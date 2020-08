Alegeri în vreme de Covid-19. Observatorii independenţi din secţiile de vot vor fi echipaţi cu viziere, mănuşi, măşti şi dezinfectant

Cu o lună înainte de alegerile locale din 27 septembrie 2020, românii se pot înscrie ca observatori independenţi în cele 18.000 de secţii de votare din toată ţara.

Până la 24 septembrie, observatorii independenţi se pot înscrie online pe fiecarevot.ro şi o coaliţie de organizaţii nonguvernamentale din toată ţara se va ocupa de acreditare şi instruire.

Înscrierea ca observator durează 5 minute şi se face exclusiv online.

Înainte de prezenţa fizică în secţia de vot, observatorii vor primi echipamente de protecţie şi indicaţii foarte clare cum să se protejeze de COVID-19, respectând recomandările specialiştilor şi legislaţia în vigoare - transmite Centrul pentru Resurse Civice Constanţa.

Cei înscrişi pot monitoriza mai multe secţii de votare în ziua alegerilor într-o echipă mobilă cu minimum doi observatori. Recomandarea organizatorilor este ca pentru o siguranţă sporită anul acesta echipele mobile să fie formate din rude sau prieteni apropiaţi.

Observarea alegerilor vizează exclusiv integritatea procesului electoral, de aceea, observatorii trebuie să fie fără excepţie imparţiali, să nu facă parte din partide politice şi să nu se implice în campania electorală.

Toţi observatorii independenţi încep activitatea din ziua alegerilor la ora 6.30 dimineaţa, odată cu deschiderea secţiilor de votare şi o încheie după ora 21.00, odată cu terminarea numărării voturilor.

În ziua scrutinului, fiecare observator va folosi o aplicaţie de monitorizare special realizată şi va fi în legătură continuă cu echipa FiecareVot, online şi printr-un call-center special creat.

Din 2016 până acum, peste 4.000 de observatori au fost acreditaţi pe platforma FiecareVot.ro pentru monitorizarea procesului electoral.

Dar anul acesta, organizatorii se tem că pandemia va duce la o scădere a numărului celor care aleg să vegheze voluntar la bunul mers al votării.

„2020 este un an atipic din cauza noului coronavirus. Ultimul lucru de dorit pentru români ar fi ca pandemia să le influenţeze viaţa nu doar până la eliminarea riscurilor de sănătate, ci în următorii patru ani, cât durează mandatul aleşilor locali. Trebuie să ne asigurăm că acest exerciţiu fundamental pentru democraţie - votul - rămâne relevant şi în vremea Covid-19, prin prezenţă semnificativă a cetăţenilor la urne şi a observatorilor independenţi în secţii. De aceea, am pregătit un kit de siguranţă pentru cei care se înscriu: vizieră, mască, mănuşi, dezinfectant şi instrucţiuni clare privind măsurile de protecţie”, a explicat din partea organizatorilor Raluca Paraschiv, Geeks for Democracy.

Proiectul Fiecarevot contează! a fost lansat în 2016 la iniţiativa Geeks for Democracy, comunitate civică formată din tineri specialişti din IT, comunicare, digital.

Printre cei înscrişi ca observatori independenţi la ediţiile trecute s-au aflat numeroase persoane publice, influencers, antreprenori, iar primele două legitimaţii de observator independent emise la alegerile europarlamentare din 2019 au aparţinut lui Mihai Şora şi soţiei sale.

Recrutarea şi validarea observatorilor, obţinerea acreditării, organizarea sesiunilor de training online şi offline, coordonarea echipelor de observatori şi susţinerea activităţii acestora în ziua alegerilor, precum şi raportarea concluziilor se realizează încă de la prima ediţie în parteneriat cu 10 organizaţii nonguvernamentale şi civice active la nivel naţional: Expert Forum, Observatorul Electoral, Code for Romania, Rezistenţa TV, CENTRAS, Declic, TechSoup, Centrul pentru Resurse Civice (Constanţa), Civica (Iaşi) şi Centrul pentru Studiul Democratiei (Cluj).

FiecareVot a fost recompensat cu Premiul I la Gala Societăţii Civile 2017, secţiunea Comportament civic şi Participare publică, precum şi cu Golden Award for Excellence la Romanian PR Award, ediţia a XV-a. Pentru detalii, puteţi scrie la observatori@fiecarevot.ro şi adela.rapeanu@g4d.ro.

