11 lucruri îngrozitoare pe care le fac românii nesimţiţi când se cazează pe litoral. „Am găsit o pungă plină cu oase de peşte ascunsă printre cearşafuri“

Fie că le oferi o încăpere în locuinţa proprie sau un apartament nou pe malul mării, comportamentul unor turişti te fac să regreţi că ai primit asemenea specimene în gazdă.

Deşi unii stau doar 2-3 zile în weekend, faci curăţenie după ei ca după nişte vandali.

Pe litoral există hotelieri care nu deschideau unităţile de 1 Mai pentru că pagubele suferite, stricăciunile şi avariile, ba chiar şi furturile de obiecte din cameră, nu acoperă preţul camerei.

Numai că nu doar de 1 Mai se întâmplă asemenea daune, ci tot sezonul, indiferent de preţul plătit. „Dacă dau un ban, fac ce vreau în casa ta, c-am plătit!“ - cam aşa funcţionează principiul nesimţirii.

Turiştii pe care-i vrei departe de tine, mai ales într-un concediu, se văd din comportamentul de pe plajă.

Proprietarii care oferă cazare sunt plini de astfel de păţanii.

Iată care sunt doar câteva dintre principalele păcate ale turiştilor de care fug toţi:

Umblă desculţi pe-afară - pe nisip/alei/stradă, apoi intră în casă şi nu se spală, călcând murdari pe covoare, pe gresie, pe preşul din baie. „Nu te doare sufletul să intri în casă murdar de nisip, şi de praf, şi de iarbă de mare, şi de scaieţi? Când vezi că eşti întâmpinat de o curăţenie lună, cu toate condiţiile pe care mulţi dintre ei nu le au nici acasă, cum te lasă inima să îţi baţi joc? La ei acasă aşa fac?“, este revoltată Mihaela, care locuieşte în centrul oraşului, aproape de mare. „Noi stăm la casă şi avem papuci cu care umblăm pe-afară, prin curte. Când intrăm în casă, îi lăsăm afară şi ne punem papucii de casă. Sau umblăm desculţi, cu picioarele curate. Altfel ar fi în casă o mizerie ca pe stradă“ - arată ea.

Vin arşi de soare, daţi cu creme de bronzat sau protectoare şi unşi cu uleiuri, apoi se întind direct pe pat, fotolii, canapele murdărind tapiţeria. De nisip se scutură în casă. Nu se spală înainte de a se urca în pat, că le e prea lene. Trag un pui de somn la răcoare aşa cum au venit de pe plajă. „Am găsit nisip inclusiv în frigider, noroc că m-am uitat cu mare atenţie, în soare, că mă făceam de râs la oamenii care veneau după ei. Am spălat de trei ori pe jos şi tot scârţâia a nisip. Am luat aşternuturile, prosoapele şi preşurile să le scutur şi să le spăl acasă, că mi-a fost ruşine de vecinii de la bloc - cât nisip să le dau în balcoane? Le-am scuturat în curte, apoi le-am băgat la maşina de spălat, dar s-a umplut scurgerea de nisip. Efectiv nu ştiu ce-au făcut oamenii ăia“ - spune Ana, proprietara unui apartament nou-nouţ din Năvodari.

Prosoapele albe, noi, sunt folosite drept prosoape de plajă. „Nu mi-am închipuit că trebuie să le specific asta, că prosoapele din baie sunt pentru igienă, nu pentru băi de soare. Am luat ţeapă la prima serie de turişti, la a doua le-am spus asta şi s-au supărat. Dar tot le-au luat pe plajă. Apoi mi le-au lăsat ude, pe mobilă“, povesteşte Ana. Femeia recunoaşte că o doare sufletul de prosoapele imaculate care acum sunt compromise. „Eu nu vreau să-mi bat joc de oameni, vreau să ofer condiţii aşa cum mi-ar plăcea mie să am în concediu. Mi-ar fi ruşine să mă ştie lumea de neserioasă. Cum să le ofer următorilor turişti prosoape de faţă şi de corp care au stat pe plajă? Şi-aşa mă chinui să scot rujul şi machiajul lăsate pe prosoape“ - se plânge femeia.

Cearşaful de pat (satinat, alb, nou-nouţ) este folosit şi el tot la plajă. „Să scoată aşternuturile pe plajă - la asta chiar nu m-am mai gândit. Mai lipsea să ducă salteaua şi pernele, să stea comod pe nisip sau chiar să le încerce în apă dacă sunt pneumatice“ - este uluită Ana.

