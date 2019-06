VIDEO Secretele meseriei, dezvăluite de Nicolas Cage la Cluj. Cum intră celebrul actor în pielea personajelor: sarcofagul din geacă şi stilul „nouveau şamanic“

Întrebat despre modul în care reuşeşte să intre în pielea personajelor, Nicolas Cage a vorbit despre stilul său de a juca pe care l-a intitulat „Nouveau şamanic”.



„Cred că cel mai mare dar pe care poate să-l aibă un actor, sau orice alt artist de altfel, este imaginaţia, este cea mai mare resursă. Alături de asta este abilitatea de a se lăsa purtat de imaginaţie. Unii au fost înzestraţi cu mai multă imaginaţie decât alţii şi acesta este factorul definitoriu pentru cineva care vrea să urmeze calea artei. Imaginaţia poate fi stimulată cu trucuri şi aici intră în rol „nouveau şamanic”. Termenul „şamanic” l-am luat din cartea lui Brian Bates „The way of wyrd”.



În vremuri precreştine, şamanul se lăsa purtat de imaginaţie pentru a găsi răspunsuri la problemele comunităţii, fie că vorbim despre boli sau alte crize. Şamanul era cel care căuta răspunsurile. Brian Bates spune că toţi actorii, fie că ştiu sau nu, sunt şamani, deoarece atât în filme, cât şi în piese de teatru, ei caută în imaginaţie elementele le fac personajul autentic, credibil şi, speră, cei care se vor uita la personaj vor primi răspunsuri la propria lor viaţă. Am fost norocos să am ocazia să vină la mine alcoolici sau dependenţi de droguri şi să-mi spună că s-au regăsit în personajele mele din „Leaving Las Vegas sau Bad lieutenent. Asta m-a ajutat foarte mult”, a explicat Cage.

(Video minutul 52)



Sarcofagul din geaca de piele





Un alt truc despre care a vorbit Cage este folosirea unor „obiecte ale puterii”. „Un obiect al puterii nu tr să fie scump, poate să fie ceva ce îţi aminteşti de copilărie, o jucărie, sau poate fi scump, un artefact cum mi-am cumpărat eu când am vizitat piramidele. Am cumpărat un sarcofag şi l-am cusut în geaca de piele când am jucat în „The ghost rider”, unde interpretam un demon al răzbunării; m-am gândit că personajul e antic, ceva vechi de mii de ani, iar sarcofagul egiptean cusut în geaca mia-dat puterea să intru în personaj. Mai mult, pe platourile de filmare mi-am pictat faţa cu un craniu vodo şi arătam înfricoşător. În plus, nu vorbeam nimic cu ceilalţi actori, eram practic mai înfricoşător decât personajul. Vedeam frica în ochii celorlalţi actor şi asta m-a făcut mai puternic. Am intrat în pielea personajului Ghost rider. E important să ai această abilitate de a-ţi deschide mintea şi de a ţi-o stimula, astfel încât să nu trebuiască să joci personajul, ci să fii personajul. Trebuie să faci asta îmtr-un mod în care să nu te pierzi pe tine însuţi, să ai capacitatea de a-ţi lăsa personajul pe platourile de filmare şi să mergi acasă şi să fii normal , iar a doua zi s-o iei de la capăt”.

Citeşte presa

Un al truc pe care-l foloseşte Cage atunci când nu găseşte emoţia de a interpreta un personaj este acela de a citi presa. „Dacă eşti obosit şi nu te mai ajută să găseşti emoţie gândindu-te la animalul tău de companie care a murit, deschide-te la evenimentele noi. E foarte uşor. Ia un ziar şi citeşte o poveste care te afectează emoţional. Dacă eşti empatic asta te va ajuta, şi trebuie să fii empatic pentru că nu poţi fi artist dacă nu eşti empatic şi dacă nu te interesează ce se întâmplă în jurul tău. Am făcut film Joe, în care eram situaţia de a juca o scenă în care tânărul meu protejat este insultat şi trebuia să intru într-un bar şi să devin foarte furios, lucru pe care nu-l simţeam în acea zi. Aşa că mi-am amintit că am citit ziarul cu o seara înainte şi am găsit o poveste despre un băieţel de 3 ani care a căzut într-o groapă şi a fost omorât de câini sălbatici africani. Ţineam minte că am fost îngrozit, cu inima frântă: mă întrebam unde era toată lumea care trebuia să aibă grijă de băieţel şi aşa am reuşit să intru în personaj. Acesta este un exemplu despre ce înseamnă să te deschizi la ceea ce se întâmplă”.





Un alt truc folosit de Cage este următorul: „Dacă simţi că nu eşti capabil să intri în pielea personajului, uneori vei găsi asta într-un vis, astfel că dimineaţa te trezeşti şi zici: „da, ştiu cum să joc acest personaj”. „Toate aceste elemente eu le numes noveau şamanic”, a concluzionat îndrăgitul actor.

