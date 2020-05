VIDEO Români din Madrid, bruscaţi şi alungaţi de localnici. „Plecaţi la voi în ţară, polonezi scârboşi!“

View this post on Instagram

Agresión xenófoba a unos trabajadores en la avenida America, MADRID. Este vecino ha entrado esta mañana en la vivienda aprovechando que los trabajadores tenían la puerta abierta, mientras suben y bajan material, a increparlos e insultarlos. Han entrado con sartenes al grito de: iros a vuestro país, polacos asquerosos. No puede quedar impune. MÁXIMA DIFUSIÓN ✊🏻