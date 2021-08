A murit Traian Petcu, o legendă a sportului constănţean

Traian Petcu s-a născut în urmă cu aproape 100 de ani ani, în Constanţa, tatăl său, Dumitru, fiind luat prizonier în Primul Război Mondial. A mai avut trei fraţi vitregi: unul care s-a înecat în timp ce nava Carmen Sylva a fost torpilată la 31 mai 1941, unul care a murit într-un accident de maşină în anii războiului, şi un al treilea care a începtat din viaţă în urmă cu opt ani.

În timpul războiului, familia sa s-a refugiat la Ovidius, unde a locuit în casa unui cârciumar. În vara anului 1941, în timp ce el se afla în localitatea de lângă Constanţa, îşi aminteşte el, a fost martorul luptei aeriene dintre avionul lui Horia Agarici şi aparatele de zbor sovietice. „Era cam ora 11.00 când am văzut cum zburau pe cer avioane. Agarici când trecea pe sub avioanele duşmane, când pe deasupra lor. Nici în filme nu am văzut aşa ceva. Era foarte greu pentru Agarici să comande şi avionul şi să fie şi mitralior“, spune bătrânul.

Mult mai târziu, Traian Petcu avea să îl vadă personal pe Horia Agarici, el fiind ajutor de observator la Flotila de hidroaviaţie, după ce a urmat cursurile şcolii de zbor de planatorism de la Miercurea Ciuc.

Traian Petcu si mama sa

A ajuns tocmai în cealaltă parte din ţară din cauza faptului că veniturile părinţilor nu i-au permis să termine cursurile Liceului Mircea cel Bătrân din Constanţa, fiind nevoit să se înscrie la Liceul Sfântul Nicolae din Gheorghieni, unde a învăţat la fără frecvenţă. Paralel, a urmat şi cursurile şcolii de zbor.

Atletismul a fost sportul pe care l-a iubit cel mai mult. Traian Petcu a fost asemănat în tinereţe cu atletul american John Woodruff, campion olimpic în 1936 la Berlin, în proba de 800 de metri. În 1952, un profesor universitar a calculat, la Bucureşti, pe pistă, fuleul lui Petcu, ieşindu-i valori apropiate de cele ale campionului olimpic.

Pentru întreaga sa activitate, consilierii locali i-au acordat titlul de Cetăţean de onoare al oraşului Constanţa. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 7 august la Cimitirul Central din Constanţa.