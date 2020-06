VIDEO Veteranul SIAS care a participat de 25 de ani la cele mai grele misiuni: „Am fost aproape să nu mai fiu în viaţă”

Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale este unitatea centrală a Poliţiei Române care gestionează activitatea cunoscută drept „intervenţii şi acţiuni speciale”. Poliţiştii de la SIAS sunt trimişi la cele mai periculoase intervenţii.

Pe pagina de Facebook a Poliţiei Române a fost postată povestea unuia dintre poliţiştii care au lucrat la SIAS încă de la înfiinţare:



„Colegii mai vechi îi spun Nils, iar cei mai tineri îi spun simplu...NEICĂ!

El este veteranul trupelor SIAS, unul dintre cei mai buni luptători şi un lunetist de elită.

Are 1.90m înălţime, 94 de kg, iar la cei 49 de ani trece cu brio baremele probelor fizice stabilite pentru persoanele de 30 de ani.

La întrebarea de când lucrează la trupele SIAS, răspunde simplu:

- De la înfiinţare, din 1995!

De atunci şi până în prezent, nu a fost intervenţie grea la care Neică să nu participe.

Îşi aduce aminte cu tristeţe de anul 1997, când, împreună cu cinci colegi, au arestat un individ extrem de periculos. Acesta îi aştepta pe poliţişti cu două cocktail-uri Molotov. Pe unul dintre ele l-a aruncat asupra lui Neică.

- Abia după ce l-am arestat mi-am dat seama că am avut zile! Am fost foarte aproape să nu mai fiu în viaţă sau să rămân infirm. Acum, dintre toţi cei 5 care am intervenit, doar doi mai trăiesc. Eu şi un coleg care este la pensie.

„De fiecare dată mi-a fost teamă. Atunci când teama dispare, înseamnă că este o problemă cu tine”

- V-a fost teamă atunci?

- De fiecare dată mi-a fost teamă. Atunci când teama dispare, înseamnă că este o problemă cu tine. Teama este cel mai bun aliat pentru că te face atent şi responsabil. Tot ce trebuie să faci, ca luptător, este să ştii să o controlezi!... de-abia de atunci devii foarte bun.

- Nu vă gândiţi să puneţi arma în cui şi să ieşiţi la pensie?

- Nu am cum, încă mai pot... şi cât mai pot, aici mă găsiţi!

- Familia ce spune?

Neică zâmbeşte uşor stânjenit.

- Ei mă vor mai mult acasă, dar dacă plec şi eu, aici cine mai rămâne să-i domolească pe nărăvaşii aceştia?

El este Neică, veteranul trupelor SIAS, un poliţist care de foarte multe ori şi-a pus, la propriu, viaţa în pericol pentru ca noi să fim în siguranţă. Ne înclinăm cu respect!”