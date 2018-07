Încep vacanţele scumpe pe litoralul românesc. Unde sunt cele mai mici preţuri la cazare

Preţurile pe litoralul românesc au explodat de la 1 iulie, când hotelierii au aplicat, în medie, o majorare de o treime faţă de perioada începutului de sezon. La Hotel Vega din Mamaia (patru stele) începând de luni, 2 iulie, pentru un sejur de cinci nopţi, o cameră dublă fără balcon costă 325 de euro, preţurile urcând la 511 euro la Senior Suite. Aceeaşi cameră costa, până în aprilie, 83 de euro, şi 219 euro în perioada 14-20 iunie.

La Hotel Phoenicia Holiday Resort (patru stele), din Mamaia, dacă aleg cinci nopţi de cazare în cameră standard în perioada 6 iulie-19 august, turiştii plătesc 124 euro de persoană pe noapte cu mic-dejun inclus. Pentru o vacanţă de trei nopţi, costul este de 149 euro pe noapte.

Complex Bunga Bunga Resort, din Mamaia Nord, oferă spre închiriere o cameră dublă la preţul de 300 de lei pe noapte, iar un apartament - la 400 de lei. Tarifele sunt valabile în perioada 1-12 iulie. Vila Sangria închiriază la început de iulie o cameră dublă cu 183 lei pe noapte.



Nu doar în Mamaia preţurile explodează, ci şi în staţiunile din sud. În cele două Eforii, unde vin mai mult familiile cu copii, turiştii pot alege între hoteluri de patru stele sau pensiuni. La Ana Hotels, din Eforie Nord, o cameră se închiriază cu preţuri cuprinse între 35 de euro şi 54 euro pe noapte. Vila Coralis din Eforie Nord oferă cazare în cameră dublă la 813 lei. Tariful este pentru un sejur de cinci nopţi. Vila Maria din Costineşti are camere cu preţ de cazare de 261 de lei pentru cinci nopţi.



Cine doreşte să stea pe perioada vacanţei în Jupiter, la Hotel Tismana, poate opta pentru o cameră dublă cu balcon la preţul de 615 lei pentru cinci nopţi. În cazul în care optează li pentru mic dejun, preţul urcă la 1.065 lei. La Hotelul Cireşica din Olimp, cazarea într-o cameră dublă costă 145 lei pe noapte, iar într-un apartament - 270 de lei.

Vama Veche nu mai este doar staţiunea celor care dorm în cort sau pe plajă. În ultimii ani, în sud s-au construit hoteluri care oferă tot confortul. Hotel Laguna percepe un tarif de 115 lei de persoană pe noapte de duminică până joi şi 147 de lei vineri şi sâmbătă.

Cei care doresc să stea la cort pot merge la Sandalandala. Taxa de cort simplu este 15 lei pe zi. Taxă de persoană este 31 lei pe zi pentru una-două zile, iar pentru o vacanţă mai mare de trei zile - 26 lei pe zi. Dacă închiriezi un cort de la ei plăteşti 130 de lei pe zi pentru două zile cu mic dejun inclus şi 118 lei pentru mai mult de trei zile. În camping există toate condiţiile, inclusiv maşini de spălat.

În acest sezon, pe litoral sunt peste 20 hoteluri în regim all inclusive, totalizând peste 6.000 de camere.

Prognoza meteo

În prima parte a lunii iulie, vremea se va încălzi uşor, iar maximele termice se vor situa în jurul celor normale. Media acestora va fi de 27-29 de grade. Media valorilor nocturne, pe toată durata intervalului, va avea variaţii între 16 şi 19 grade, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie.

Agenda evenimentelor din luna iulie

La începutul lui iulie, la Constanţa are loc cel mai mare festival de pe litoral, Neversea. Timp de patru zile, în perioada 5-7 iulie, pe cele şapte scene amenajate pe plaja din Constanţa vor urca The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki şi mulţi alţii.



Pe 6 şi 7 iulie, autovehicule de lux din toată lumea ajung în Piaţeta Cazino din Mamaia. Onelife Rally este un eveniment ce se desfăşoară anual dedicat autovehiculelor de lux. 50 de bolizi străbat timp de şapte zile şapte ţări. La sfârşitul lunii, Mamaia va fi gazda unui eveniment plin de culoare, The Color Run, care va avea loc în parcarea hotelului Rex din Mamaia.



Delfinariul din Constanţa rămâne principala atracţie a turiştilor, pe lângă băile de soare. Aici, cei doi delfini îşi execută programul învăţat de la dresori. Tot în cadrul incintei de la Delfinariu se pot vizita Planetariul şi Observatorul Astronomic, Microrezervaţia Deltei Dunării şi expoziţia de păsări exotice.



Constanţa are o serie de muzee unice în ţară: Muzeul Marinei Române, Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Populară, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Muzeul Militar Naţional, Muzeul Portului Constanţa, Muzeul de Sculptură Ion Jalea. O plimbare cu telegondola în Mamaia sau o vizită în Delta Dunării pot face din concediul petrecut la malul mării o vacanţă de neuitat.