Aventura ilustrului fotograf Henry Cartier Bresson în România. Imaginea celor doi îndrăgostiţi din tren devenită celebră

În anul 1975, Henri Cartier Bresson a fost invitat la Bucureşti pentru serbările organizate cu ocazia victoriei asupra naziştilor. În ţara noastră, el a realizat una dintre fotografiile enigmatice şi celebre a doi îndrăgostiţi. Imaginea celor doi a călătorit prin lume în cadrul unor expoziţii şi a fost inclusă în albume de referinţă. Bresson însuşi a ales-o dintre zeci de mii de alte fotografii şi a folosit-o pentru o contracopertă de carte.

Ghid în România i-a fost lui Bresson inginerul Viorel Simionescu, un pasionat de fotografie, care acum este stabilit în Canada. Iată cum povesteşte el cele întâmplate: „În 1975 am fost căutat de Sylviu Comănescu, secretarul general al AAF să mă întrebe dacă vreau şi pot să-l conduc pe Henry Cartier Bresson prin în câteva locuri în Bucureşti. AAF nu avea maşină aşa că trebuia mers cu Dacia mea, fără alt decont decât o masă la «Carul cu Bere». Am acceptat cu mare plăcere aşa cum procedasem şi cu alte ocazii cu prilejul vizitelor unor personalităţi ale lumii fotografice vorbitori de limba franceză. Am fost solicitat să ne însoţească şi colegul meu de la AAF Andrei Pandele şi el un foarte bun francofon. HCB era însoţit de asistenţă să la acea vreme mai târziu soţie, Martine Frank care îi pregătea cu promptitudine câte unul din cele 2 camere Leica cu dedicaţie lui din partea firmei, pt că termină rapid filmul din aparat şi avea astfel la dispoziţie mereu unul încărcat cu film. Am fost în trei locaţii în Bucureşti, Fabrică de Lapte din Militari, BIG Berceni şi Fabrică de Maşini Unelte FMUAB.

A fost o zi memorabilă şi fizic solicitantă el având cam 60 ani şi o energie ieşită din comun. HCB nu dorea să fie fotografiat şi ne-a rugat să nu-i facem nici o poză. Eu, amator şi înţelegător, i-am respectat dorinţa. Andrei Pandele, mai profesionist şi mare amator de fotografie de eveniment, a tras pe furiş, fără să vizeze, câteva cadre. În timp ce HCB a tras cred câteva zeci de filme, am făcut şi eu două din care voi prezenţa câteva imagini în postările viitoare. A fost o zi memorabilă şi extrem de agreabilă, ei fiind nişte interlocutori minunaţi. Prânzul la «Carul cu Bere» a fost de asemenea remarcabil, cu discuţii pe teme fotografice extrem de interesante. Au fost încântaţi şi de ambianţa de la Carul cu Bere de care şi-au amintit cu plăcere in cărţile poştale de felicitare de Crăciun, An Nou pe care cred că le mai am şi acum prin imensă mea arhivă“.

Henri Cartier Bresson s-a născut la data de 22 august 1908, în localitatea Chanteloup-en-Brie, din provincia franceză Seine-et-Marne, fiind cel mai mare dintre cei cinci copii ai familiei.

După o încercare eşuată de a studia muzica, Bresson a fost iniţiat în pictura în ulei de către unchiul său Louis, însă lecţiile nu au durat prea mult, din cauza faptului ca Louis a fost ucis în Primul Război Mondial, conform http://blog.f64.ro, care rememorează întreaga sa carieră.

În 1927 s-a înscris la o şcoală privată de artă şi la Academia Lhote, studioul pictorului şi sculptorului Andre Lhote. De asemenea, Henri a studiat de asemenea şi sub îndrumarea pictorului Jacques Emile Blanche.





În 1929, comandamentul regimentului aeronautic din care făcea parte l-a condamnat la arest la domiciliu, pentru practicarea vânătorii fără licenţă.

Între timp, Bresson l-a cunoscut pe Harry Crosby, care a convins comandamentul să-l elibereze în grija sa pentru câteva zile. Amândoi fiind pasionaţi de fotografie, Crosby i-a oferit lui Bresson primul său aparat. Cei doi şi-au petrecut timpul împreuna fotografiind şi realizând chiar şi printuri în casa lui Crosby, lângă Paris, în Ermenonville. Perioada imediat următoare îl găseşte pe Bresson având o relaţie intimă cu soţia lui Crosby.