La baie este o întreagă tragedie. Înfundă toaleta, uită să tragă apa, udă cu duşul pereţii până-n tavan, se rad pe picioare sau inghinal şi lasă părul peste tot. Dacă se gândesc să şteargă apa făcută nu folosesc mopul, ci pun pe jos prosoapele de faţă; care sunt de culoare albă, de obicei - ca la hotel. Înfundă scurgerea de la duş cu nisip, păr şi alte cele.

Ca să facă economie mănâncă în cameră şi stau urcaţi în pat. Resturile le lasă acolo, printre aşternuturile mototolite, nu le mai aruncă la gunoi. „Când am vrut să schimbăm lenjeria, am găsit în pat o pungă plină de resturi şi oase de peşte, ascunsă printre cearşafuri. Mirosea îngrozitor, prinsese izul acela greoi până şi salteaua de pat, care era nouă. Cât ne-am chinuit să scoatem mirosul, cu ce substanţe a trebuit să spălăm ca să nu pută a pubelă în cameră... Noi gătim totul aici, la vedere, din produse proaspete luate de la localnici, tocmai să nu trebuiască să stea ei să gătească sau să se ascundă prin camere să mănânce. Am făcut un preţ avantajos ca să fie bine pentru toată lumea. Dar tot ai nişte surprize... “, clatină din cap Mihai, proprietar de pensiune de pe litoral.

Geamurile sunt pline de urme de degete, deşi uşa şi ferestrele au mecanism de închidere/deschidere. Paharele nu sunt spălate niciodată, ci sunt lăsate cu vin roşu pe fund, eventual puse la loc în vitrina de asemenea murdărită. Chiuveta este plină ochi de farfurii şi tacâmuri murdare, cu musculiţe pe ele.

Cei mai nesimţiţi turişti dintre cei nesimţiţi mai fac ceva: dacă stau în gazdă, cotrobăie prin şifoniere şi îmbracă haine ale proprietarilor. „I-am găzduit pentru că am încredere că sunt familie serioasă, cu copii, cu şcoală, am crezut că sunt cineva. După ce au plecat, nu am mai putut curăţa canapeaua de loţiunile cu care s-au dat pe corp, parcă s-au şters de stofa mobilei. Iar când am făcut curat în şifonier, era să înnebunesc. Mi-am găsit o bluză foarte frumoasă, purtată, pătată de ulei de plajă, mototolită şi aruncată înapoi în dulap. Se arsese doamna la soare şi o ustura rău pielea, aşa că a luat bluza aceea din material fin ca să nu o simtă pe ea. Putea să-mi ceară un tricou, un maiou dacă ea chiar nu avea ce purta la mare şi nu voia să-şi strice bluzele, chit că sunt pe toate drumurile la 5 lei - 10 lei, nu mai mult“, spune Doina, proprietara unui apartament din Constanţa pe care l-a închiriat pentru scurt timp.

Familiile cu ţânci sunt ceva de speriat. Dacă un copil este prost crescut, să fiţi siguri că aşa este şi părintele. Familiştii fac gălăgie ca pe stadion deranjând vecinii - că sunt în vacanţă, nu?, copiii aruncă cu mâncare, se şterg de mizerie pe pereţi, iar părinţii lasă scutecele pline sub pat sau băgate sub cadă.

„Eu nu voi mai primi în gazdă oamenii din anumite judeţe. Am deja câteva pe lista neagră. Nu pot să cred că se poartă aşa, nu înţeleg de ce nu ţin cont de un minimum de civlizaţie. Mă gândeam să urc preţul, dar nu garantează nici asta calitatea turiştilor. Am avut un şoc când venind să iau cheia, am găsit o familie de turişti făcând curat în apartament. Nu mă aşteptam la asta şi le-am zis că nu era nevoie, e de ajuns să păstreze curăţenia, de restul mă ocup eu. Mi-au spus: ‚Doamnă, ne e milă de apartament, la cum arată, este păcat de el! Nu mai închiriaţi la oameni care îşi bat joc de munca altora, o să vă strice casa’. Am fost impresionată de asemenea chiriaşi, vom păstra legătura şi vom negocia altfel cu astfel de oameni, cărora le mulţumesc că s-au gândit şi la ceilalţi“ - afirmă Ana.

