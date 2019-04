Când sunt considerate probe legale imaginile filmate cu camera de bord. Dublul standard al Poliţiei în România

Din ce în ce mai mulţi şoferi români îşi dotează autoturismele cu camere video instalate pe bord. Dispozitivele surprind secvenţe din trafic şi, în multe cazuri, încălcări ale Codului Rutier.



Cu toate acestea, imaginile înregistrate cu aceste mijloace nu sunt considerate probe pentru Poliţie, ai cărei oficiali invocă anumite prevederi legale. În schimb, aceiaşi poliţişti folosesc sistemul camerelor de bord şi se autosesizează dacă imaginile apar în spaţiul public.



Un astfel de caz s-a întâmplat în Constanţa, unde un tânăr a transmis inspectoratului de poliţie o sesizare, însoţită de imaginile camerei de bord, în care arată cum un alt conducător auto încalcă mai multe reguli de circulaţie: schimbă banda de deplasare fără să semnalizeze sau nu acordă prioritate la trecerea de pietoni.



Răspunsul IPJ Constanţa, semnat de comandantul Constantin Dancu, a fost că, în conformitate cu prevederile legale, „constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier, respectiv, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic“ (articolului 109, alineatul 1 şi 2 din OUG 195/2002).



Doar autosesizare



De asemenea, şeful IPJ Constanţa i-a transmis petiţionarului că acest aspect se fundamentează pe „necesitatea stabilirii concrete a pericolului social generat prin nerespectarea unei norme legale, aspect care este esenţial pentru existenţa contravenţiei şi individualizarea sancţiunii acesteia, cât şi a stabilirii, cu exactitate, a momentului şi locului săvârşirii abaterii“.







Nu se sesizează, se autosesizează



În schimb, aceeaşi poliţişti constănţeni s-au autosesizat în mai multe cazuri în care imagini video cu norme de circulaţie încălcate au fost publicate în media. În luna iunie 2018, în presă apăreau imagini cu un cântăreţ de manele care a filmat un videoclip pe o plajă din Constanţa. „Conducătorul auto, în vârstă de 22 de ani, din Constanţa, a fost identificat de către poliţiştii Biroului Rutier, acesta fiind sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 de lei”, transmitea IPJ Constanţa.



Şi în anul 2017, în urma unor imagini publicate în mass-media, în care un şofer de BMW pătrunde pe contrasens în timp ce se întrecea cu un alt conducător auto, IPJ Constanţa s-a autosesizat şi i-a reţinut şoferului permisul pentru 30 de zile.



La fel au stat lucrurile şi în anul 2016, când un motociclist era la un pas să fie accidentat de un şofer care mergea cu maşina pe contrasens, în zona localităţii Cobadin. În urma imaginilor video, IPJ Constanţa s-a autosesizat şi i-a trimis şoferului o citaţie la domiciliu.

Cel mai recent incident, prezentat de „Adevărul” a fost la Suceava. BMW-ul a devenit neîncăpător pentru doi tineri teribilişti, care au pornit într-o cursă nebună pe străzile municipiului Suceava. În loc să stea pe bancheta din spate, cei doi s-au cocoţat pe maşină. Unul a ieşit pe turelă, iar celălalt a stat pe geamul din spate al maşinii. Pasagerul unei alte maşini i-a filmat pe teribilişti, iar imaginile au fost văzute inclusiv de angajaţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava. Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, a declarat că tinerii riscă să fie sancţionaţi pentru că nu au purtat centura de siguranţă.







„Fiecare situaţie este caracterizată de anumite particularităţi: persoanele implicate, tipul incidentului, locul si momentul producerii, probele puse la dispoziţie de persoana care face sesizarea, probele pe care le poate obţine poliţistul in susţinerea sau infirmarea celor sesizate etc. Fiecare caz este analizat individual, astfel ca nu poate fi pusă în aplicare o eventuală procedură de lucru unitară”, explică pentru „Adevărul” Andreea Munteanu, purtător de cuvânt al IPJ Constanţa.



Soluţionarea unor astfel de autosesizări are la baza atât prevederile OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cât şi prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.





Iniţiativă legislativă



La finalul anului trecut, Mihai Botez, deputat USR, a lansat o iniţiativă legislativă pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere, în sensul de a da posibilitatea poliţiştilor să amendeze pe baza înregistrărilor video primite de la participanţii la trafic. Iniţiativa este în Senat, prima cameră sesizată, unde a primit aviz negativ la comisiile de specialitate.



„Ministerul de Interne a ezitat puţin, iniţial erau voci care susţineau iniţiativa, în cele din urmă au ales să o respingă. Li se pare că o să le dea foarte mult de treabă poliţiştilor care sunt puţini numeric şi ar trebui să aloce resurse suplimentare. Apoi, se tem că vor apărea manifestări de vigilenţă, adică vor apărea cetăţeni care vor sta cu camerele pe oriunde şi să facă sesizări”, spune deputatul.



Iniţiatorul modificării Codului Rutier spune că respectarea legii nu ar trebui să fie opţională, iar dacă din propria-i voinţă un conducător auto nu vrea să respecte reglementările, poate, ştiind că este înregistrat de alţi participanţi la trafic, îşi va schimba comportamentul.

Pe aceeaşi temă:

Razie de amploare a poliţiştilor constănţeni în tot oraşul: urmărire ca-n filme pentru prinderea unui minor care conducea un vehicul

Poliţiştii de la Rutieră au încătuşat mai multe persoane la locul unui accident rutier

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: