390 de biciclete sunt puse la dispoziţia constănţenilor şi a turiştilor prin sistemul „bike-sharing“

Proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanţa - Balchik cross border region by bike – BSB ” urmăreşte utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărţii de identitate, de la ghişeele de informaţii din cadrul agenţiilor SPIT, un card de utilizator.

Cu acest card, utilizatorul va putea să ridice, de la următoarele staţii amplasate în oraş, o bicicletă: Staţia Promenada (lângă Biserica Greacă); Staţia Remus Opreanu (în spatele Comandamentului Forţelor Navale); Staţia Termele Romane (Poarta 1); Staţia Mircea cel Bătrân (în faţa Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”); Staţia Sala Sporturilor (în parc, în faţa Sălii Sporturilor); Staţia Capitol; Staţia Tomis II (în parc); Staţia Dacia; Staţia Parc Tăbăcărie (intrare CCINA), Staţia Cişmelei; Staţia Pescărie; Staţia Delfinariu; Staţia Oxford; Staţia Perla; Staţia Meridian; Staţia Castel; Staţia Iaki; Staţia Rex.

Pentru a putea folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiţii: trebuie să fie înregistraţi în sistem, să se încadreze în intervalul orar 07:00-24:00, de luni până duminică, ultima închiriere se poate face cu maximum două ore înainte de închiderea centrului, la ora 22:00, echipamentul va putea fi ridicat şi returnat de la orice staţie de biciclete în regim self-service; utilizatorul poate închiria simultan doar o bicicletă. Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele de peste 14 ani, două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute. Nu pot fi subînchiriate, folosite la curse de biciclete, pentru transportul de pasageri sau în situaţii de vânt puternic sau furtuni.

Aplicaţia CT Bike vine în sprijinul celor care folosesc echipamentul. Aceasta poate fi descărcată gratuit din Google Play si AppStore. Odată descărcată, veţi avea acces la toate informaţiile: reţeaua de staţii, bicicletele disponibile sau punctele de eliberarea a cardurilor.

Toate detaliile despre acest proiect le puteti afla şi accesând site-ul www.blackseabike.ro.

De asemenea, utilizatorii au la dispoziţie numărul de telefon cu tarif normal 0371.787.778, disponibil 7 zile din 7, în intervalul orar 07:00-24:00 (robot telefonic 24:00-07:00), unde pot semnala orice problem, conform unui comunicat de presă a Primăriei Constanţa.

