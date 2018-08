Autorităţile, acuzate că au scăpat boala pestei porcine africane de sub control. România riscă să fie băgată în carantină

Conform Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), pe data de 10 august (ultima raportare) erau „645 de focare de Pestă Porcină Africană (PPA) la porcii domestici, dintre care 640 în gospodăriile populaţiei, una într-o exploataţie de tip A, 3 în exploataţii comerciale şi într-un abator aparţinând unei exploataţii comerciale.” Cele mai afectate judeţe sunt Tulcea (494 de focare), Ialomiţa (62 de focare) şi Constanţa (37 de focare). Autorităţile nu au comunicat şi numărul total al porcilor omorâţi de la izbucnirea epidemiei de PPA.



Conform datelor Direcţiilor Sanitar Veterinare din Tulcea şi Constanţa, în cele două judeţe au fost ucişi peste 70.000 de porci, 68.000 de porci fiind omorâţi în judeţul Tulcea. În fiecare comunicat postat de autorităţi, acestea asigură populaţia că „acţionează eficient pentru limitarea răspândirii bolii”.



Măsuri tardive şi ineficiente



Specialiştii spun, însă, că autorităţile, în special ANSVSA, au luat măsuri concrete doar în ultimele 2 săptămâni faţă de momentul confirmării primului focar de pestă- iulie 2017 la Satu Mare. Cele două măsuri vizează vânătoarea a peste 5.200 de mistreţi din 25 de focare, majorarea cotelor de vânătoare a acestui animal în restul fondurilor de vânătoare şi distrugerea culturilor de cereale în zonele unde a fost confirmat că a acţionat mistreţul bolnav de PPA.



„Din păcate, ANSVSA nu raportează zilnic apariţia de noi focare şi numărul de animale ucise. Asta înseamnă că această epidemie a fost scăpată de sub control şi vor să ne ascundă anumite lucruri. Se iau măsuri prea drastice pentru acest moment. Nu poţi să vii cu măsura împuşcării mistreţilor dintr-un anumit spaţiu. Dispariţia unei specii dintr-un areal va crea un dezechilibru în ecosistemul respectiv. Măsura asta trebuia luată înainte de apariţia focarelor prin ţinerea sub control a numărului optim de mistreţi în anumite zone”, spune Costel Stanciu, preşedintele Asociaţiei PRO Consumatori.



Şi Tudorel Oancea, preşedintele AJVPS Tulcea spune că măsura împuşcării mistreţilor „este foarte tardivă. Dacă se intervenea acum 3 sau 4 ani în biosferă (în 2010 s-a interzis vânătoarea în Deltă) era mult mai uşor de controlat acum virusul. Într-o noapte, un mistreţ poate să facă 40-50 de kilometri. Sunt anumite culoare de pătrundere în România din Ucraina, iar ucrainenii vânează în draci mistreţul în Deltă. Se aud focuri de mitralieră. Speriat acolo, mistreţul ajunge la noi fără probleme.”



Adrian Oros este profesor universitar de Toxicologie la facultatea de medicină Veterinară din Cluj-Napoca şi deputat în parlamentul României. Acesta spune că autorităţile „au luat nişte măsuri foarte tardive, iar efectele lor vor fi slabe. Vânătoarea mistreţilor trebuia începută în anul 2017 când s-a detectat primul focar de pestă porcină africană în România. Ei fac acum lucruri pripite, sunt dezorientaţi şi fac lucruri foarte neprofesioniste şi nu le duc până la capăt. Medicul veterinar de unul singur nu poate face multe mai ales că a apărut această neîncredere a populaţiei. În anul 2017 trebuia să iasă ministrul Daea, Geronimo Brănescu (şeful ANSVSA) şi ministrul de Interne şi să comunice populaţiei că este o situaţie gravă şi trebuie făcut asta, asta, asta. Să prezinte riscurile. Erau neplăceri şi atunci, dar mai mici, la fel ca şi costurile.”



Semnale de alarmă, ignorate de autorităţi



Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc a declarat că de la primele semne ale PPA în statele vecine ale României au sesizat autorităţile şi au cerut măsuri concrete: o zonă tampon la graniţa cu Ucraina şi construirea unui gard electric pentru stoparea migraţiei mistreţului. „Ni s-a spus că suntem nebuni, că nu există resurse, că e vorbe de un gard de 1.400 de kilometri deşi putea fi un gard electric, nu unul înalt de 2-3 metri. Deşi părea o măsură extremă era eficientă şi mei ieftină decât despăgubirile date acum crescătorilor. Măsurile preventive ale autorităţilor au fost luate doar pe hârtie. Ce facem noi azi este să constatăm înmulţirea focarelor”.



