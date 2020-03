75 de ani de la instaurarea comunismului în România: „Domnul Petru Groza, sub regimurile maghiare, n-a prea făcut parte din aceia care sufereau martiraj“

Format din comunişti, social-democraţi, membri ai Frontului Plugarilor, ai Uniunii Patrioţilor şi Uniunii Populare Maghiare, ca şi din disidenţi din partidele istorice (Gh. Tătărescu, Anton Alexandrescu), care să dea impresia colaborării tuturor forţelor politice, guvernul Groza, autointitulat „de largă concentrare democratică”, marchează începutul regimului comunist în România.

Ilie Lazăr, cel mai tânăr semnatar al actului Marii Uniri scria în memoriile sale despre Petru Groza, pe care l-a cunoscut foarte bine, încă din timpul Primului Război Mondial: „Citind cartea fostului meu subaltern din armata austro-ungară, azi prim-ministru al Ţării Româneşti, dr. Petru Groza,(„În umbra celulei”) am crezut că ar fi bine să pun la punct unele afirmaţii care ne sunt cunoscute...

Dacă Dumnezeu mi-ar fi dat darul să pun pe hârtie tot ce cred şi simt în acest moment (privat de libertate) despre carte şi autorul ei, cu care am împărţit multe bucurii şi supărări în cei 30 de ani de cunoştiinţă, cred că opinia publică românească l-ar vedea şi cunoaşte exact pe autor.

Noi nu credem în sinceritatea domnului Petru Groza şi aceasta din mai multe motive. Domnul Petru Groza nu este nici „prieten”, nici „sincer”. El urmăreşte un scop bine cunoscut, şi, în funcţie de acest scop a făcut şi face compromisuri, în care el însuşi nu crede…..

Noi, cei mai mulţi dintre surtucarii ardeleni, am crescut cu mari greutăţi, care d-lui Petru Groza nu i-au fost cunoscute. 90% suntem ieşiţi din mediul satelor, am suferit umilinţe, nedreptăţi şi temniţe. Domnul Petru Groza sub regimurile maghiare, n-a prea făcut parte din aceia care sufereau martiraj….

Nici că se putea că, doar sub „libertăţile democratice” şi sub guvernul „revoltatului ” P. Groza se mai menţiona cenzură, niscaiva teroare şi lagăre,, ba dacă îndrăzneşti să porţi la butonieră tricolorul, eşti ridicat de „gărzile cetăţeneşti ,”aranjat ” şi pe urmă iei drumul spre lagărul din Caracal. Dacă cumva încerci să te afirmi ca membru al unui partid istoric, te trimite la „Tribunalul Poporului „unde te judecă tot „ai noştri“.

Comuniştii au ajuns la putere în 1946 prin procedee nedemocratice. Într-o ţară aflată sub ocupaţia Armatei Roşii, voturile au fost măsluite, urnele furate, oamenii împiedicaţi să voteze, mergându-se până la bătăi şi crime.