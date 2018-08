Şantier pentru tinerele familii. Se caută voluntari pentru ridicarea caselor

Echipele Habitat au venit deja la Cumpăna să pregătească terenul pentru lucrările din 1-5 octombrie. Tinerii părinţi Paul şi Mirabela Constandache din Cumpăna iau parte la construirea căminului lor. „Abia aşteptăm să intrăm în casa noastră, o visăm de când ne-am cunoscut, acum 7 ani“, spun cei doi.

Organizatorii de la Habitat for Humanity au fost impresionaţi de povestea tinerei familii Constandache (foto 1 jos), pentru care o locuinţă decentă a fost întotdeauna un lux de neatins. Din casa tatălui lui Paul, unde au locuit la începutul relaţiei lor, au fost goniţi de certurile continue. Fiica lor, Alexandra, avea doi ani la acea vreme şi se speria de fiecare dată de accesele de furie ale bunicului său. Au hotărât să se mute cu chirie când soţia a aflat că aşteaptă al doilea copil – pe Robert, care acum are 3 ani. S-au mutat din casă în casă o vreme. Niciuna dintre locuinţele de închiriat nu erau potrivite pentru a creşte doi copii mici, doar din salariul tatălui. Au locuit un timp într-o casă bătrânească, fără apă caldă şi cu toaleta în curte, apoi într-o casă mai decentă, cu chirie, unde n-au putut sta decât jumătate de an, pentru că proprietarul avea nevoie de acel spaţiu şi i-a rugat să plece. Au început din nou strânsul bagajelor şi căutatul unei alte case închiriate. Au gasit-o deocamdată, fără confortul pe care ar dori să-l ofere copiiilor lor. Şi sub semnul unei instabilităţi care nu le permite să îşi crească cei doi copii aşa cum şi-ar dori. Pentru Alexandra şi fratele ei mai mic, Big Build 2018 înseamnă prima şansă la propria lor cameră.

Familia Alexandru (foto jos) trăieşte tot la Cumpăna şi se luptă din greu cu viaţa, dar s-a învăţat să nu se lase bătută. Ionica Alexandru îşi creşte singură cei doi băieţi şi încearcă să le ofere o copilărie fericită şi liniştită. Erik are 14 ani, este sociabil şi vorbăreţ, pasionat de istorie şi limbi străine. Andrei are 4 ani, este plin de viaţă, cu un zâmbet molipsitor şi îşi iubeşte mult fratele. După divorţul de tatăl lui Erik, cei doi s-au mutat înapoi în casa mamei, apoi au locuit cu chirie. Familia s-a mărit cu venirea lui Andrei. A urmat o nouă mutare. Ionica locuieşte acum cu cei doi băieţi într-o casă închiriată. Mama are mai multe joburi, pentru a-şi putea permite să le ofere copiilor tot ce au nevoie. Nu a reuşit să obţină credit pentru locuinţă de la nicio bancă, iar aplicaţiile pentru o locuinţă socială sunt de ani de zile fără răspuns. Dar familia ei este una în care neîmplinirile şi neajunsurile sunt compensate prin iubire, comunicare, generozitate. După Big Build 2018, Erik, Andrei şi Ionica vor putea păşi în prima casă pe care o pot numi a lor.

Casele vor fi ridicate cu ajutorul voluntarilor, care pot munci efectiv la ridicarea celor 8 case sau pot contribui la cumpărarea materialelor de construcţie prin donaţii. Asociaţia Habitat for Humanity România caută 100 de voluntari care să împlinească visul unor tineri cu copii, care doresc să trăiască la ei acasă, în România.





Asociaţia Habitat for Humanity România recrutează 100 de voluntari care să construiască 8 locuinţe pentru 8 familii cu venituri reduse, în cadrul evenimentului de construire accelerată şi voluntariat BIG BUILD 2018, care are loc la Cumpăna, judeţul Constanţa, între 1 şi 5 octombrie 2018. Voluntarii se pot înscrie pe www.habitat.ro/bigbuild până pe 17 septembrie.





