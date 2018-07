Autorităţile române au fost dotate cu o navă nouă de căutare şi salvare pe mare

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti Pe Mare (ARSVOM ) are o nouă navă de căutare şi salvare, SAR ARTEMIS, intrată în Portul Constanţa sâmbătă, 14 iulie. Ambarcaţiunea a fost construită în şantierul BALTIC WORKBOAT.



Nava specializată SAR (Search and Rescue) are următoarele caracteristici : lungime -23,8 metri; lăţime-6,4 metri; înălţime constructivă-2,4 metri; pescaj max-1,7; deplasament-45 tone; viteza maximă-peste 25 noduri; viteza de croazieră-20noduri.



SAR ARTEMIS are capacitate de autoredresare şi poate prelua la bord peste 44 de supravieţuitori, are capacitatea de a interveni în zona plajelor, platforma de transfer la elicopter, cameră de termoviziune necesară atât în cazul intervenţiilor de căutare şi salvare pe timp de noapte, cât şi în cele de stins incendiu, echipamente specializate pentru recuperarea şi transferul persoanelor din apă.



Investiţia a fost aprobată şi finanţată de la bugetul de stat prin HG nr. 94/2017.