Tot Ioan Ladoşi spune că din experienţele statelor vecine care au avut aceleaşi probleme, măsurile care s-au luat au fost în funcţie de locaţie. Cehii, de exemplu, din momentul în care au depistat mistreţi morţi într-un fond de vânătoare au împrejmuit acel fond şi după aceea au trecut la împuşcarea lor. Din experienţa acestor state, se pare că împuşcarea în focar ar avea efecte contrarii pentru că duce la împrăştierea mistreţului şi a bolii. „Urmărind situaţia focarelor de la începutul lunii iulie şi s-a ajuns la o creştere de 100% nu putem trage altă concluzie decât că fenomenul este departe de a fi ţinut sub control. Pericolul major este legat de răspândirea bolii şi la un moment dat să se solicite de către UE băgarea României în Carantină”, mai spune acesta.



Ministrul Ioan Deneş: „Am respectat directivele Europene”



De cealaltă parte, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, susţine că instituţiile au acţionat în vederea combaterii pestei porcine africane conform directivei 60/2002 a Uniunii Europene. Conform documentului, imediat după data de 10 iunie 2018, momentul confirmării unui focar de pestă în judeţul Tulcea, autorităţile au intervenit prin suspendarea vânătorii în zonă şi interzicerea furajării porcilor sălbatici.



Reprezentanţii ANSVSA nu au răspuns până la această dată solicitărilor reporterilor „Adevărul” cu privire la măsurile concrete luate pentru prevenirea şi combaterea răspândirii virusului şi eficienţa acestora.



Tot ministrul Deneş spune că primele măsuri luate conform normelor UE s-au dovedit a fi ineficiente, de aceea s-a trecut la etapa următoare: emiterea Hotărârii numărul 3 din 1 august 2018 privind planul suplimentar de combatere a pestei porcine africane prin care Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă ordonă împuşcarea tuturor mistreţelor şi a animalelor prădătoare din focarele de pestă dovedite la porcul mistreţ.



Cu toate acestea, după 2 săptămâni de la emiterea ordinului, în Delta Dunării, zonă afectată de acest virus nu a început vânătoare şi nici nu va începe în următoarele 14 zile deoarece trebuie finalizate o serie de documente.



„Nu ştiu ce să facă, le este frică”



Autorităţile ar fi trebuit să intervină încă de pe 10 iunie 2018, este de părere Adrian Oros, când se putea convoca Centrul Naţional pentru Combaterea Bolilor. „Altfel luai măsuri într-o localitate unde, dacă erai profesionist, nu mai intra şi nu mai ieşea nimeni, ucideai porcii, despăgubeai oamenii pe loc, dezinfectai toată zona. Puteai, ca şi celelalte ţări, să microzonezi ţara. Anul trecut ei au pierdut această microzonare. Acum nu ştiu ce să facă. Le este frică să dea drumul la carne şi la animale şi din judeţele unde boala nu evoluează. De ce? Dacă făceau acele inspecţii pe care colegiul medicilor veterinari le-a cerut tot timpul. Până în 2015 se făceau de 2 ori pe an. Inspecţia nu e altceva decât verificarea dacă animalele corespund cu ceea ce există în baza de date şi dacă animalele nu prezintă semne de boală în general. S-a redus apoi la o singură inspecţie, iar anul acesta deloc. Există adrese trimise către ANSVSA şi Guvern. Acum, dacă acest sistem era funcţional aveam trasabilitatea, adică ştiam cum

se mişcă animalele”, arată specialistul.



Reprezentanţii Asociaţiei PRO Consumatori solicită public demisia şefului ANSVSA, Geronimo Brăescu, şi intervenţia de urgenţă a CSAT „pentru că este o situaţie de siguranţă naţională. Ar fi trebuit creată o celulă de criză coordonată de primul ministru care este plecat în vacanţă. S-a lăsat această epidemie în sarcina ANSVSA care nu a gestionat-o optim în 2017, şi tot aceeaşi instituţie o gestionează acum”, spune preşedintele asociaţiei, Costel Stanciu.

