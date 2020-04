VIDEO Situaţie revoltătoare într-un spital COVID-19 din România: „Medicii sunt obligaţi să traverseze o punte de lemn, după ce ies de sub un duş improvizat“

Redăm postarea făcută astăzi de parlamentarul clujean, vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor:

„ABSOLUT INCREDIBIL!

Priviţi imaginile dispreţului total al conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj faţă de personalului unităţii anti Covid 19 din Clinica Medicală 1!

Medicii sunt obligaţi să traverseze o punte de lemn, pe geam, să se expună în plină stradă, după ce au ieşit în prealabil de sub un duş improvizat unde ar trebui teoretic să se facă decontaminarea.

Am reclamat vehement că această clădire veche de 100 de ani nu este potrivită să fie considerată unitate sanitară anti Covid 19.

Nu are circuite funcţionale.

Tartorii spitalului, Şuşca şi Golea nu au ascultat.

Priviţi ce a ieşit! O întreb pe doamna Golea, public, are curajul să iasă pe acel geam şi să treacă puntea de lemn în clădirea vecină.

Asta după ce face un duş la baia din imagine.

Promit să filmez scena şi să laud acrobaţia!”

Mesaj de la un medic: „Trebuie să ieşim pe geamul fostei camere de gardă , unde s-a improvizat o pasarelă de lemn ”

Emanuel Ungureanu a precizat că „grozăvia” i-a fost sesizată de un medic:

„Stimate domn deputat, sunt angajată a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi lucrez în Clinica Medicală 1 Cluj - Napoca , aş vrea sa vă informez despre circuitul făcut de conducerea spitalului pentru cadrele medicale pentru a combate Covid19 .

Trebuie să ieşim pe geamul fostei camere de gardă , unde s-a improvizat o pasarelă de lemn care merge spre un alt geam , unde vom cobori “ in siguranţă” pentru a ne schimba în hainele civile.. pasarela este făcută în spatele clădirii iar noi trecând de sub duş pe această pasarelă ne putem vedea din strada Clinicii.

Vi se pare o soluţie bună de circuit?

Plus că ne dezbrăcăm infectate de Covid în aceiasi incintă în care se zice că ne vor pune nişte lămpi cu ultraviolete care spun ei ne decontaminează..."

Domnule prefect, domnule Boc, Tişe, ce spuneţi de aceste imagini, mai susţineţi mult bătaia de joc la adresa personalului medico-sanitar din Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj?”

„ADEVĂRUL" a solicitat un punct de vedere de la conducerea Spitalului de Urgenţă şi îl vom publica în momentul în care ne va parveni.

„Avertisment în legătură cu clinica pe care autorităţile doresc s-o transforme în spital pentru pacienţi cu COVID-19. „Are 100 de ani şi e focar de infecţie”







Emanuel Ungureanu a tras un semnal de alarmă, în urmă cu câteva zile, cu privire la intenţia autorităţilor clujene de a amenaja în clinica Medicală I următorul punct în care vor fi trataţi pacienţii cu COVID-19, după ce Spitalul de Boli Infecţioase va atinge limita maximă de ocupare. „Clinica noastră e complet nepregătită”- spune un doctor de la Medicală 1.

Medicul Alin Iliescu de la Clinica Medicală 1 – unde ar urma să fie aduşi pacienţi cu Covid-19 – i-a scris parlamentarului Emanuel Ungureanu următorul mesaj:

„Clinica noastră este complet nepotrivită primirii bolnavilor cu CoVid 19. Nu există filtre unde să ne îmbrăcăm si să ne dezbrăcam echipamentele de protecţie (ni s-a transmis sa identificam singuri soluţii!) Nu se poate respecta circuitul pacienţilor (ex pentru efectuarea ex radiologic bolnavii trebuie plimbaţi prin curte! - cu izoleta oare??). Experienţa personalului de pe Secţiile Cardiologie, Interne si Gastroenterologie este ZERO în îngrijirea acestor pacienţi (care poate fi răspunderea noastră medico-legală in cazuri ce ne depăşesc competenţa?), şi de asemenea în protecţia fata de infecţiile respiratorii? Conducerea este opacă oricăror argumente logice!!!”

Ungureanu: „Clădirea are 100 de ani şi este un focar de infecţie”

De asemenea, parlamentarul Emanuel Ungureanu critică dur această măsură într-o adresă făcută Prefecturii:

„NU ADUCEŢI COVID 19 ÎN CLĂDIREA INFECTĂ MEDICALĂ I DIN CLUJ-NAPOCA! Aceste imagini au fost filmate de mine, în Clinica Medicală 1, în luna iunie a anului 2018!!! (Vezi mai jos clipul video)

Nimic nu s-a schimbat de atunci, în bine...Clădirea are 100 de ani şi este un focar de infecţie. Dacă se aduc pacienţi infectaţi cu virusul Covid 19 în această clădire pericolul pentru pacienţi şi personal este uriaş pentru că nu pot fi construite circuite funcţionale. Dovada, epidemiologul Spitalului Judeţean Cluj nu a avizat aceste circuite.”

