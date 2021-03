Agentul şef care a demonstrat României că „Poliţiştii au umor”. „N-am ieşit la pensie la 40 de ani”

Dan Georgescu (46 de ani) este agent şef la Poliţia Mangalia. Înainte de a fi transferat aici, a fost timp de 15 ani poliţist în mediul rural (Tuzla). El este cel care în anul 2013 a creat pagina de Facebook „Poliţiştii au umor”, o pagină care acum a ajuns să fie urmărită de aproape 400.000 de persoane.



„Cam toate poliţiile din ţările mari au genul acesta de pagini. Sunt pagini create de poliţişti care au observat că se poate comunica mult mai uşor cu oamenii. Umorul este portiţa care face legătura între oameni şi poliţişti. Am plecat de la premisa prevenţiei, nu a amenzilor”, spune Dan Georgescu.



A fost un act de curaj deoarece la acea vreme nici un poliţist nu îndrăznea să comunice online. A început cu citate motivaţionale, cu explicarea într-un mod hazliu a legislaţiei şi asta a prins rapid la oameni. „Am considerat că umorul era o piesă lipsă dintr-un puzzle şi se pare că am avut dreptate. În anul 2013, Ministerul de Interne nu avea pagină de Facebook. Ulterior au început să comunice, iar Poliţia Română era anonimă la momentul respectiv pe pagini sociale”, mai spune poliţistul.



Nu i s-a cerut niciodată de către superiori să închidă pagina sau să şteargă vreo postare. Chiar şi mai marii Poliţiei Române îi urmăresc şi se inspiră uneori din postările sale.

„Poliţiştii chiar au umor”

Treptat, pagina „Poliţiştii au umor” a început să adune cât mai mulţi urmăritori pe Facebook. Au fost şi câteva postări pe care Dan Georgescu le consideră de impact. De exemplu, postarea despre intervenţia hotărâtă a unui coleg din Suceava care l-a încătuşat pe un şofer care refuza să se legitimeze i-a adus multe aprecieri. „Oamenii au fost foarte uimiţi de modul acela de a acţiona, se săturaseră să vadă că poliţiştii sunt bătaia de joc a unora”, explică agentul şef.



Primeşte zilnic sute de mesaje pe care încearcă să le citească, iar la multe şi răspunde. „Este un alt motiv pentru care pagina a avut o mare priză la public. Comunicatorii Poliţiei nu fac asta: nu comunică cu oamenii. Sunt unii care vor să ştie de ce n-au voie să-şi monteze becuri neomologate pe maşini, de exemplu. Mi s-ar părea foarte tare să apară doi poliţişti rutieri cu experienţă, să facă un live, şi să explice că aşa prevede legea, nu că aşa vrea poliţistul”, spune Dan Georgescu.



Primeşte şi înjurături, mai ales atunci când există vreun scandal public în care să fie implicată Poliţia. Este un fel de încasator de serviciu în astfel de momente.



„Poliţiştii chiar au umor. Problema se pune şi cum abordezi o situaţie. Umorul ne ajută să trecem de multe ori şi peste momente extrem de dificile. Şi poliţiştii din trafic, pe care-i întâlnim noi, au umor. Puneţi-vă în locul lor: interacţionează cu sute de oameni zilnic. Unii urlă, alţii te ameninţă. În momentul în care tu discuţi civilizat, vorbeşti frumos, nu se întâmplă să nu fii tratat fără respect. Dacă tu pleci de pe o poziţie de forţă, este logic că discuţia nu se va termina bine, mai ales pentru tine ca şi conducător auto”, explică agentul şef.

„Nu blamaţi poliţiştii pentru pensii”

Are 46 de ani şi mai are de stat la serviciu încă 10. „N-am ieşit la pensie la 40 de ani, cum vorbesc oamenii. Mai am vreo 10 ani de stat în sistem. Dacă oamenilor li se pare mult să iei o pensie de 3.000 şi ceva de lei, să mă ierte Dumnezeu. În momentul în care rişti un topor în cap ... Nu blamaţi poliţiştii că iau aceste pensii pentru că este posibil ca nu pensiile noastre să fie mari, ci ale voastre să fie mici”, spune Dan Georgescu. El arată că aceste pensii, ca şi cele ale militarilor, nu sunt speciale, sunt de serviciu, la fel ca în multe alte ţări dezvoltate.



Ceea ce a reuşit poliţistul pe pagina sa de Facebook a fost să depăşească limbajului de lemn, promovat de către toate Inspectoratele Judeţene de Poliţie, cu care Poliţia Română comunică în relaţia cu publicul. Recunoaşte că nu s-a aşteptat niciodată să ajungă la atâtea sute de mii de urmăritori în on line.



„Cum ar putea fi umanizată instituţia poliţiei? În primul rând ar trebui luate nişte măsuri legislative şi apoi unele logistice. Degeaba încerci tu să arăţi ce extraordinară este poliţia prin nişte fotografii cu maşini impecabile când tu, ca instituţie, nu ai nişte contracte cu vulcanizări şi spălătorii auto. Cred că sunt doar câteva inspectorate care au genul acesta de contracte. Ni se solicită ca maşina să arate impecabil zi de zi dar trebuie să o faci tu pe banii tăi.



Dan Georgescu este bucuros că a reuşit să creeze un precedent cu pagina sa. Aşa s-au născut şi alte pagini administrate de poliţişti care arată evenimente din viaţa purtătorilor de uniformă.



Este singurul administrator al paginii de Facebook „Poliţiştii au umor”, iar familia îi reproşează uneori că petrece prea mult timp pentru acest lucru. Zilele în care nu postează sunt zilele în care este la muncă. „Îmi este imposibil să le răspund tuturor. Sunt oameni care îmi cer lucruri pe care le pot găsi cu o simplă căutare pe Google (ce acte le trebuie pentru buletin, de exemplu). Este un hobby. Îmi place să-i ajut pe oameni”, conchide agentul şef Dan Georgescu.

Bancuri favorite:

- Un poliţist opreşte un şmecher de Dorobanţi, la volanul unei maşini luxoase. Acesta lasă geamul maşinii şi spune: „Tu tocmai pe mine m-ai găsit să mă opreşti? Ştii cine este mama?“ Poliţistul: „De ce? Tatăl tău nu ţi-a spus?“



- Poliţistul opreşte în trafic un şofer şi acesta începe să vocifereze: „Din toţi de pe drum, v-aţi găsit tocmai pe mine să mă opriţi?“ Poliţistul: „Dvs. mergeţi la peşte?“ Şoferul: „Da. De ce? “ Poliţistul: „Când mergeţi la peşte prindeţi toţi peştii din baltă?“

