VIDEO Clipul în care Armin van Buuren îşi salută, cu lacrimi în ochi, fanii la Untold a devenit viral pe pagina sa de FB. Mesajul DJ-ului pentru România

„Couldn't do this without you guys, thanks a million! ❤️” (Nu aş fi putut face asta fără voi, mulţumesc foarte mult-nr” - este mesajul care însoţeşte clipul postat, luni, de Armin van Buuren pe contul său de Facebook.

În clip se vede cum DJ-ul îşi salută, cu lacrimi în ochi, fanii care au rămas pe Cluj Arena de la ora 2 noaptea până la 9 dimineaţa.

„Într-o ţară devastată de politică, acest DJ aduce atâtea zâmbete pe feţele noastre”

Postarea are aproape 800.000 de vizualizări, peste 6.000 de distribuiri şi peste 1.100 de comentarii.

„România m-ai făcut să fiu mândru că un asemenea DJ uriaş este din ţara mea...te iubesc România... sunteţi oameni minunaţi şi ştiţi cum să petreceţi!” - a comentat Petro van der Kooi.

„Într-o ţară devastată de politică, acest DJ aduce atâtea zâmbete pe feţele noastre... Armin = Untold, Untold = Armin... Ne dai speranţă! Mulţumim mult!”, a scris şi Sergiu.

„Armin, ne încarci inimile cu bunătate, dragoste şi speranţă! Şi noi îţi încărcăm ţine inima? Mulţumim!, a scris Gabriel.

„Asta înseamnă să iubeşti ceea ce faci şi să iubeşti oamenii pentru care o faci! Spectaculos şi special!We love you,Armin!”, a scris şi Gabriela.

Citeşte şi