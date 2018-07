VIDEO Cum se pregăteşte americanul care a obţinut cel mai bun rezultat la Olimpiada Internaţională de Matematică de la Cluj

Cel mai bun rezultat la Olimpiada Internaţională de Matematică din Cluj (IMO 2018) a fost obţinut de echipa Statelor Unite ale Americii, care a obţinut 5 medalii de aur şi una de argint. Cel mai bun rezultat al echipei SUA a fost obţinut de James Lin, care a avut 42 de puncte şi a rezolvat în proporţie de 100% toate cele 6 probleme. Încă un singur candidat a obţinut rezultat perfect la IMO 2018 - un concurent din Marea Britanie. Medalii de aur au luat şi 4 dintre colegii săi care au rezolvat problemele în propoţii de 94-98%. James este în ultimul an de liceu, urmând să înceapă colegiul la cea mai bine cotată universitate din lume în ceea ce priveşte Matematica – MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Cele mai grele probleme

Întrebat despre dificultatea problemelor la IMO 2018, James Lin a susţinut: „Au fost probleme care mi-au adus provocări şi mă bucur că am reuşit să le rezolv, dar nu a fost cea mai grea Olimpiadă la care am participat. Cea de la Rio de anul trecut a fost cea mai grea”. Este cel m bun rezultat obţinut de James până acum.

Tânărul spune că înainte de Olimpiadă echipa a participat la un stagiu de pregătire de o lună şi jumătate. „Ne-am pregătit foarte mult. Făceam probleme de matematică în cea mai mare parte a zilei”, a spus James. În mod obişnuit el petrece zeci de ore pe săptămână lucrând la matematică.

„Cea mai mare a timpului o petrec făcând teme şi învăţând”

Studiază la un liceu privat din New Hampshire, unde se pune foarte mult accent pe Istorie şi Engleză: „La şcoala mea trebuie să învăţ foarte multă Istiorie şi Engleză, nu am mult timp pentru Matematică, dar avem un club de matematică unde lucrăm cu un profesor, fost olimpic la Matematică”.

„Într-o zi, cea mai mare a timpului o petrec făcând teme şi învăţând”, mărturiseşte James. În timpul liber, puţin cât îl are, „îmi place să ies cu prietenii, să vorbesc cu ei, să mă uit la filme. Anul acesta am învăţat să cânt la chitară şi am făcut parte dintr-o trupa de dans. De asemenea, urmăresc foarte mult sportul, mai ales echipele din Boston pentru că sunt din zona Bostonului.”

De ce Matematica

Îi place Matematica deoarece „am multă libertate în mod în care pot să rezolv problemele. Poţi să vii cu idei întâmplătoare şi poţi să verifici dacă merg. Poţi să vii cu o soluţie la care nimeni nu s-a gândit. Sunt foarte multe probleme din foarte multe domenii şi ai întotdeauna ceva nou de învăţat. Întotdeauna apar probleme noi de rezolvat.”

A fost în România la o tabără de pregătire la Bucureşti şi la Buşteni. „Sunt pentru prima dată la Cluj şi-mi dau seama că România e o ţară foarte frumoasă”.

