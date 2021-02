Amintiri de la înfiinţarea Universităţii Maritime: „Am strâns semnături pentru greva foamei, am dormit sub cerul liber, am fost ameninţaţi de generalul Militaru“

Sorin Ovidiu Cupşa, directorul CERONAV, a făcut parte din echipa de studenţi care în anul 1990 s-au zbătut pentru ca la Constanţa să existe o universitate de marină civilă.

HG de înfiinţare a UMC. „Am avut privilegiul să fiu unul dintre acei studenti care au făcut greva foamei în urma căreia, în 6 februarie 1990, s-a semnat

Am strâns semnături pentru greva foamei, am dormit sub cerul liber în Piaţa Victoriei, în faţa Guvernului României, într-un frig năpraznic, am fost ameninţaţi de generalul Militaru - Ministru al Apărării - cu batalionul disciplinar.

Eram tocmai ieşiţi dintr-o revoluţie în care am păzit obiective din Constanţa cu arma în mână, în care am participat la schimburi de focuri; eram trecuţi prin manifestaţiile şi mineriada din ianuarie şi mânaţi de curajul tinereţii.

Nu am cedat şi, în final, Petre Roman - sub presiunea noastră şi a mass mediei internationale - a acceptat revendicările legitime de a înfiinţa UMC şi de a crea un centru universitar la Constanţa.

În perioada ce a urmat, alături de regretatul profesor Gheorghe Dumitraşcu ne-am implicat şi pentru înfiinţarea Universităţii "Ovidius".

Astăzi, după 31 de ani, UMC este una dintre cele mai moderne universităţi de marină din lume, alături de ANMB.

Constanţa este un important centru universitar, iar România are peste 30.000 de marinari în flota internaţională şi este unul dintre cei mai importanţi furnizori de ofiţeri de marină la nivel mondial.

Absolvenţii acestei universităţi au făcut cinste în aceste 3 decenii în companii, instituţii, autorităţi publice, demnităţi etc.

La mulţi ani UMC! La mulţi ani LSUMC!

La mulţii ani studenţilor, absolvenţilor şi colegilor mei din corpul profesoral şi administrativ, care au ridicat permanent prestigiul acestei universităţi!“, a scris Sorin Ovidiu Cupşa pe Facebook.

Noua instituţie de învăţământ superior (actuala Universitate Maritimă) a primit sediu în Constanţa în sediul Complexului Partidului Comunist Român, de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 104.