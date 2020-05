Învierea în reluare sub bagheta Arhiepiscopiei „Autonome“ a Tomisului. „Se comportă ca o sectă în interiorul Patriarhiei Române“

Au trecut 38 de zile de la data când ortodocşii au sărbătorit Învierea lui Iisus. Lumina Sfântă, coborâtă în chip miraculos la Ierusalim, a fost adusă în România şi, prin intermediul preoţilor, a ajuns în casele fiecărui credincios, chiar dacă oamenilor nu le-a fost permis să meargă la slujba de Înviere.



Arhiepiscopul Tomisului consideră că Paştile de anul acesta nu s-au desfăşurat cum trebuie, de aceea, la nivelul judeţului Constanţa (pe care el îl păstoreşte) a impus trei zile de post şi săvârşirea, la miezul nopţii, a slujbei de Înviere.



„În noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopţii, în bisericile şi mânăstirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba începutului pascal şi Sfânta Liturghie, clerul chemând credincioşii să primească Lumina Învierii ca în noaptea de Paşti”. Comunicatul biroului de presă al Arhiepiscopiei se încheia cu îndemnul: „Veniţi de luaţi Lumină!”.

„Odovania“ praznicului Învierii Domnului



ÎPS Teodosie explica gestul său prin faptul că „oamenii nu au putut participa în comuniune deplină cu clerul la această slujbă” şi „trebuia reparat acest neajuns”. Teologic, episcopul susţine că miercuri, 27 mai, este „Odovania” (încheierea) praznicului Învierii Domnului, când rânduiala slujbei prevede acelaşi început ca în noaptea Învierii.



Pentru a fi mai convingători, Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, a indicat faptul că şi la Alexandria sau la Buzău se face acelaşi lucru. Reporterii „Adevărul” au verificat informaţia, iar reprezentanţii Episcopiei Teleormanului au spus că nu se săvârşeşte o astfel de slujbă, iar preoţii Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei au menţionat că Odovania se va sâvârşi în ziua de 27 mai (nu noaptea) şi nu se va oferi Lumină Sfântă credincioşilor. Doar ÎPS Ciprian va oficia privegherea şi Liturghia Odovaniei în noaptea de 26/27 la Catedrala arhiepiscopală.



Patriarhia Română a anunţat că „decizia Arhiepiscopiei Tomisului este una luată în virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumată integral, dar exclusiv, de către ierarh. În acelaşi timp, reamintim că slujba Învierii Domnului din acest an a fost oficiată în toate bisericile din Patriarhia Română şi că, în ciuda contextului extrem de aspru creat de pandemie, lumina sfântă a ajuns la foarte mulţi dintre credincioşii ortodocşi”.





Teodosie, un lider necredibil al Bisericii Ortodoxe



„Arhiepiscopia Tomisului face figură separată“

Teologul Bogdan Papacostea spune că slujba Odovaniei praznicului Învierii face parte din cultul ortodox. „Faptul că nu s-a vorbit în mod special despre asta până acum este firesc, deoarece nu se vorbeşte despre tipicul slujbelor. Ce este diferit acum, este modul în care s-a pus problema, felul în care Arhiepiscopia Tomisului a ales să comunice acest fapt ca pe o reluare a slujbei de Înviere. Ceea ce nu este.”



Teologul arată că mesajul Arhiepiscopiei a mers pe ideea că „vom organiza din nou”, „vom da din nou Lumina”, ceea ce este contrar bunului simţ. De aceea, oamenii au reacţionat corect şi negativ la acest anunţ.



„Arhiepiscopia Tomisului face figură separată în cadrul Patriarhiei. Ei se poartă ca un corp separat, realmente ca o sectă în interiorul Patriarhiei Române. Asta s-a văzut în toate luările de poziţie şi în toată atitudinea arhiereului din perioada pandemiei. ÎPS Teodosie a avut această atitudine de frondă permanentă”, subliniază Bogdan Papacostea.



Fie că vorbim despre închiderea bisericilor în perioada stării de urgenţă, sau de împărtăşirea cu aceeaşi linguriţă a credincioşilor, iar acum despre o slujbă a Învierii făcută în reluare, vedem că ierarhului de la Constanţa îi face plăcere să fie în prim-planul opiniei publice.



„ÎPS Teodosie este un om căruia îi place să fie iubit. A prins un moment acum în care se poate urca pe val şi asta corespunde şi cu personalitatea lui, deoarece îi place spectacolul. Este un context norocos. El are curajul şi tipul de personalitate care să-i permită să preia nemulţumirea populară. El nu este credibil în acest rol, dar pentru că tensiunile sunt atât de mari, iar BOR nu are un lider carismatic, culmea, iată-l pe ÎPS Teodosie liderul carismatic pe care nu l-a avut Biserica, spune Bogdan Papacostea.



Teologul explică şi tăcerea celorlalţi episcopi în faţa acestor ieşiri ale episcopului de Constanţa. „Ceilalţi ierarhi tac pentru că această cuminţenie şi smerenie publică fac parte din viaţa Bisericii. Probabil că au multe de spus şi le spun în forurile interioare. Dar nimeni nu are curajul să se expună aşa cum se expune ÎPS Teodosie.”



Bogdan Papacostea trage şi un semnal de alarmă: BOR va deconta toate aceste manifestări publice ale arhiereului de la Constanţa. „BOR are de pierdut imens pe termen mediu şi lung, iar pe termen scurt are de câştigat ÎPS Teodosie. Cei care nu se văd reprezentaţi nici de biserică nici de stat, cei nedreptăţiţi, marginalii, se vor duce spre el şi este câştigul lui personal, dar la nivel de Biserică Ortodoxă este catastrofală situaţia.”

