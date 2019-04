VIDEO Zece lucruri inedite despre Turcia

Şi pentru că aminteam de istorie, marele Iulius Cezar ar fi rostit pe acest tărâm celebrul „Veni, vidi, vici” (Am venit, am văzut, am învins). E drept, acest lucru s-a întâmplat cu multe secole înainte ca turcii să se stabilească pe aceste teritorii, în anul 47 î.Hr., după victoria obţinută aici împotriva armatei lui Farnace din Pont.

Primul oraş important al omenirii

Nu este mai puţin lipsit de importanţă faptul că cea mai veche aşezare umană importantă din lume a fost descoperită la Çatalhöyük, în provincia Anatolia. Aici a existat încă din mileniul 7 î.Hr un oraş-cetate de o importanţă majoră. Şi tot la capitolul oraşe importante care şi-au lăsat amprenta asupra istoriei trebuie amintit Istanbulul.

Cel mai important oraş al Turciei de azi a fost capitala a trei imperii măreţe, cel roman, bizantin şi cel otoman. Totuşi, Istanbulul nu este capitala Turciei moderne, rolul său fiind preluat de Ankara.

De menţionat şi faptul că primul Conciliu Ecumenic al bisericii a avut loc la Niceea, devenită ulterior Iznik. Acest concilu a fost convocat în 325 de împăratul Constantin cel Mare, iar cu acest prilej au fost puse bazele dogmatice şi canonice ale acestei creştinismului.

Şi tot legat de istoria acestui teritoriu, tot aici s-au născut două dintre personalităţile marcante ale Antichităţii, Homer şi Esop. Primul dintre ei a lăsat moştenire omenirii „Iliada şi Odiseea”, iar cel de-al doilea a rămas etern graţie fabulelor sale.

Turcii deţin recordul pentru cel mai mare consum de pâine pe cap de locuitor din lume. Conform statisticilor, fiecare tur mănâncă în medie aproape 200 de kilograme de pâine în fiecare an.

Cel mai vechi eveniment sportiv

Dacă istoricii consideră că cel mai vechi oraş-cetate s-a aflat pe teritoriul de azi al Turciei, se pare că cel mai vechi eveniment sportiv din lume se organizează tot aici. Anual, la sfârşitul lunii iunie, aici are loc concursul naţional de yağlı güreş. Prima ediţie ar fi avut loc în 1362, iar regulile erau relativ simple. Cocurenţii se ungeau cu ulei de măsline din cap până în picioare şi fiecare dintre ei trebuia să-şi pună la pământ sau să-şi ridice adversarul şi să facă astfel trei paşi. Astfel de confruntări puteau să dureze zile întregi, însă regulamentul a fost modificat ulterior, iar azi durata unei lupte este restrânsă la 40 de minute.

Totuşi, de departe cel mai iubit sport din Turcia este fotbalul, urmat de baschet, volei, lupte şi haltere. În fotbal, Turcia se poate lăuda cu un bronz mondial la Cupa Mondială găzduită de Japonia şi Coreea de Sud, în 2002. Trei mari cluburi ale Istanbului îşi dispută supremaţia, Galatasaray, Fenerbahce şi Beşiktaş. Primul dintre ele se poate lăuda cu o Cupă UEFA şi cu o Supercupă a Europei, ambele trofee fiind legate şi de numele lui Gheorghe Hagi şi Gică Popescu, iar ultimul şi de cel al lui Mircea Lucescu.

Deşi Turcia nu este una dintre ţările bogate ale lumii, iar nivelul de trai nu este neapărat ridicat, ţara se poate lăuda cu o excelentă infrastructură, în special în partea europeană. De altfel, turcii se pot lăuda cu unul dintre cele mai vechi mijloace de transport subterane, funicularul sau „tünel” din Istanbul. Inaugurat în 1875, acesta este al doilea cel mai vechi mijloc de transport subteran din lume, după metroul din Londra.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: