Încă 4 cazuri de coronavirus confirmate la Constanţa. Parlamentarul Vergil Chiţac se află printre bolnavi

La Constanţa au fost consemnate vineri, 13 martie, încă 4 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, pe lângă cel existent, numărul cazurilor ajungând astfel la nivel naţional la 68.

„Toţi cei 4 sunt în autoizolare acasă. Vor fi transportaţi la secţia de boli infecţioase din Spitalul judeţean. Aceştia sunt: bărbat, 57 ani; bărbat, 51 ani, asistent personal; bărbat, 34 ani, fiul bărbatului de 57 de ani; femeie, 56 ani, soţie a bărbatului de 57 de ani“, au transmis autorităţile centrale.

Bolnavii sunt senatorul Vergil Chiţac, asistentul său personal, fiul şi soţia senatorului.

Chiţac tocmai a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Constanţa. Parlamentarul a avut întâlniri cu multe persoane, inclusiv la partid, cu colegi care au mers mai departe la preşedintele Klaus Iohannis, în negocieri cu lideri de partide de la Constanţa sau la petreceri de 8 martie. Una dintre acestea s-a petrecut într-un restaurant din Constanţa, La Colonade, unde au participat sute de persoane din comunitatea tătară şi primari din judeţul Constanţa.

Bogdan Huţucă, preşedintele PNL Constanţa, a confirmat cazul. „Senatorul Chiţac a făcut testul pentru coronavirus, aşa cum deja ştiti şi rezultatul a ieşit pozitiv. Atât pentru el, cât şi pentru soţie. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez şi eu deoarece ultima dată când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament şi în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chiţac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat şeful de la partid şi l-am informat despre situaţia şi am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat şi aştept rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huţucă pentru Ordinea.ro