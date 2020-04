VIDEO Cum să-ţi produci acasă propriul dezinfectant pentru mâini. Un medic celebru susţine că reţeta e mai bună decât cea recomandată de OMS

Clipul a fost prezentat pe canalul de Facebook al doctorului Mihail Pautov, medic specialist în Chirurgie Generală la Spitalul Universitar Fundeni, cunoscut pentru sfaturile medicale pe înţelesul tuturor pe care le dă în mediul online.

„În contextul, deficit de materiale sanitare Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a prezentat propriul său ghid pentru a prepara dezinfectant de mâini, în acelaşi timp subliniind că cel mai eficient mod de a ne apăra de infecţia cu COVID-19 este să ne spălam cu apă şi cu săpun. Abia atunci când nu avem la îndemână apă şi săpun ar trebui să folosim astfel de dezinfectant pentru mâini”, susţine medicul. Reţeta medicului este diferită de cea recomandată de OMS.

Pautov subliniază că „e foarte important să respectăm exact formula. Dacă încurcăm ingredientele sau nu punem cantitatea necesară, dezinfectantul nu va fi eficient, fapt care ne va supune unui risc mai mare.”





Ingredintele necesare pentru prducerea dezinfectantului sunt:

1. Alcool cu concentraţie de 70% pe care îl găsim la orice farmacie cu laborator sau alcool alcool sanitar cu substanţă activă etanol în concentraţie 70% de la supermarket.

2. Apă oxigenată de la farmacie.

3. Glicerină simplă pe care o găsim în orice farmacie cu laborator sau glicernă citrică de la supermarket. „E important să nu folosiţi glicerină boraxată care irită tegumentele”, subliniază doctorul Pautov.

4. Apă de la robinet fiartă şi răcită.

5. Un recipient cu pulverizaotr.

Cantităţile sunt următoarele, a precizat medicul: 100 ml alcool, 5 ml apă oxigenată, 2 ml glicerină şi 10 ml apă.

Medicul a atras atenţia că dezinfectantul este pentru mâini, nu pentru faţă.

Medicul a răspuns la comentariile legate de diferenta de formulă între prezentarea sa şi formula de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS):

„1. Formula de la OMS foloseste un alcool de 97%, mai iritant, mai greu de gasit in farmacii sau la magazine, pe care nu l-as folosi in casa, si este o formula pentru laboratoare. Formula prezentata de mine este pentru a fi preparata in casa, cu 3Lei/100ml faţa de 20lei/50ml, ceea ce gasim in farmacii. Farmacistii care insista cu critica ar putea prepara, la ei in farmacii, solutii la preturi accesibile. Asta ar fi o "solutie".

2. Alcoolul actioneaza prin denaturarea membranei proteice a virusului. Sute de studii demonstreaza ca eficienta maxima incepe la 60% alcool. Formula mea are 59.8% Alcool. Daca vreti sa ajungeti la 60.3%, adaugati inca 1ml de aclool.

https://cmr.asm.org/content/17/4/863.long

3. Mai mult alcool nu este neparat mai eficient. Daca punem mai mult alcool, 80-90%, acesta se va evapora mai repede. Apa si glicerina au rolul de a-l dilua si a-l mentine mai mult pe maini, astfel il lasam sa actioneze. Mai mult alcool este mai iritant, va duce la dermatite si la abstinenta de a folosi dezinfectantul. Aceasta formula cu 60% alcool este sigura si eficienta, dovedita clinic, poate fi pusa din abundenta pe maini si frecat pana cand se usuca.

Spalatul pe maini ramane, cum am spus, cea mai eficienta solutie.”