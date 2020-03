Bărbat, suspect de coronavirus, internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa

Prefectura Constanţa a anunţat luni, 2 martie, că o persoană, suspectă de coronavirus, a fost internată la un spital din Constanţa.

„Persoana a fost transportată de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean la Spitalul de Boli Infecţioase. Avea febră 38,5 grade. S-au luat probe, se aşteaptă rezultatul acestora”, a transmis George Sergiu Nculescu, prefectul Judeţului Constanţa.

La nivelul judeţului, la această oră sunt înregistrate 5 persoane în carantină, 183 de persoane izolate la domiciliu şi un suspect internat.

Şi o familie din Constanţa, întorasă recent din Italia, se află în carantină la Spitalul Port. „Am călătorit în Italia, am plecat din România pe 12 sau 13 februarie, şi acolo am intrat în contact cu soţia unui bărbat găsit pozitiv la testul cu coronavirus. Am stat în izolare şi în Italia din propria noastră iniţiativă, iar autorităţile ne-au dat voie să plecăm“, povesteşte femeia.

