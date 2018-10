Arhiepiscopia Tomisului a cercetat existenţa firmei funerare din garaj. Ce au constatat subordonaţii lui Teodosie

La adresa respectivă funcţionează o firmă a Arhiepiscopiei Tomisului care prestează servicii funerare.

„Urmare a apariţiei în presă a unor informaţii potrivit cărora „oamenii Arhiepiscopiei îmbălsămează morţi într-un garaj, în secret”, Arhiepiscopia Tomisului face următoarele precizări:

Spaţiul respectiv este concesionat către SC Lumina Servicii Funerare, administrată de preotul Pârlica Paul, cu scopul de a funcţiona ca depozit al acestei societăţi. Firma respectivă are obligaţia de a obţine avizele necesare. Presupusele activităţi ilegale sau neautorizate trebuie dovedite. Din cercetările noaste, faptele nu există“, a transmis Biroul de Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului.

Ce se întâmplă pe strada Medeea

Mai mulţi locuitori de pe strada Medeea din municipiul Constanţa se plâng că la casa cu numărul 27b se întâmplă lucruri ciudate. Casa este a bisericii (parohială), iar din toamna lui 2017, acolo vin diferiţi indivizi care încarcă şi descarcă obiecte funerare: sicrie, cruci, pânze pentru îmbălsămat morţii.

Mai mult, oamenii spun că uneori maşinile, care au număr de BOR, intră în curtea respectivă şi descarcă ceva direct în garaj. Apoi, pe toată strada miroase foarte tare a cadavru. Uneori, maşinile sunt spălate chiar în faţa porţii, pe trotuar, oamenii întrebându-se dacă asemenea proceduri nu pot fi periculoase pentru sănătate.

„Miros puternic de cadavru”

„Iniţial au renovat şi vopsit casa, aşa că nu au trezit nicio suspiciune. Doar că anumite activităţi care s-au desfăşurat noaptea, maşini venite care descărcau ceva în garaj, apoi un miros puternic de cadavru, tărgi plimbate prin curte”, ne spune unul dintre locuitori. Toate activităţile de la acea casă se fac sub observaţia unui preot care ar avea firma de servicii funerare, Paul Pârlica, slujitor la o biserică din Constanţa.

După ce oamenii, care doresc să rămână anonimi deoarece au fost ameninţaţi de cei care lucrează acolo, au început să pună întrebări, mai ales că vara mirosul i-a determinat pe trecători să-şi pună batista la gură, pe stradă a început să se simtă miros de formol (soluţie folosită la îmbălsămare), dar activităţile, cu precădere nocturne, au continuat. Concluzia oamenilor este una singură: în acel garaj se îmbălsămează morţi.

Garajul din curtea imobilului FOTO Călin Gavrilaş

De cealaltă parte, părintele Paul Pârlica recunoaşte că la acea casă, care este proprietatea Arhiepiscopiei Tomisului, are un depozit de obiecte funerare, dar spune că firma la care este administrator nu se ocupă cu manipularea cadavrelor, doar cu vânzarea de obiecte funerare.

„Vecinii miros urât”

Preotul spune că nu are nicio activitate la acea adresa, iar toate problemele vin de la vecini care „sunt foarte răi şi foarte invidioşi şi mi-au făcut sesizări la poliţie de m-au înnebunit psihic şi fiziologic. Casa este în subordinea Arhiepiscopiei, acolo este un depozit, dar ei, oamenii au o problemă.”



Cât despre mirosul puternic pe care oamenii îl invocă, părintele are o explicaţie simplă: „Vecinii noştri miros urât, miroase toată zona Medeea. Nu miroase a formol, nu se întâmplă nicio activitate cu morţi, absolut nimic. Pur şi simplu sunt invidioşi… o vecină din faţă şi una din lateral, aia din faţă e bolnavă psihic, iar aia din lateral zice că nu-şi mai vinde casa că acolo sunt morţi.”

Momentul din care din maşinile firmei se descarcă diferite obiecte FOTO Călin Gavrilaş

Arhiepiscopia Tomisului a transmis un răspuns scurt solicitărilor „Adevărul”: „din datele noastre, la adresa precizată funcţionează un depozit al unei societăţi comerciale”. Arhiepiscopia nu a dorit să explice ce fel de depozit este, ce activităţi se desfăşoară, cine sunt persoanele care se perindă pe acolo.



Oamenii nemulţumiţi de miros, dar şi de faptul că acolo se desfăşoară diferite activităţi au depus o plângere la Secţia 5 de Poliţie, dar, spun ei, muncitorii de la casa respectivă au fost anunţaţi de venirea în control a poliţiei deoarece cu câteva zile înainte au făcut „curăţenie” în garaj.



Firma Arhiepiscopiei funcţionează fără autorizaţie



Părintele Paul Pârlica este, aşa cum rezultă din datele Registrului Comerţului, administratorul firmei SC Lumina Servicii Funerare, firmă înfiinţată în anul 2016 de Arhieiscopia Tomisului ca asociat unic. Conform codului CAEN 9603, societatea are activităţi de pompe funebre şi similare. Sediul social este chiar Palatul Arhiepiscopiei. De altfel, Arhiepiscopia le-a trimis preoţilor din Constanţa o adresă prin care le spunea de înfiinţarea firmei şi de faptul că părintele Paul are dreptul de a pune bannere de promovare a afacerii la biserici.



Adresa Arhiepiscopiei către bisericile din Constanţa

Conform datelor Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, firma Arhiepiscopiei nu are autorizaţie pentru astfel de servicii, conform Legii 102/2014 şi Hotărârii de Guvern 741/2016.



Reprezentanţii unei alte firme de servicii funerare, Casa Albastră, au declarat că pentru a putea face îmbălsămarea unui cadavru îţi trebuie o autorizaţie specială de la DSP, o cameră specială de îngrijiri, personal cu diplomă de autopsier şi un medic anatomo-patolog. Toată operaţiunea se face sub supravegherea acestui medic, iar pentru apele reziduale trebuie filtrate special şi colectate de o firmă specializată.



De asemenea, depozitul pe care susţin preoţii că-l au pe strada Medeea funcţionează ilegal deoarece el trebuie declarat ca sediu secundar aşa cum se spune în articolul 74 din Codul de Procedură Fiscală.



La toate acestea, preotul Pârlica are un răspuns simplu: „ce activitate fac acolo? E la mine în curte şi pot să fac ce vreau. Nu fac nimic ilegal. Ca să vinzi lucruri şi să plăteşti taxe la stat îţi trebuie aviz?”.



Doar că declaraţiile lui sunt contrazise chiar de administratorul Cimitirului Central din Constanţa care susţine că maşinile mortuare ale Arhiepiscopiei vin cu decedaţi pentru a intra în incintă, însă „nu le dăm voie pentru că nu au autorizaţie de la primărie şi DSP”, spune Dumitru Drăghici.

Banner afişat pe una din bisericile din oraş FOTO Călin Gavrilaş

