Autorizaţia de construire pentru biserica din parcul Casei de Cultură a fost suspendată

„În faţa primei instanţe am reuşit să convingem că există aparenţa de nelegalitate a autorizaţiei din multiple motive: lipsă titlu valabil asupra terenului, neîndeplinirea de către arhiepiscopie a obligaţiei impuse de autoritatea de mediu, aceea de a amenaja un parc în suprafaţă de 1.500 mp în Faleză Nord şi altele, mai tehnice. Curtea de Apel Constanţa ne-a dat dreptate şi din altă perspectivă: continuarea lucrărilor reprezintă un real pericol pentru oricine se apropie de construcţie, deoarece lucrările deja executate au fost părăsite de cca 12 ani fără niciun fel de măsuri de conservare“, spun reprezentanţii asociaţiei „ConstanţaAltfel“.

În schimb, Arhiepiscopia Tomisului interpretează hotărârea instanţei în mod diferit: „Conform portalului Curţii de Apel, procesul se va rejudeca. Nu cunoaştem cum s-a ajuns la concluzia că autorizaţia ar fi suspendată. Actualmente autorizaţia este valabilă până la rejudecare“.

„Lucrările nu au fost părăsite de 12 ani, aşa cum afirma asociaţia, deoarece lucrările la Catedrala Eroilor au început prin săparea gropii pentru fundaţie in anul 2007, în 2008 s-a pus perna de piatra şi apoi s-a turnat fundaţia in a doua jumătate a anului 2008. Apoi s-a lucrat aproape in fiecare an, inclusiv in urma cu 3 săptămâni s-a turnat bolta de la altar. In 2016 s-au luat măsuri de conservare când toată structura a fost tencuita interior şi exterior. In prezent, lucrările au fost executate pana la cota +10m, pe toată structura, iar pana la + 16m pe partea de deasupra balconului de la intrare şi pe parte dinspre altar“, precizează reprezentanţii Arhiepiscopului Tomisului.

O poveste fără sfârşit