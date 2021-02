Campionul de pe fregata „Mărăşeşti”. Totul a început de la un concurs urmărit la televizor

Numele lui este Constantin Alexandru Paliciuc, iar din februarie 2020 este mecanic la bordul fregatei „Mărăşeşti”.

„Povestea mea este următoarea. Am îndrăgit sportul de mic copil, drept urmare practic haltere la nivel de performanţă, de la vârsta de 12 ani. Îmi aduc aminte şi acum, cum a inceput totul. Eu şi tatăl meu ne uitam la un concurs de haltere, la TV, şi am fost fascinant de frumuseţea acestui sport”, spune militarul, citate de Forţele Navale Române.

Tatăl lui a decis să-i caute un antrenor. Aşa l-au descoperit pe Aurel Tătaru, antrenorul care locuia pe aceeaşi stradă cu ei.



„Din prima zi de antrenament am simţit că mi se potriveşte ca o mănuşă acest sport şi de atunci am continuat să mă antrenez în fiecare zi. Rezultatele muncii mele urmau să se arate după câteva luni, când cu mari emoţii am participat la primul meu concurs naţional, unde am reuşit să câştig trei medalii”, adaugă Constantin.

Din 2013, participă la concursuri de haltere şi de fiecare dată reuşeşte să se claseze pe podium. Rezultatul cel mai bun a fost în 2019, când a câştigat titlul de triplu campion naţional la categoria 89 kg.



„Visez de mic la cariera militară, astfel că, imediat după absolvirea liceului, fără să stau prea mult pe gânduri am venit în armată, dar visul meu nu se opreşte aici, deoarece îmi doresc foarte mult să ajung maistru militar”, mai spune campionul.

Citeşte şi:

Povestea fostei profesoare care a mobilizat o comunitate rurală prin exemplul personal

Imagini feerice pictate de iarnă la Mănăstirea Dervent FOTO