La doi ani după sinuciderea lui Harry, relaţia dintre Henri şi Caresse Crosby încetează în 1931, lăsându-l pe Bresson cu inima frântă şi împingându-l spre a căuta o evadare în colonia franceză Cote d’lvoire din Africa.

Timpul petrecut în Africa a fost unul destul de dificil pentru Bresson, acesta supravieţuind în mare parte din vânătoare şi vânzarea animalelor vânate către localnici. Totodată, practicând vânătoarea, Henri a învăţat anumite tehnici pe care mai târziu le-a utilizat şi în fotografie.

Bresson avea să se îmbolnăvească de „febra apei negre“, care aproape că l-a ucis. În timp ce încă suferea de febră, a cerut să fie îngropat în Normandia, la marginea pădurii Eawy, în timp ce se cântă cvartetul de corzi al lui Debussy.

A supravieţuit însă şi ajuns în Marsilia, unde şi-a cumpărat un aparat Leica şi un obiectiv de 50 mm, echipament care l-a acompaniat pentru mulţi ani de atunci înainte. Fotografiile sale au fost expuse pentru prima dată în 1932 la New York, în galeria Julien Levy. În 1934 a împărţit o expoziţie împreuna cu Manuel Alvarez Bravo. La început, nu a fotografiat prea mult în Franţa; abia după câţiva ani îşi va întoarce atenţia către tărâmul natal.

În 1935 vizitează America în urma unei invitaţii de a-şi expune din nou lucrările în Galeria Julien Levy. Vernisează din nou alături de Manuel Alvarez Bravo şi Walker Evans.

Primele imagini de fotojurnalism ale lui Bresson au apărut în 1937, în ziarul francez “Regards”, Henri prezentând încoronarea Regelui George al 6-lea şi a Reginei Elisabeta a Marii Britanii; acesta s-a axat pe populaţia care a împânzit străzile şi nu a realizat nici o fotografie a Regelui. Fiecare imagine era semnată “Cartier”.

În acelaşi an, Henri s-a căsătorit cu dansatoarea jawaneză (Jawa – insula din Indonezia) Ratna Mohini, cu care locuia în Paris, într-un studio mare. Între 1937 şi 1939, Bresson a lucrat pentru ziarul francez – comunist “Ce Soir”.

În 1939, când a izbucnit cel De-Al Doilea Război Mondial, Bresson s-a înrolat în armata franceză pe postul de caporal, în unitatea de film şi fotografie. În 1940 a fost capturat de către soldaţii germani şi a fost ţinut captiv timp de 35 de luni. A încercat de două ori sa evadeze dar fără succes. A treia încercare de evadare a fost un succes şi s-a ascuns la o fermă în Touraine, înainte de a reuşi să intre în posesia unor documente false care l-au ajutat să revină în Franţa.

A lucrat în secret la eliberarea altor prizonieri şi, împreună cu alţi fotografi, la imortalizarea ocupaţiei şi eliberării franceze. În 1943 şi-a dezgropat aparatul Leica, pe care îl îngropase pe un câmp lângă Vosges.

La sfârşitul războiului, a fost invitat de către Biroul American al Informaţiilor de Război să realizeze un documentar ,“Le Retour”,despre prizonierii reîntorşi în ţară şi persoanele încă dispărute. Filmul a avut premiera în America în 1947.

În 1947, Henri Cartier Bresson împreună cu Robert Capa, David Seymour, William Vandivert şi George Rodger, au înfiinţat “Magnum Photos”– o agenţie deţinută şi administrată integral de către membri.

Henri a devenit cunoscut la nivel internaţional pentru imortalizarea funeraliilor lui Gandhi în 1948 şi a ultimului capitol al Războiului civil chinez din 1949. De asemenea, a fotografiat ultimii eunuci imperiali din Beijing.

În 1952, Henri a publicat cartea “Images a la sauvette” care includea un portofoliu format din 126 de imagini proprii. Coperta cărţii a fost desenată de Henri Matisse.

În 1968, a început să se îndepărteze de fotografie şi să revină uşor la pictură şi desen. Doi ani mai târziu s-a căsătorit cu Martine Franck, mai tânăra cu 30 de ani decât el şi membra Magnum. În mai 1972, Martine a născut-o pe fiica lor, Melanie.

În 1975 a avut prima expoziţie de desen, ţinută la galeria Carlton din New York.

Henri Cartier Bresson a murit la 3 august 2004, la vârsta de 95 de ani, în Franţa.

