30 de ani, Iisus şi-a început activitatea publică, dar nu înainte de a se boteza în apele Iordanului pentru „a se împlini toată dreptatea”. Ioan Botezătorul, cel care a oficiat ritualul botezului, îi spune lui Iisus: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?" (Matei 3, 14). Teologii spun că Iisus, de fapt, nu avea nevoie să fie botezat de către Ioan deoarece era fără de păcat.



„Nu este o necesitate ca Iisus Hristos să Se boteze, fiindcă El este fără de păcat, dar întrucât, în mod liber, ia asupra Sa păcatul lumii, El împlineşte dreptatea, adică voia lui Dumnezeu Tatăl ca Fiul Său să fie Mântuitorul lumii. El S-a făcut purtătorul condiţiei umane, al unei vieţi care este amestecată cu moartea, pentru ca să dăruiască oamenilor muritori viaţa Lui cea fără de moarte veşnică”, spune Patriarhul Daniel, citat de Ziarul Lumina.



Botezul Domnului sau Boboteaza este momentul în care oamenii sunt martori la arătarea Sfintei Treimi (epifania): Dumnezeu – Tatăl din cer spune „Acesta este Fiul meu cel iubit întru care bine am voit”, Duhul Sfânt coboară sub forma unui porumbel, iar Fiul este cel care se botează în apele Iordanului.



„În lumina Botezului Domnului Hristos înţelegem de ce Botezul creştin se săvârşeşte în numele Sfintei Treimi, adică în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh…După cum Sfânta Treime a fost prezentă la Botezul Mântuitorului Hristos, tot aşa Sfântă Treime este prezentă şi când se botează fiecare om pentru a deveni creştin. Deci, prin Botezul Său, Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit botezul creştin”, mai spune PF Daniel.



Botezul, conform Catehismului ortodox, este Taina prin care omul, prin întreita cufundare în apă şi prin rostirea formulei botezului de către săvârşitor, devine membru al Bisericii. Botezul este oficiat de către preot sau episcop, iar în caz de necesitate poate fi săvârşit de orice persoană botezată. Prin acest ritual, spune Biserica, omului i se şterge păcatul strămoşesc şi toate păcatele săvârşite înainte.



„Copiii care nu sunt botezaţi, sub pretextul că nu sunt suficient de maturi ca să înţeleagă Taina Botezului, sunt lipsiţi de o binecuvântare unică, aceea a unirii lor personale cu Sfânta Treime în Sfânta Biserică, iar dacă se întâmplă să moară nebotezaţi, ei nu se pot bucura deplin de bucuria vieţii veşnice, după cum spun Sfinţii Părinţi”, afirmă şeful Bisericii ortodoxe Române.



De altfel, teologii aduc şi o serie de argumente pentru care botezul în numele Sfintei Treimi se săvârşeşte copiilor nou-născuţi (la 40 de zile). În primul rând, în Biblie sunt relatate o serie de astfel de ritualuri făcute de către Apostoli prin care o persoană s-a botezat „cu toată casa lui” (Ştefana, Lidia, Corneliu), ceea ce înseamnă că toată familia respectivă a fost botezată.



Apoi, copiii sunt botezaţi la îndemnul Mântuitorului care spune că „de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este” (In. 3, 5-6).

