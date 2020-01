VIDEO Topul celor mai bine plătiţi actori din serialele anului 2019. Sumele astronomice primite pentru un singur episod

Revista americană Variety a publicat un top al celor mai bine plătite staruri de cinema din serialele momentului şi banii pe care îi încasează pentru un episod.

Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon au dat lovitura şi în acest an. Apple TV Plus le plăteşte regeşte pe cele două actriţe pentru prestaţiile din „The Morning Show”, unul dintre serialele de succes din Statele Unite. Cele două dive sunt răsplătite cu câte un milion de dolari pentru fiecare episod.

Asta înseamnă câte 10 milioane de dolari, în total, pentru că în acest an s-au turnat 10 episoade, iar prima serie a luat sfârşit. Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon vor avea ocazia să câştige de cel puţin două ori mai mult din următoarea serie, care va debuta în 2020.

În ce o priveşte pe Reese Witherspoon, 2019 a fost cu adevărat prolific pentru ea. Asta pentru că frumoasa actriţă a câştigat chiar mai mult de atât din apariţiile sale într-un alt serial, Little Fires Everywhere. Aici, Reese a încasat câte 1,1 milioane de dolari pentru fiecare episod, exact la fel ca şi Kerry Washington.

Harrison Ford a fost cel mai bine plătit

Cei doi sunt însă depăşiţi de Harrison Ford. Titanul de la Hollywood a încasat 1,2 milioane de dolari pentru fiecare episod din The Staircase. Dacă Ford este, conform sursei citate, cel mai bine plătit actor care apare într-un serial, alte nume mari intră în ceea ce Variety numeşte „noul club al milionarilor din producţii TV”.

Australianca Nicole Kidman este remunerată cu câte un milion de dolari pentru fiecare aparţie în serialul Nine Perfect Strangers.

Şi Netflix plăteşte la fel de bine ca şi Apple TV Plus şi Hulu. Steve Carell încasează câte un milion de dolari pentru fiecare episod din Space Force. Şi nu este singurul. Jeff Bridges primeşte tot un milion de dolari pentru prestaţiile sale din The Old man.

Dante Di Loreto, preşedintele Fremantle, divizia divertisment, a vorbit despre frenezia care a cuprins marile companii de divertisment de peste Ocean. „Foarte mulţi bani au intrat în serialele de televiziune în ultimul timp. Asta şi pentru că noile companii care au intrat pe piaţă doresc să aibă un impact cât mai rapid şi să se impună”, a explicat Di Loreto pentru Variety.

Chiar dacă nu au intrat în clubul milionarilor TV, alte nume mari au obţinut câştiguri excelente. Este cazul lui Chris Evans, care ia câte 750.000 de euro pentru fiecare episod din Defending Jacob, la fel ca şi Patrick Stewart, din Star Trek Picard.

Nici Julia Roberts nu are motive să se plângă. Celebra actriţă este răsplătită cu 650.000 de dolari pentru fiecare episod din serialul Homecoming, iar foarte aproape de ea se află Jason Momoa, care câştigă câte 600.000 de dolari pentru o apariţie în See.

Pe lista actorilor plătiţi regeşte se mai află Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Ed O’Neill, Eric Stonestreet şi Sofia Vergara, care iau câte o jumătate de milion pentru fiecare apariţie în Modern Family. Renee Zellweger (400.000 pentru What/If) sau Orlando Bloom (350.000 pentru Carnival Row on Amazon) au şi ei conturile pline, la fel ca şi Winona Ryder şi David Harbour (câte 350.000 pentru fiecare episod din Stranger Things).