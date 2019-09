Afaceri dubioase la Pavilionul Expoziţional. Consiliul Judeţean Constanţa, acuzat că a prejudiciat bugetul public

Camera de Conturi Constanţa a efectuat un control la Consiliul Judeţean Constanţa în care a verificat execuţia bugetară a instituţiei pe anul 2018.

În raportul întocmit de către inspectori, la finalul controlului, sunt menţionate şi abateri cu privire la modul de administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public al judeţului - Pavilionul Expoziţional Constanţa.

Concret, inspectorii au constatat nereguli în ceea ce priveşte utilizarea restaurantului complet utilat din cadrul pavilionului. Consiliul Judeţean, în loc să închirieze acel restaurant, preferă să-l pună la dispoziţia unei firme private sub formă de utilizare temporară la preţul de 41 de lei/metrul pătrat suprafaţă utilă/lunar, „deşi în anul 2018 acest spaţiu a fost utilizat în mod continuu, cu mici întreruperi, şi, ca atare, trebuia să facă obiectul unui contract de închiriere”, se arată în raportul de audit.

O altă problemă descoperită de Camera de Conturi în legătură cu folosirea acestui restaurant este suprafaţa pe care Consiliul Judeţean Constanţa încasează bani de la firma privată. Conform auditului, din măsurătorile cadastrale - Plan RELEVEU- reiese că spaţiul cu destinaţia alimentaţie publică are o suprafaţă totală de 212,47 metri pătraţi, fiind format dintr-o sală de mese (156,43 mp), bucătărie (47,02 mp), cămară (9,02 mp).

Din diferenţa de 60,43 mp utili pe care CJ nu încasează niciun ban, în raportul de audit se arată că Judeţul Constanţa a pierdut suma de 29.731 de lei în cursul anului 2018.

„Cu toate acestea, agentul economic a achitat tariful de utilizare temporară pentru un spaţiu mai mic, respectiv pe o suprafaţă de 152,04 mp. De menţionat este faptul că spaţiul este complet utilat de către CJ Constanţa (active fixe în valoare de 386.368 de lei), bunuri care-i sunt puse la dispoziţia agentului economic utilizator”, se mai arată în raportul Camerei de Conturi.

Inspectorii atrag atenţia că instituţia publică a judeţului a pus la dispoziţia firmei private în mod gratuit toate dotările acelui restaurant „fără a avea în vedere cel puţin recuperarea amortizării mijloacelor fixe, pe durata utilizării acestora în procesul de preparare a alimentelor şi băuturilor, ţinând cont că valoarea de inventar a bunurilor se micşorază în timp datorită uzurii”.

„În concluzie, s-a constatat că sub titulatura de taxă de utilizare temporară, un agent economic - SC Black Sea Tour SRL- a beneficiat aproape întreg anul 2018, şi în continuare în 2019, de utilizarea unui spaţiu cu destinaţia restaurant-autoservire, complet utilat de CJ Constanţa, pentru care a plătit o chirie minimă, nestabilită în baza unui raport de cerere-ofertă specific unei licitaţii publice, iar pentru bunurile proprietate publică a CJ Constanţa (aflate în dotarea bucătăriei) nu s-a plătit nicio taxă”, spun auditorii Camerei de Conturi care arată şi că CJ foloseşte un dublu standard când vine vorba de închirierea unor spaţii. În acest sens, se arată că în cazul Centrului de excelenţă în turism „Tomis”, spaţiile au fost atribuite prin licitaţie publică şi prin încheierea unui contract de închiriere, nu prin stabilirea unui tarif de utilizare temporară.

Conform site-ului Confidas.ro, SC Black Sea Tour SRL are sediul într-un apartament de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu din municipiul Constanţa. Firma are doi asociaţi: Guţă Oana (20%) şi Nistor Georgeta (80%), aceasta fiind desemnată şi administrator. Guţă Oana se regăseşte ca asociat/administrator şi în SC Onix Bleack Sea SRL, iar Guţă Oana este asociată în COM Turism Oana SRL, Onix Bleack Sea SRL.

