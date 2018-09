În ce puşcărie a primit Cristi Borcea 10 recompense cu ieşirea din penitenciar într-un singur an

Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani şi 4 luni de închisoare cu executare în celebrul dosar al transferurilor. A fost încarcerat la penitenciarul Poarta Albă, iar finalul pedepsei a executat-o la Jilava, de unde a fost liberat în iulie 2018.



Reprezentanţii sindicatelor din penitenciare susţin că în ultimul an de detenţie Cristian Borcea ar fi avut statut de „deţinut-vip”, beneficiind de 10 recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar. Aceste permisiuni au fost semnate chiar de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Marian Dobrică, deoarece depăşeau limita de 24 de ore de libertate.



Contactat telefonic, Gabriel Botezan, purtător de cuvânt al penitenciarului Poarta Albă, a declarat că „în perioada la care se referă sindicatele persoana respectivă nu se afla în custodia penitenciarului nostru.”



Purtătorul de cuvânt al penitenciarului Jilava, comisar de penitenciare Cristian Erving Micu, a declarat că va răspunde pe aceeastă temă unei solicitări scrise într-un„termen rezonabil”.



„Pentru ca aceste recompense să poată să fie acordate ar fi fost necesare cel puţin 800 de credite conform Deciziei 433/2016, „în sistemul penitenciar acest lucru fiind practic imposibil, în medie deţinuţii care se implică în activităţi sau care lucrează realizând 60 - 80 de credite într-un an, în funcţie de programul individual de educaţie şi intervenţie psiho-socială. Pentru a obţine aceste credite Cristian Borcea ar fi trebuit să finalizeze 20 de cursuri de calificare sau 10 semestre la nivel universitar”, se mai arată în comunicatul semnat de Sorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.



În realitate, spun sindicaliştii, deţinutul a beneficiat de o combinaţie de credite din activităţii recreaţionale, educative şi muncă, deşi are un istoric de afecţiuni medicale pentru care a şi fost transportat pentru investigaţii la spitale din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi chiar a fost cazat în spitale penitenciar, ceea ce nu-l recomandă pentru un astfel de efort intelectual şi fizic.

Cristian Borcea ar fi avut permisiunea de ieşire din penitenciar în perioadele: 18.06 – 21.06.2017, 06.07 – 11.07.2017, 02.08 – 08.08.2017, 14.09 – 19.09.2017, 01.11 – 06.11.2017, 23.12 – 28.12.2017, 11.02 – 17.02.2018, 07.04 – 14.04.2018, 03.05 – 10.05.2018, 21.06 – 26.06.2018.