La ediţia de anul acesta a Big Build, un număr total de 240 de voluntari se vor afla în fiecare zi pe şantier şi vor ajuta la construirea a 8 locuinţe pentru 8 familii cu venituri mici din Cumpăna, judeţul Constanţa. Habitat for Humanity România are nevoie de încă 100 de voluntari dornici să construiască 8 locuinţe decente pentru 8 familii care acum trăiesc în condiţii grele.





Voluntarii se pot înscrie până pe 17 septembrie pe platforma www.habitat.ro/bigbuild, unde îşi pot crea un profil de fundraiser pentru a strânge donaţia recomandată de 550 lei. Din această sumă, Habitat for Humanity România va acoperi o parte din costurile materialelor de construcţii şi echipamentul de protecţie pentru fiecare voluntar. Cei dornici să ajute la construcţia primei case decente pentru familii greu încercate pot face voluntariat timp de 2, 3 sau 5 zile în perioada 1 - 5 octombrie, timp în care vor lucra alături de familiile beneficiare. Voluntarii nu au nevoie de experienţă în construcţii – ei vor fi îndrumaţi permanent de o echipă de constructori profesionişti.

„Voluntarii Habitat for Humanity vin pe şantierele noastre pentru a construi un viitor mai bun pentru oameni care nu au avut norocul multora dintre noi. Ajutorul lor nu se opreşte doar la construcţia propriu-zisă a unei case. Căutăm şi acum, pentru BIG BUILD 2018, oameni care să schimbe pentru totdeauna viaţa unor părinţi şi copii pe care nu îi cunosc încă, dar de care se vor lega pentru totdeauna“, arată Roberto Pătrăşcoiu, director naţional Habitat for Humanity România.

Programul de lucru începe luni dis-de-dimineaţă, când pe şantier se află doar fundaţiile caselor. De-a lungul celor 5 zile, voluntarii vor ridica integral locuinţele - vor ridica pereţii, vor monta acoperişurile, vor izola termic locuinţele şi vor aplica tencuiala decorativă. La finalul evenimentului, vineri după-amiaza, casele vor fi finalizate 100% la exterior şi 80% la interior.

BIG BUILD este un eveniment anual de construire accelerată şi voluntariat organizat de Habitat for Humanity România pentru a marca Ziua Mondială a Locuirii, pe care ONU o sărbătoreşte în prima zi de luni a lunii octombrie. La ediţia din 2017, 820 de voluntari români şi străini au construit 36 de case în cartierul Izvoare din Bacău, pentru 118 părinţi şi copii care până acum au trăit în locuinţe supraaglomerate sau neadecvate.

De altfel, România se confruntă cu cele mai îngrijorătoare statistici de locuire din UE: peste jumătate din populaţie locuieşte în condiţii de supraglomerare, iar 14,4% dintre români sunt împovăraţi de cheltuielile cu locuinţa, care le consumă mai mult de 40% din venitul lunar. În plus, 13,8% din populaţie nu îşi poate permite să îşi încălzească locuinţele în timpul sezonului rece, iar 35% din stocul de locuinţe sunt deteriorate şi au nevoie urgentă de reparaţii.

Habitat for Humanity este o organizaţie non-profit prezentă în 70 de ţări cu misiunea de a eradica locuirea precară. De 22 de ani în România, Habitat for Humanity România construieşte şi reabilitează locuinţe pentru familii cu venituri mici, oferă consultanţă, suport tehnic şi derulează programe de eficienţă energetică şi de prevenţie şi răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile.

Cu sprijinul a peste 34,000 de voluntari internaţionali şi din companiile româneşti, Habitat for Humanity România a ajutat peste 88,500 de oameni să aibă o casă decentă sau să îşi îmbunătăţească condiţiile de locuit. Au răspuns apelului Habitat for Humanity România şi au donat cu generozitate bani, materiale de construcţii sau servicii: Kaufland România (partener strategic), Dedeman, (partener principal), Bosch, Wienerberger, Tondach, Ursa, Siniat, Ariston, Piatra Online, Veka, Atelierele Ilbah, Fundaţia pentru SMURD. Mai multe informaţii sunt disponibile pe www.habitat.ro şi www.facebook.com/habitat.ro.

